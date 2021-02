COMUNICADO: Estée Lauder nombra a la actriz Ana de Armas como su nueva Embajadora Global de la marca

NUEVA YORK, 26 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Estée Lauder anunció hoy que ha nombrado a Ana de Armas, actriz nominada a los Globos de Oro y homenajeada en la lista TIME100 Next 2021, como su nueva Embajadora Global de la Marca. Ana participará en campañas a través de medios digitales, televisión, en tienda e impresión. Su primera campaña para la marca estrenará una nueva fragancia en marzo de 2021. Ana se une a la lista actual de talentos globales de Estée Lauder, incluyendo Anok Yai, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Diana Penty, Grace Elizabeth, Karlie Kloss y Yang Mi.

https://mma.prnewswire.com/media/1444987/Estee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1444987/Estee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg]

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Ana a la marca Estée Lauder", dijo Stéphane de La Faverie, Presidente del Grupo, Presidente de Estée Lauder Companies & Global Brand, Estée Lauder y AERIN. "Su historia de superar barreras para lograr sus sueños y convertirse en una actriz consumada es inspiradora para las mujeres de todo el mundo, y su talento, calidez y belleza traerán una nueva energía a la marca."

El vídeo del día IAG pierde 6.923 millones en 2020 frente a beneficios de 2019 por el Covid

"Me siento honrada de representar una marca tan icónica", dijo Ana de Armas. "Al crecer en Cuba, realmente admiro y conecto con la historia de Estée Lauder. Ella entendió que tienes que trabajar duro para convertir tus sueños en una realidad. Todo lo que hizo fue inspirador entonces y sigue siendo inspirador hoy en día. Estoy orgullosa de formar parte de ese legado y compartir su historia."

Acerca de Ana de ArmasAna de Armas es una actriz nominada a los Globos de Oro, que se hizo un nombre durante más de una década en España y Estados Unidos, se ha convertido en una de las actrices más buscadas de la industria. Sus atractivas actuaciones aportan calidez, pasión y versatilidad a la gran pantalla. Nacida en Cuba, de Armas hizo su debut en el largometraje en Una Rosa De Francia para el Instituto Cubano de Cinematografía. Tras años de éxito como actriz en España, Ana ha hecho la transición a Hollywood y ha protagonizado películas como Blade Runner 2049 y War Dogs trabajando con algunos de los actores y directores más aclamados por la crítica de la industria, incluyendo Denis Villeneuve, Ryan Gosling, Harrison Ford y Robert de Niro. El papel de De Armas de Marta en el querido misterio de asesinatos de hoy en día Knives Out le valió una nominación a los Globos de Oro, consolidándola como una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Este año, Ana se reunirá con el protagonista de Knives Out Daniel Craig en No Time To Die de Cary Joji Fukunaga, la 25ª entrega de la franquicia de James Bond. También protagonizará el thriller Deep Water de Adrian Lyne, y en Blonde de Andrew Dominik, basada en la novela de Joyce Carol Oates, interpretando a la actriz, modelo, cantante e icono Marilyn Monroe. Actualmente está en producción para The Gray Man de Netflix, dirigida por los Hermanos Russo.

Acerca de Estée LauderEstée Lauder es la marca insigne de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras mujeres empresarias del mundo, la marca continúa hoy su legado de crear productos innovadores, sofisticados, de alto rendimiento para el cuidado de la piel y maquillaje y fragancias icónicas, todo ello infundido con una profunda comprensión de las necesidades y deseos de las mujeres. Hoy en día, Estée Lauder se involucra con mujeres en más de 150 países y territorios de todo el mundo y en docenas de puntos de contacto, desde en la tienda hasta lo digital. Y cada una de estas relaciones refleja constantemente el poderoso y auténtico punto de vista mujer a mujer de Estée.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1444987/Estee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3079397-1&h=3879435046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3079397-1%26h%3D440906511%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1444987%252FEstee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1444987%252FEstee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1444987%2FEstee_Lauder_Ana_de_Armas.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Estée Lauder, Tina Cooke, [email protected]