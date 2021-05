COMUNICADO: Erling Haaland se une a Hyperice como inversor y embajador

La estrella del Borussia Dortmund y jugador internacional con Noruega debuta como inversor al convertirse en accionista de la compañía líder en tecnología para la recuperación muscular.

IRVINE, Calif., 5 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Hyperice, el líder de la industria tecnológica para la recuperación muscular, ha anunciado hoy que Erling Haaland, estrella del Borussia Dortmund de la Bundesliga y de la Selección de Noruega, se ha unido a la compañía como embajador y accionista. Haaland será la imagen global de fútbol de Hyperice. A sus veinte años, el futbolista debuta como inversor al haber entrado en el capital de la compañía, sumándose así a una larga lista de atletas que han apostado por Hyperice. Este hito es un paso más en la estrategia de expansión de Hyperice a nivel internacional, especialmente en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España y Portugal, dos mercados en los que recientemente ha entrado con estructura propia.

Reconocido por sus goles e increíble velocidad y fuerza que le han llevado a sumar 53 goles en 56 partidos con el Borussia Dortmund desde que se unió al equipo alemán en enero de 2020, Haaland es una de las estrellas emergentes más destacadas y cotizadas en el mundo del fútbol. El delantero, que anteriormente ya había utilizado el equipamiento de Hyperice para optimizar su rendimiento, trabajará con la compañía para probar innovadores futuros productos y ayudar a la marca a avanzar en la categoría de tecnología de recuperación a nivel mundial.

Como parte de este acuerdo multianual, Haaland e Hyperice también colaborarán en la creación de contenidos para enseñar a los atletas y fans de todo el mundo la importancia de la recuperación física y la movilidad. El acuerdo con el futbolista noruego es el segundo que la compañía estadounidense realiza en Europa, tras haber firmado un contrato de patrocinio con el Tottenham Hotspur FC de la Premier League.

La noticia de la incorporación de Haaland a la familia de Hyperice ha sido bien recibida por otros deportistas e inversores de menos de 24 años que ya han apostado por la compañía. Destacan la actual campeona del US Open y del Abierto de Australia, Naomi Osaka; el quarterback y MVP de la última edición de la Super Bowl, Patrick Mahomes; el rookie del año en la NBA, Ja Morant, y el jugador de los San Diego Padres de la MLB, Fernando Tatis Jr.

"He utilizado los dispositivos de recuperación de Hyperice antes y después de los partidos durante años para ayudarme a mantener y competir al más alto nivel", afirma Haaland. "Es increíble ser parte de su distinguida lista de atletas globales, ya que la tecnología Hyperice no solo me ha ayudado a llegar a la cima del fútbol, sino que también me ayuda a mantenerme en ella".

Por su parte, el CEO de Hyperice, Jim Huether, asegura que "Erling no solo es uno de los mejores futbolistas del mundo, sino que también es un líder que inspira a los deportistas jóvenes a nivel global. Estamos orgullosos de tener a Erling en el equipo Hyperice como inversor y como nuestra imagen del fútbol mundial para impulsar la innovación y el rendimiento deportivo en los próximos años".

Tras la victoria por 5-0 ante el Holstein Kiel en las semifinales de la Copa de Alemania el pasado fin de semana, el Borussia Dortmund de Haaland volverá a jugar este 8 de mayo contra el RB Leipzig, en un partido clave para que el equipo se sitúe entre las cuatro primeras posiciones de la Bundesliga. En juego está la clasificación para la Champions League. No será hasta el 13 de mayo cuando el equipo vuelva a enfrentarse al Leipzig en la final de la Copa alemana, la primera que el Borussia Dortmund disputa en cuatro años.

Desde 2010, los atletas profesionales, las ligas y los equipos han confiado en Hyperice para rendir al máximo, reducir el riesgo de lesiones y alargar sus carreras deportivas. Si bien muchos atletas incorporan el estiramiento y la hidratación como una forma de calentamiento y recuperación, Hyperice ofrece la gama de tecnologías más avanzada, efectiva, diversa y premiada por su innovación. Sus productos están especializados masaje de percusión, rodillos de espuma con vibración, vendajes de calor y compresión de hielo.

Sobre Hyperice

Hyperice tiene la misión de ayudar al mundo a moverse mejor. Como líder mundial en tecnología de recuperación, especializada en terapias de vibración, percusivas y tecnología térmica, Hyperice es una herramienta utilizada por deportista de élite, las ligas profesionales y los equipos para optimizar el rendimiento de los jugadores. Hyperice también ha aplicado su tecnología y conocimientos en industrias como la de la salud, el fitness, los deportes electrónicos, y el bienestar en el lugar de trabajo a escala global. En 2020 aumentó su porfolio de producto con las adquisiciones de la empresa de sistemas de compresión dinámica Normatec y de RecoverX, dedicada a las tecnologías inteligentes para terapias térmicas. Para obtener más información, visite www.hyperice.es.

