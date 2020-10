COMUNICADO: El evento de baterías organizado por CBMM reúne al premio Nobel en Química y a expertos internacionales

Autoridades mundiales del mundo de la academia y la industria debaten acerca de las nuevas tecnologías en una serie de webinars gratuitos

SAO PAULO, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Con el fin de ampliar el conocimiento en el campo de las baterías y debatir acerca de los desarrollos más modernos dentro de este sector, las universidades y compañías privadas que son expertas en el tema van a participar en tres reuniones virtuales los días 20, 21 y 22 de octubre. En el centro de los debates se mostrarán las soluciones pioneras que anadem materiales más sostenibles y seguros y que permiten una carga ultra-rápida de las baterías.

El evento será inaugurado por John B. Goodenough, ganador del premio Nobel de Química, responsable del descubrimiento de las baterías de litio. "Se trata de una buena oportunidad para instar al debate acerca de este tema en todo el mundo. El futuro de nuestra sociedad depende de la energía limpia, renovable y accesible. Estos son algunos de los retos a los que hará frente el evento", afirmó Goodenough.

Los principales académicos de la University of Cambridge (Inglaterra), la National University of Singapore (Singapur), la University of Texas (Austin, Estados Unidos), la University of California (Santa Bárbara, Estados Unidos) y la University of São Paulo (Brasil), se unirán como ponentes a representantes de compañías multinacionales, como ABB, además de destacadas empresas de nueva creación.

Organizado por medio de CBMM, líder mundial en la producción y comercialización de productos Niobium, el evento busca promocionar la información técnica compartida entre los investigadores de las principales universidades y las compañías más innovadoras del mundo. "Disponemos de un programa de tecnología robusta, que nos permite desarrollar soluciones pioneras. Y el frente de la batería es una de las grandes apuestas de la compañía para el crecimiento centrado en la innovación. Estas reuniones son una oportunidad para avanzar hacia esta dirección", explicó Rogério Ribas, responsable de productos de batería de CBMM.

Compruebe el calendario del evento y participe de forma gratuita:https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-extreme-fast-charging-and-high-energy-batteries-webinar-series-tickets-123440113703 [https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-extreme-fast-charging-and-high-energy-batteries-webinar-series-tickets-123440113703]

Acerca de CBMMComo líder mundial en producción y comercialización de productos Niobium, CBMM cuenta con más de 400 clientes repartidos en 40 países. Con sede central en Brasil, y oficinas y filiales en China, Países Bajos, Singapur, Suiza y Estados Unidos, la compañía suministra productos revolucionarios y tecnología para los sectores de la infraestructura, movilidad, aeroespacial y la energía. En 2019, la compañía invirtió en 2DM, una empresa de nueva creación dedicada al grafeno.

