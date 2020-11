COMUNICADO: Esade y Minerva® anuncian una asociación para lanzar un nuevo grado en transformación empresarial

- La primera fase de la asociación comenzará con Esade ofreciendo un nuevo grado de licenciatura en Transformación de Negocios e Impacto Social.

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

- El nuevo grado innovador mezclará las clases online en inglés con un componente experimental centrado en los proyectos de aprendizaje práctico.

- Minerva Project trabajará con Esade para proporcionar 11 cursos de formación general proporcionados por medio de la plataforma de aprendizaje Forum(TM) de Minerva que comienza en agosto de 2021.

SAN FRANCISCO, 2 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Esade, una de las principales escuelas de negocios de todo el mundo, y Minerva Project, innovador revolucionario en formación, anunciaron una nueva asociación para ofrecer programas centrados en el impacto social, innovación y empresariazgo.

https://mma.prnewswire.com/media/1166847/Minerva_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1166847/Minerva_Logo.jpg]

La asociación dará comienzo con Esade ofreciendo un nuevo grado de licenciatura en Transformación de Negocios e Impacto Social, comenzando en agosto de 2021. El grado de tres años se centrará en el desarrollo de la capacidad de los estudiantes de dirigir los negocios, con el único objetivo no solo de maximizar los ingresos o el valor de los accionistas, sino que también se centrará en la línea de fondo triple: las personas, el planeta y los beneficios. El programa de graduación incluirá cursos de negocios, tecnología y humanidades. Mientras que los cursos serán totalmente online, el programa incluirá experiencias en el mundo real, incluyendo aprendizaje basado en los proyectos en Berlín y Shanghái. Se espera que los estudiantes comiencen su propia empresa social en el tercer año del proyecto.

Los primeros tres semestres académicos -- 11 cursos de educación generales -- han sido diseñados por Minerva, conocida por su currículo interdisciplinar y pedagogía de aprendizaje activo. Estos cursos se van a integrar en un programa completo, en colaboración con la facultad de Esade. El programa formará en habilidades críticas para llevar a cabo el desarrollo de una mentalidad empresarial, además de permitir que los estudiantes desarrollen nuevos modelos para resolver los retos mundiales más acuciantes. La asociación incluye además formación completa de la facultad de Esade en la pedagogía Fully Active Learning de Minerva, que se basa en las ciencias del aprendizaje. Todas las clases serán en directo, en formato de seminario, y se proporcionarán mediante Forum(TM), el entorno de aprendizaje virtual de Minerva, lo que va a permitir una dedicación plena del estudiante y evaluación detallada de su rendimiento y progreso.

"Colaborando con Minerva, organización experta en el aprendizaje de las ciencias, que se ha reimaginado la formación superior desde la base, se reafirma nuestro deseo de seguir promocionando los programas de nuestra escuela", destacó Koldo Echebarria, director general de Esade. "La Universidad tradicional a menudo solo se preocupa del aspecto cognitivo del aprendizaje. Debemos replantear el sistema de formación y trabajar más hacia las competencias transversales y habilidades como el pensamiento vital, el pensamiento creativo y el pensamiento basado en las evidencias, que son necesarios para superar los retos y navegar en un mundo de incertidumbre. Uno de los mejores ejemplos de este avance de paradigma es Minerva. Esta asociación llevará a Esade hacia una experiencia de aprendizaje más personalizada para cada uno de los estudiantes".

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Esade como socio en este viaje para nutrir el deseo vital de conseguir un impacto social", explicó Ben Nelson, presidente, fundador y consejero delegado de Minerva. "Los líderes futuros necesitan llevar a cabo decisiones éticas en un mundo interconectado y complejo. Esto comienza con la preparación de diversos tipos de formación - una formación que les enseñe a navegar por diversos contextos, en lugar de dejar que sean conceptos únicos y temas. Con la misma importancia, y teniendo en cuenta la rápida evolución del mundo, necesitamos impulsar a los estudiantes en su ansia y capacidad para seguir renovando su conocimiento".

Este nuevo grado se enseñará en inglés, y dará comienzo en agosto de 2021. Si desea conocer más detalles visite la página web de Esade [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964982-1&h=2194296001&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964982-1%26h%3D1276310171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esade.edu%252Flandings%252Fbachelor-in-transformational-business-and-social-impact%252F%253Futm_source%253DMedia%2526utm_medium%253DSocial%2526utm_campaign%253Drrss-go-bitbasi-20-21%26a%3DEsade%2Bwebsite&a=p%C3%A1gina+web+de+Esade].

Acerca de Minerva ProjectMinerva Project es un innovador revolucionario en formación que proporciona programas de formación de nivel principal a través de sus Minerva Schools destacadas en KGI, además de otros socios empresariales y de formación.

Fundada por Ben Nelson en 2011, la misión de Minerva es la de nutrir el deseo vital para el bien del mundo. Basándose en las mejores tradiciones de las artes liberales y la formación de la ciencia, Minerva se compromete con la preparación de los líderes mundiales e innovadores para llevar a cabo las complejidades del siglo XXI. Su creación revolucionaria de un nuevo programa de Universidad está detallado en el libro Building the Intentional University: Minerva and the Future of Higher Education (MIT Press).

Contactos para mediosDiana El-Azar, Minerva Project, [email protected][mailto:[email protected]]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1166847/Minerva_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2964982-1&h=977707625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964982-1%26h%3D2939457547%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166847%252FMinerva_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166847%252FMinerva_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1166847%2FMinerva_Logo.jpg]

Sitio Web: https://www.minervaproject.com/