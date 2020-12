COMUNICADO: Es clave un plan para hacer frente a los combustibles fósiles para la Climate Ambition Summit

Los últimos informes de la ONU han demostrado que los planes de producción de combustibles fósiles tienen el riesgo de hundir los objetivos de París, según indicaron los observadores de todo el mundo haciendo una llamada a los gobiernos para que hicieran frente a la producción de combustibles fósiles en la cumbre del aniversario de París.

NAIROBI, Kenia, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Al tiempo que se acerca el 5.º aniversario de los Acuerdos de París, los líderes de todo el mundo instan a llevar a cabo una cooperación internacional renovada para desarrollar un plan que derribe la producción de los combustibles fósiles con un límite acordado de calentamiento de 1,5.º C y ofrezcan un mapa de ruta para conseguirlo.

QUÉ: Indígenas, gobiernos, sociedad civil, jóvenes y líderes académicos van a ofrecer una reunión de prensa en la que se van a destacar la importancia del tema de los combustibles fósiles para la acción internacional del clima y los pasos que han de darse para hacer frente a la producción y proliferación.

Los ponentes cubrirán temas como el Production Gap [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006994-1&h=1738726703&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006994-1%26h%3D210781660%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fproductiongap.org%252F2020report%252F%26a%3Dthe%2BProduction%2BGap&a=el+Production+Gap] (según el United Nations Environment Programme) entre las plantas para carbono, petróleo y gas y el presupuesto de carbono acordado de forma científica que ha crecido desde que el Acuerdo de París cobró efecto y los pasos que han de darse para cerrarlo.

Los panelistas compartirán las experiencias desde cero en proyectos de combustibles fósiles resistentes y la necesidad de coordinar la aproximación mundial hacia el peligro de los combustibles fósiles con países ricos en producción de combustibles fósiles y naciones que permiten de una mayor dependencia en los combustibles fósiles para conseguir una energía equitativa y transición económica.

QUIÉN:

-- Tzeporah Berman, presidente de la Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative/director del programa internacional, Stand.Earth -- Mohamed Adow, Power Shift Africa -- Gregorio Mirabal, coordinador general del Congress of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA) -- Meena Raman, Third World Network -- Bill McKibben, autor -- Loukina Tille, organizador de Fridays for the Future -- Mitzi Jonelle Tan, cofundador de Youth Advocates for Climate Action Philippines, de Fridays for Future en Filipinas -- Ivetta Gerasimchuk, International Institute for Sustainable Development y autor contribuyente del Production Gap Report -- Mark Campanale, Carbon Tracker -- COP26 COALITION SPEAKER TBA -- Hannah McKinnon, Oil Change International

CUÁNDO: Jueves 10 de diciembre de 2020 de 6:00AM PST/9:00AM EST/2:00pm GMT/5:00PM EAT/7:30PM IST/10:00PM NYT

DÓNDE: https://bit.ly/fossilfuelsandparis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006994-1&h=1163912556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006994-1%26h%3D1357413575%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252Ffossilfuelsandparis%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252Ffossilfuelsandparis&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffossilfuelsandparis]

CONTACTO: CONTACTO: Si desea más información acerca del resumen o de lassolicitudes de entrevista, contacte con: Cara Pike, Climate Access,[email protected], 1-250-748-1784, o Brenna Two Bears, Climate Access,[email protected], 1-812-345-3139