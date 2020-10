COMUNICADO: Un estudio global de transferencia de efectivo muestra resultados prometedores para las personas sin hogar

-Un estudio global de transferencia directa de efectivo muestra resultados prometedores para las personas que recientemente no tienen hogar

'Foundations for Social Change' muestra que una transferencia de efectivo de suma global única de 7.500 dólares conduce a mejoras constantes en curso

VANCOUVER, BC, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Foundations for Social Change (FSC), una organización benéfica con sede en Vancouver, recientemente completó un audaz programa de estudio y social, en asociación con la Universidad de British Columbia. Como primero en el mundo, el proyecto New Leaf proporcionó una transferencia directa en efectivo de una suma global única de 7.500 dólares a 50 personas que recientemente se habían quedado sin hogar, con los beneficiarios eligiendo la mejor manera de gastar los fondos. Los investigadores también siguieron a un grupo de control de personas sin hogar que no recibieron un pago en efectivo. Los resultados preliminares muestran que, de promedio, quienes recibieron el pago directo en efectivo se trasladaron a una vivienda estable más rápido, mantuvieron un nivel de seguridad financiera y estabilidad durante 12 meses de seguimiento y aumentaron sus gastos en alimentos, ropa y alquiler. Al capacitar a las personas para satisfacer sus propias necesidades y cambiarse de vivienda más rápido, los 50 receptores de transferencias en efectivo liberaron espacio en refugios y ahorraron al sistema de refugio 8.100 dólares por persona a lo largo del año (un ahorro total de 405.000 dólares).

"Cuando me enteré de que me habían aceptado para recibir la transferencia en efectivo, estaba viviendo en un refugio de emergencia, tratando de encontrar una manera de avanzar", dijo Ray, participante del proyecto New Leaf. "El dinero me dio los recursos que necesitaba para salir del refugio y avanzar para los programas sociales y la clase de informática que necesitaba. Fue un escalón importante y me dio una opción. Me dio una oportunidad".

La consejera delegada de Foundations for Social Change, Claire Williams, quería mostrar la viabilidad de las transferencias de efectivo para las personas que están experimentando la falta de vivienda. "Para evitar que las personas se afiancen en la falta de vivienda, necesitamos proporcionar un apoyo significativo lo más cerca posible del momento de quedarse sin hogar", dice Williams. "Nuestra investigación muestra que las transferencias de efectivo permitieron a las personas acceder a la vivienda más rápido, mejorando la estabilidad y reduciendo el riesgo de trauma".

Foundations for Social Change realizó el proyecto New Leaf en asociación con UBC en la primavera de 2018 utilizando medidas basadas en la ciencia para realizar un seguimiento de los resultados y evaluar el impacto de dar transferencias directas de efectivo. El estudio comparó a un grupo que recibió las transferencias de efectivo con un grupo de control que no lo hizo. Ambos grupos dispusieron de una variedad de apoyo. Todos los participantes estaban seguros del anonimato y la privacidad.

"Para recibir una transferencia directa en efectivo, los participantes tenían que cumplir con criterios que no mostraran uso indebido o abuso de sustancias", explicó el Dr. Jiaying Zhao, Investigador Principal y Profesor de UBC. "Estas personas tampoco demostraron ninguna sintomatología importante para trastornos de salud mental, y mostraron una disposición para el cambio."

Al empoderar a las personas para satisfacer sus propias necesidades, la investigación muestra que los participantes redujeron el gasto en productos como el alcohol, los cigarrillos o las drogas, pasaron menos días sin hogar y lograron una mayor seguridad alimentaria. Moverse de un refugio a una vivienda proporciona estabilidad, reduce el riesgo de sufrir traumas, mejora la salud y libera camas de refugio para otras personas necesitadas.

La falta de vivienda es un problema generalizado sin una solución única que es eficaz en todos los casos. El proyecto New Leaf muestra que una transferencia directa de efectivo es una solución audaz e innovadora para las personas que se han quedado sin hogar recientemente y proporciona una sólida evidencia de que una suma global de dinero puede proporcionar una diferencia transformadora.

Acerca de

Foundations for Social Change es una organización benéfica con sede en Vancouver que desarrolla programas innovadores que ayudan a las poblaciones vulnerables en nuestras comunidades. Buscamos soluciones a los problemas sociales en curso, como la falta de vivienda, con una mentalidad emprendedora audaz que utiliza datos y evidencia para evaluar nuestro trabajo y medir el impacto. Unidos por nuestra humanidad compartida, defendemos una sociedad inclusiva donde todos tengan la oportunidad de alcanzar todo su potencial. forsocialchange.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940989-1&h=2291858620&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940989-1%26h%3D996151010%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.forsocialchange.org%252F%26a%3Dforsocialchange.org&a=forsocialchange.org]

Creemos que la inclusión económica es fundamental para poder participar en la sociedad y que nadie debe quedarse atrás. Esto requiere interrumpir el status quo, y nos obliga a pensar radicalmente y probar soluciones innovadoras que no han sido probadas antes.

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=icWhu5icsJ0 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940989-1&h=1267331859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940989-1%26h%3D1829289575%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DicWhu5icsJ0%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DicWhu5icsJ0&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DicWhu5icsJ0]

