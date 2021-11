COMUNICADO: El ex líder de ventas de Big Tobacco se une a Poda (1)

VANCOUVER, BC, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- PODA HOLDINGS, INC. ("Poda" o la "Compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC: PODAF) se complace en anunciar que el antiguo líder de ventas de tabaco, Christoph Tepr ("Tepr"), se ha unido a Poda.

Tepr ha aceptado un próximo puesto de trabajo en la compañía como vicepresidente de Ventas de Europa y Expansión Internacional, que se espera que comience el 17 de enero de 2022. Mientras tanto, Tepr se ha unido a la Junta Asesora Global de Poda.

Tepr aporta a Poda más de 15 años de experiencia comercial en algunas de las mayores empresas de tabaco y cigarrillos electrónicos del mundo, como Philip Morris, British American Tobacco y JUUL Labs. Su amplia experiencia de gestión ha abarcado las operaciones de ventas, el despliegue comercial, la gestión de la marca y los servicios profesionales, dirigiéndose a clientes de segmentos de productos y servicios maduros y emergentes. Ha dirigido el crecimiento de marcas icónicas como L&M, IQOS y JUUL.

En Philip Morris, Tepr ocupó varios puestos clave de ventas y gestión y fue fundamental en el despliegue del producto IQOS en el mercado suizo. En JUUL, Tepr fue contratado para crear la organización comercial suiza desde cero y, junto con su equipo, llevó a la empresa a ser líder en su categoría en los 12 meses siguientes al lanzamiento. Posteriormente, reestructuró con éxito la organización comercial alemana de JUUL. Anteriormente, ocupó un puesto de liderazgo comercial en British American Tobacco, centrándose en la comercialización y el crecimiento de su cartera de productos Heat-not-Burn y convencionales.

Tepr tiene un máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Maastricht, así como un certificado ejecutivo en Impulsar la Innovación Estratégica por el IMD de Lausana/ MIT Sloan.

Tepr comentó: "Poda es un ágil competidor en el espacio de rápido crecimiento de la tecnología "Heat-not-Burn". Con su plataforma tecnológica patentada, Poda representa una oportunidad única que tiene el potencial de captar una cuota de mercado significativa y, en última instancia, transformar y ampliar las áreas de aplicación dentro de la categoría, al tiempo que mejora la vida de los 1.300 millones de fumadores adultos del mundo ofreciéndoles una alternativa potencialmente menos dañina a los cigarrillos convencionales. Después de haber trabajado en empresas tabacaleras multinacionales y en la empresa de cigarrillos electrónicos de más rápido crecimiento en la historia de los Estados Unidos, espero utilizar esa experiencia para establecer las operaciones europeas de Poda, crear un equipo de primera clase y avanzar comercialmente en los principales mercados europeos".

Ryan Selby, consejero delegado de la compañía, comentó, "Estoy encantado de que Tepr haya aceptado unirse al equipo de Poda, como miembro de nuestra Junta Asesora Global y, en enero de 2022, como vicepresidente de ventas de Europa y Expansión Internacional de Poda. Nuestro objetivo es convertir a Poda en una empresa verdaderamente global que pueda desafiar a las grandes tabacaleras, y creemos que nuestra tecnología superior Heat-not-Burn nos permitirá hacerlo. Contar con alguien con las habilidades y la experiencia de Tepr al frente del equipo de Poda en Europa será muy valioso a la hora de lanzar nuestros productos en el mercado europeo y más allá. Además, el hecho de que Tepr haya pasado prácticamente toda su carrera en las grandes tabacaleras y ahora vea el potencial de Poda para convertirse en un actor importante en la industria del tabaco de riesgo reducido dice mucho de la calidad de la tecnología "Heat-not-Burn" de Poda. Estos son tiempos emocionantes en Poda, y estamos encantados de que Tepr se una al equipo de Poda y lidere nuestra comercialización a través de las ventas en Europa".

Como consecuencia de su incorporación a la Junta Asesora Global de Poda, Tepr ha firmado un acuerdo de asesoramiento con la empresa. En virtud del acuerdo de asesoramiento, la empresa ha concedido un total de 400.000 opciones de compra de acciones con incentivos (las "Opciones") a Tepr, que pueden ejercerse a un precio de 0,56 dólares canadienses, de acuerdo con el siguiente calendario de adquisición de opciones: (a) 80.000 Opciones que se devengan a la firma del acuerdo de asesoramiento; (b) 80.000 Opciones que se devengan seis meses después de la fecha de concesión; (c) 80.000 Opciones que se devengan doce meses después de la fecha de concesión; (d) 80.000 Opciones que se devengan 18 meses después de la fecha de concesión; y (e) 80.000 Opciones que se devengan veinticuatro meses después de la fecha de concesión.

En nombre de la Junta,

Ryan Selby

Consejero delegado, director, y presidente de la Junta

Poda Holdings, Inc.

Llamada gratis en Norteamérica: +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Fuera de Norteamérica: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

investors@poda-holdings.com

www.poda-holdings.com

ACERCA DE PODA HOLDINGS

Poda Holdings, Inc. ("Poda" o la "Compañía") participa activamente en la comercialización global de productos para fumar HnB, que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados con los productos combustibles para fumar. La empresa ha desarrollado un sistema HnB patentado que utiliza cápsulas de un solo uso biodegradables patentado, que son ecológicas tanto para el consumidor como para el medio ambiente. El diseño innovador de la plataforma HnB de la empresa evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, eliminando todos los requisitos de limpieza y brindando a los usuarios la experiencia de fumar más conveniente y agradable con un riesgo potencialmente reducido. El sistema HnB de Poda está totalmente patentado en Canadá y está pendiente de patente en 60 países adicionales, que cubren más del 70% de la población mundial. Los Poda Pods de la compañía son los primeros y únicos cigarrillos que tienen un extremo completamente cerrado. Este diseño exclusivo elimina por completo todos los requisitos de limpieza y proporciona un cigarrillo HnB verdaderamente sin cenizas. El sistema totalmente patentado de Poda es verdaderamente único en su tipo y resuelve el principal problema que sufren los demás productos HnB: los requisitos de limpieza diaria. Las cápsulas destacadas Beyond Burn™ Poda de la compañía contienen una mezcla única de hojas de té granuladas sin tabaco infundidas con nicotina sintética, que brinda a los fumadores adultos una alternativa libre de humo a su hábito habitual sin sacrificar la satisfacción a la que están acostumbrados. Las cápsulas Beyond Burn™ Poda han sido diseñadas por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin humo, sin olor y sin tabaco.

DECLARACIONES DE FUTURO

(CONTINUA)