COMUNICADO: Estación médica de cero contacto para una prueba segura y rápida PCR de Covid-19

HSINCHU, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Brain Navi Biotechnology Co., Ltd., una empresa dedicada a cirugía robótica cerebral, ahora está lanzando unas estaciones médicas de "contacto cero" en hospitales de Taiwán, para proteger completamente al personal médico y a los pacientes de poder ser contagiados con "enfermedades altamente contagiosas". El mayor riesgo de infección para el personal médico es durante la entubación, el hiposo nasal y cuando los médicos cambian su equipo de Bio-protección , dijo el Dr. Jerry Chen, CEO de Brain Navi. El añade que "desde la crisis del SARS en Asia hace 17 años, no hubo ningún desarrollo en la tecnología de protección para el personal médico. ¿Cómo podría el personal médico protegernos si ellos no están bien protegidos en primer lugar?". El como médico sabe de la ansiedad del personal médico, esto motiva al Dr. Chen a reinventar la forma obtener pruebas de enfermedades infecciosas con robots, eliminando completamente el contacto entre el personal médico y los pacientes.

La Estación Médica de Cero Contacto con tecnología robótica está creando una nueva forma avanzada de las pruebas de Covid-19 en Taiwán. El personal médico y los pacientes permanecen en una cámara aislada de alta seguridad, que incluyen filtro HEPA, lámparas UVC, un sistema de ventilación y una presión de aire negativa de 8 Pa. Bajo el control y supervisión del personal médico el Robot Hisopo Nasal realiza la recolección de muestras nasofaríngeas. Esto permite al personal médico lograr el hisopo nasal sin contacto con el paciente y elimina la necesidad de usar equipo de Bio-protección. El Robot Hisopo Nasal acaba de obtener la marca CE en Europa con Clase I.

La Estación Médica de Cero Contacto también hace las tareas de pipeteo para que los técnicos de laboratorio no estén en riesgo. Después de que el hisopo extraiga la muestra, un robot automatizado pipeteará el espécimen recogido y preparará para el diagnóstico de PCR. Los sistemas están integrados con el equipo RT-PCR de Roche que permite un proceso automático y eficiente. Todo el proceso de prueba desde la recolección del robot hasta la generación de resultados se puede realizar en 25 minutos.

A través de la automatización robótica y la integración del laboratorio de PCR y el diagnóstico en una sola estación médica, la Estación Médica de Cero Contacto protege al personal médico, reduce el costo de personal, mejora la capacidad de pruebas de laboratorio y reduce el tiempo de transporte y reporte de resultados.

Este nuevo sistema robótico es ideal para pruebas a gran cantidad como en lugares públicos, ,cruceros, estadios y aeropuertos, etc. Eso ayuda a permitir que los países puedan reabrir la economía.. Para obtener más información sobre la Estación Médica de Cero Contacto, visite el sitio web https://brainnavi.com/zerocontactstation/.

www.brainnavi.com

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1503767/Zero_Contact.jpg