COMUNICADO: ETS crea ETS Strategic Capital (2)

-- ApplyBoard: Guiada a través de ETS Strategic Capital, ETS ha llevado a cabo una inversión de valores en ApplyBoard Inc., con sede en Canadá y principal plataforma del mundo de reclutamiento de estudiantes internacionales. Como parte de la inversión, ApplyBoard y la unidad de negocios TOEFL(®) de ETS, que proporciona el principal test de idioma inglés del mundo para estudios universitarios, trabajo e inmigración, están desarrollando una asociación de crecimiento estratégico. https://www.applyboard.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=1338790455&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D461453 192%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.applyboard.com%252F%26a%3Dhttps%253A%2 52F%252Fwww.applyboard.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.applyboard.com%2F] -- Pipplet: Start-up especializada en evaluaciones de idioma para los negocios, Pipplet, con sede en París, ayuda a las compañías a evaluar la fluidez de idioma de los candidatos basándose en la capacidad práctica y del mundo real para interactuar con un contexto profesional. La filial de ETS, ETS Global B.V., adquirida por Pipplet S.A.S., está dirigida por ETS Strategic Capital. https://www.pipplet.com/en-gb/home [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=3770944959&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D111167 2109%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pipplet.com%252Fen-gb%252Fhome%26a%3D https%253A%252F%252Fwww.pipplet.com%252Fen-gb%252Fhome&a=https%3A%2F%2Fw ww.pipplet.com%2Fen-gb%2Fhome] -- Capti (de Charmtech Labs LLC): Por medio del uso del aprendizaje por máquina, la inteligencia artificial y el procesamiento de idioma natural, Capti, con sede en Buffalo, N.Y., creada a través de Charmtech Labs LLC, proporciona alfabetización personalizada y apoyo al aprendizaje para estudiantes K-12. Capti - denominado el "AAA" para profesores - ayuda a los profesores a acomodarse, evaluar y acelerar la lectura de todos sus estudiantes. ETS Strategic Capital acordó una inversión semilla de ETS en Capti y estableció una asociación empresarial estratégica con ETS Research & Development (R&D) y New Product Development (NPD). Capti licencia el producto de ETS, ReadReady [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=3001803229&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D942765 683%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.ets.org%252Fpress-releases%252Fets-an d-capti-announce-launch-of-readready-assessment%252F%26a%3Dlicensing%2BE TS%2527s%2BReadReady&a=licencia+el+producto+de+ETS%2C+ReadReady](TM) y su propiedad intelectual en diagnosis de lectura impulsada por Internet, además de trabajar de cerca con los equipos de I+D y NPD de ETS para ampliar las oportunidades que impactan de forma positiva en el éxito de lectura de los estudiantes K12 en Estados Unidos. https://www.captivoice.com/capti-site// [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=4171212194&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D381514 3152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.captivoice.com%252Fcapti-site%252F%25 2F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.captivoice.com%252Fcapti-site%252F%252F &a=https%3A%2F%2Fwww.captivoice.com%2Fcapti-site%2F%2F] -- EdAgree: Centrada en la experiencia de estudiantes internacional, EdAgree, Inc. es una compañía de nueva creación de ETS que emparejará a los estudiantes internacionales con las universidades y apoyará a estos estudiantes por medio de su viaje de formación. EdAgree planea validar el perfil de información de los estudiantes, empaquetado para su procesamiento mejorado por los departamentos de admisión y colaborando con las universidades para identificar y desplegar apoyo que optimizará los resultados de aprendizaje. EdAgree además ha colaborado con las universidades asociadas en los esfuerzos de alcance para optimizar el éxito de los estudiantes. ETS Strategic Capital ha acordado 1 millón de dólares en fondos semilla de ETS para incubar la compañía de nueva creación y facilitar la separación de ETS. https://edagree.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=1394726989&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D392589 599%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedagree.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252 Fedagree.com%252F&a=https%3A%2F%2Fedagree.com%2F] -- Gradschoolmatch: Gradschoolmatch.com es una plataforma de software interactiva impulsada por Internet que ayuda a los estudiantes graduados prospectivos con programas académicos graduados potenciales. El algoritmo de emparejamiento, motor de búsqueda y aproximación de negocios se han moldeado tras el éxito de los negocios impulsados por web "de datación personal"; los estudiantes pueden colgar sus biografías, intereses de investigación, planes de carrera y perfiles académicos; también han "indexado" un perfil de programa de graduado para "señalar su interés" en aprender más o enviar "mensajes privados" para los reclutados en los colegios de graduación. Ambos estudiantes graduados prospectivos e instituciones graduadas podrían suscribirse, lo que les permite buscar por localización o por los intereses académicos, realizando el seguimiento de los prospectos y tomando contacto con la interconectividad de un solo click para su emparejamiento. ETS Strategic Capital ha acordado la compra de la plataforma Gradschoolmatch.com, y se incorporará en las ofertas de ETS para el mercado de las escuelas de graduados. https://www.gradschoolmatch.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=392424323&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D3041838 463%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gradschoolmatch.com%252F%26a%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.gradschoolmatch.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.gradschool match.com%2F] ETS Strategic Capital servirá como inversión de valores privados y también como brazo de ejecución M&A para ETS, sus filiales y sus socios. Servirá como fuente de transacciones dentro de la parte nacional de Estados Unidos y la internacional. Se asociará con el ecosistema más amplio EdTech, identificando y ejecutando acuerdos, coordinando con otras unidades de negocios ETS para identificar las oportunidades y necesidades, red con firmas de servicios profesionales con experiencia en formación, además de construir relaciones directas con los negocios de forma internacional - sobre todo dentro de las regiones de Asia-Pacífico, Sureste de Asia, Latinoamérica y Oriente Medio y África (MENA).

Se asociará con el ecosistema más amplio EdTech, identificando y ejecutando acuerdos, coordinando con otras unidades de negocios ETS para identificar las oportunidades y necesidades, red con firmas de servicios profesionales con experiencia en formación, además de construir relaciones directas con los negocios de forma internacional - sobre todo dentro de las regiones de Asia-Pacífico, Sureste de Asia, Latinoamérica y Oriente Medio y África (MENA). De forma más específica, ETS Strategic Capital se dirige a las inversiones privadas que se suelen dar en las Series B, C o posteriores, donde las compañías ya han demostrado que encaja su producto y/o mercado, con clientes iniciales y desarrollando un modelo de negocios, además de buscar un nuevo capital de crecimiento para hacer crecer los negocios; en situaciones selectas, donde las inversiones en fase primaria podrían ser posibles. Las adquisiciones se centrarán principalmente en los acuerdos de escala de mercado medio, a través de adquisiciones pequeñas o grandes, que podrían ser posibles en algunas situaciones. ETS Strategic Capital define las asociaciones de crecimiento de forma amplia, y podrían estar implicadas en las sociedades mixtas (JVs), socios de canales o acuerdos de distribución, licencias de la Propiedad Intelectual (IP) y relaciones de transferencia de tecnología, junto a las asociaciones de negocios de valor añadido estratégicas similares. Ralph Taylor-Smith, actual vicepresidente de desarrollo empresarial de ETS, se convertirá en el director administrativo de la nueva unidad, proporcionado su experiencia en las inversiones de valores privados, M&A y asociaciones de crecimiento y sociedades mixtas. ETS Strategic Capital cuenta con un equipo bicoastal creciente con sede en las oficinas de Princeton, N.J., Washington, D.C. y Silicon Valley, California. https://www.ets.capital/team/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=2161901927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D3367082530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ets.capital%252Fteam%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ets.capital%252Fteam%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.ets.capital%2Fteam%2F] Acerca de ETS En ETS avanzamos la calidad y la equidad en la educación de personas de todo el mundo creando evaluaciones sobre la base de rigurosas investigaciones. ETS ofrece sus servicios a individuos particulares, instituciones educativas y organismos gubernamentales, y proporciona soluciones personalizadas para la certificación de docentes, el aprendizaje del idioma inglés, y la educación primaria, secundaria y superior, y realiza estudios de investigación, análisis y políticas educativas. ETS, fundada en 1947 como organización sin fines de lucro, desarrolla, imparte y califica más de 50 millones de exámenes anualmente --incluso los exámenes TOEFL(®) y TOEIC(®), los exámenes GRE(®) y las evaluaciones The Praxis Series(®)-- en más de 180 países, en más de 9.000 centros de todo el mundo. www.ets.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=2639854890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D2507063554%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ets.org%252F%26a%3Dwww.ets.org&a=www.ets.org]. Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1274809/ETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2918150-1&h=110859641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918150-1%26h%3D3694186224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1274809%252FETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1274809%252FETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1274809%2FETS_Strategic_Capital_300_Logo.jpg] CONTACTO: CONTACTO: Contacto de ETS: [email protected] Sitio Web: http://www.ets.org/