COMUNICADO: El estudio MINDACT muestra que MammaPrint® reduce costes al sistema de salud (1)

Análisis publicado en el European Journal of Cancer

El uso del ensayo genético MammaPrint junto con la evaluación clínica supone menor coste que la evaluación clínica exclusivamente

IRVINE, California, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2896123-1&h=1672569523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2896123-1%26h%3D1946537744%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3DAgendia%252C%2BInc&a=Agendia%2C+Inc]., un líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mama, anunció la publicación de análisis del coste multipaís desde el ensayo de referencia MINDACT en el European Journal of Cancer, lo que muestra que las estrategias de quimioterapia adyuvantes guiadas por MammaPrint® ofrecen ahorros en los costes sanitarios en cinco de los seis países evaluados. El riesgo de 70 genes del ensayo de recurrencia demostró ser rentable en los seis.

https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg ]

El análisis completo, titulado "Cost-Effective Analysis of the 70-Gene Signature Compared to Clinical Assessment in Breast Cancer, based on a randomized controlled trial", puede encontrarse aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2896123-1&h=3704255605&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2896123-1%26h%3D4177978519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ejcancer.com%252Farticle%252FS0959-8049(20)30381-6%252Ffulltext%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

Cuando MammaPrint se utilizó para guiar con seguridad la desescalada de quimioterapia en pacientes con cáncer de mama ER+/HER2 de alto riesgo clínico, se vieron ahorros en el coste anual del sistema de salud en Estados Unidos (244 millones de dólares), Bélgica (4,2 millones de euros), Francia (24,7 millones de euros), Alemania (45,1 millones de euros) y Países Bajos (12,7 millones de euros).

"Desde que su análisis de datos inicial de cinco años se publicó en 2016, el estudio MINDACT ha seguido demostrando la utilidad clínica de MammaPrint", dijo Bastiaan van der Baan, director clínico y de desarrollo empresarial de Agendia. "El estudio demuestra perspectiva y evidencia adicional de todo el valor de la prueba para mostrar la recuperación de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Estamos encantados de ver que MammaPrint no solo salva a un paciente de experimentar la toxicidad de la quimioterapia, sino que también puede ahorrar a los sistemas sanitarios los gastos financieros asociados".

Con la creciente biblioteca de hallazgos del ensayo MINDACT, patrocinada por la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Agendia ofrece a los pacientes y a sus médicos los datos que necesitan para tomar las decisiones más documentadas y personalizadas sobre el tratamiento del cáncer de mama. En comparación con utilizar la evaluación clínica solamente, la información adicional proporcionada por MammaPrint tiene el potencial de empoderar a los médicos para desescalar el tratamiento del paciente mientras impulsa importantes ahorros en los costes para los principales sistemas sanitarios en todo el mundo.

Acerca del ensayo MINDACT

MammaPrint, el ensayo sobre recidivas de cáncer de mama en fase inicial con 70 genes, está respaldado por la evidencia clínica de nivel 1A de MINDACT, un ensayo de referencia patrocinado por EORTC (EORTC-10041/BIG3-04). El estudio descubrió que los pacientes con alto riesgo clínico con un resultado de bajo riesgo de MammaPrint Low Risk podían desescalar el tratamiento y renunciar a la quimioterapia. Los datos de seguimiento a largo plazo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2896123-1&h=3723600244&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2896123-1%26h%3D2624991826%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetinglibrary.asco.org%252Frecord%252F184901%252Fabstract%26a%3DLong-term%2Bfollow-up%2Bdata&a=Los+datos+de+seguimiento+a+largo+plazo] de MINDACT, presentados en la Junta Anual 2020 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), confirmaron y se basaron en los hallazgos publicados en el New England Journal of Medicine en 2016.

El ensayo MINDACT reclutó a 6.693 pacientes con cáncer de mama. En el seguimiento a cinco años, el ensayo mostró que el análisis tumoral y la reclasificación por la firma de expresión de 70 genes de MammaPrint permitía una reducción del 46 por ciento en el uso de quimioterapia para paciente de alto riesgo clínico que fueron reclasificados por el ensayo genético por ser genómicamente de bajo riesgo. Los datos de seguimiento a nueve años se publicarán en profundidad en el otoño de 2020, validando el MINDACT como un estudio de desescalada positiva para la quimioterapia y demostrando la utilidad clínica de MammaPrint al determinar la necesidad de quimioterapia para los pacientes con cáncer de mama.

Vea la información del ensayo aquí [file://10.86.178.62/Users/tclevenger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L3J313MJ/MammaPrint%20is%20supported%20by%20the%20highest%20level%20of%20clinical%20evidence%20(level%201A)%20from%20MINDACT,%20a%20landmark%20independent%20trial%20published%20in%20the%20New%20England%20Journal%20of%20Medicine%20in%202016.%20MINDACT%20stands%20for%20M?icroarray%20?I?n%20?N?ode-Negative%20and%201-3%20node-positive%20?D?isease%20may%20?A?void%20?C?hemo?T?herapy.%20It%20was%20a%20phase%20III,%20prospective,%20randomized,%20clinical%20study%20for%20a%20breast%20cancer%20recurrence%20test%20sponsored%20by%20the%20European%20Organization%20for%20Research%20and%20Treatment%20of%20Cancer%20(EORTC-10041/BIG3-04).].

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa de oncología de precisión comprometida con proporcionar a los pacientes con cáncer de mama y a sus médicos la información necesaria para la mejor toma de decisiones a lo largo de todo el tratamiento. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, respaldadas por los más altos niveles de evidencia clínica y real, que ofrecen información genómica completa que puede utilizarse para identificar el tratamiento del cáncer de mama más efectivo para cada paciente.

MammaPrint®, el ensayo sobre recidivas de cáncer de mama con 70 genes, es la primera prueba sobre riesgos de recidivas aprobada por la FDA y respaldada por datos de resultados prospectivos revisados por pares, e incluye directrices sobre tratamientos tanto nacionales como internacionales. BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, es una prueba comercializada que evalúa la biología subyacente tumoral para determinar qué fomenta el crecimiento del tumor. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® ofrecen un perfil genómico exhaustivo para ayudar a los facultativos a tomar decisiones más informadas en los tratamientos pre y posoperatorios.

Al desarrollar pruebas genómicas novedosas basadas en datos y dirigir la investigación mientras se crea un arsenal de datos que ayude a tratar el cáncer de mama, Agendia espera contribuir a las necesidades clínicas cambiantes de las pacientes con cáncer de mama y sus médicos en cada paso del camino, desde el diagnóstico inicial a la eliminación del cáncer.

Los ensayos de Agendia pueden pedirse sobre biopsias con aguja gruesa o muestras quirúrgicas y los resultados se envían en tan solo 5 o 7 días, para poder decidir los tratamientos pre y posoperatorios con más información. Para obtener más información sobre los ensayos y pruebas en curso de Agendia, visite www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2896123-1&h=573918686&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2896123-1%26h%3D2031490434%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com]

(CONTINUA)