COMUNICADO: Las experiencias más románticas de San Valentín se viven en el Hotel Botánico

Desde el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife ofrecen varias experiencias románticas, ideales para crear nuevos recuerdos y redescubrir el amor

Se acerca la fecha más romántica del año, San Valentín está a la vuelta de la esquina. Aunque cualquier momento del año es bueno para celebrar el amor y sorprender a esa persona especial, el 14 de febrero es el día perfecto para tener un detalle romántico y, sin duda, no hay nada mejor que vivir momentos únicos en pareja. A pesar de que la situación continúa siendo complicada y las grandes celebraciones van a tener que esperar, sigue siendo posible hacer planes en pareja y así mantener la emoción para los próximos meses. Desde el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife ofrecen varias experiencias románticas, ideales para crear nuevos recuerdos y redescubrir el amor. El hotel tiene prevista su reapertura para la próxima primavera, a la espera de que se estabilice la situación sanitaria, momento desde el que se podrá empezar a disfrutar de estas experiencias, pero ya se pueden reservar y regalar en San Valentín, además, con un generoso descuento disponible hasta el 15 de febrero.

Estas son las mejores ideas para regalar un San Valentín de lujo en el Hotel Botánico:

Estancias sofisticadas y memorables. Si hay un día en el que hay que cuidar al máximo los detalles, ese es San Valentín, por eso las Cinco Estrellas Gran lujo de este hotel van a ser todo un acierto. Cuenta con habitaciones y suites con vistas al mar o al emblemático Teide, su propio oasis en forma de enormes jardines, un idílico spa para los momentos de relax, una amplia oferta gastronómica en el interior del propio hotel, multitud de comodidades y servicios de diez, y, por supuesto, infinidad de lugares por descubrir en Tenerife, aprovechando su clima privilegiado durante todo el año. Reservando antes del 15 de febrero es posible acogerse a su promoción especial de reapertura, consiguiendo hasta un 20% de descuento en estancias de mayo a octubre.

Momentos de relax en pareja. El inspirador diseño de The Oriental Spa Garden consigue que hasta el más nervioso se deje conquistar por el relax y la tranquilidad con tan solo poner un pie en su espacio. Además de ofrecer un amplio circuito de aguas interior y exterior, sauna y baño turco, cuentan con una extensa carta de tratamientos y masajes, ideales para regalar a esa persona especial. La opción más romántica es disfrutarlos juntos, y para ello, ofrecen el ritual Dragón de Oro, destinado a parejas. El ritual comienza con un peeling de espuma hidratante, seguido por un baño de vapor acompañado de infusiones relajantes; posteriormente se pasa a un baño con cristales de champán, que favorece la renovación de células de la piel, además de ser ampliamente antioxidante gracias a su vitamina E; se cierra con un masaje con aceite de oro, reconocido en estética por su poder antioxidante, que revitaliza y nutre la piel en profundidad, regenerándola y reduciendo manchas. El toque final es una botella de cava con fruta fresca, ¡porque habrá que brindar por el amor!

Una cena romántica a la altura de la realeza. La cena en pareja es un auténtico clásico de San Valentín, pero no por ello deja de ser un momento único y especial. Desde el Botánico proponen apostar por su restaurante más exótico, The Oriental, especializado en alta cocina asiática, con especial atención por los sabores tailandeses. Este espacio gastronómico fue inaugurado en 1.996 por la Reina Sirikit de Tailandia, lo que ofrece una idea de la sofisticación del restaurante y de la calidad de sus platos.

Día de diversión en el Loro Parque. Para aquellos que quieran disfrutar de un plan diferente, desde el hotel les proponen combinar un delicioso brunch con una visita al reconocido Loro Parque, también ubicado en Puerto de la Cruz. Una auténtica embajada animal con amplios jardines en los que es posible ver gran variedad de aves, en especial papagayos, ya que cuentan con la reserva de especies y subespecies de loros más grande y diversa del mundo, además de mamíferos, peces y reptiles, sin olvidar sus diversas exhibiciones y zonas temáticas. Reconocido como mejor zoológico del mundo durante dos años consecutivos, ¡son el verdadero must de Canarias!

Puesta a punto en pareja. Son muchas las parejas que disfrutan especialmente de la gastronomía y aprovechan cada momento para comer juntos. Por eso, a la hora de cuidarse y apostar por los buenos hábitos, lo mejor es hacerlo en pareja. El programa de adelgazamiento Slim & Wellness cuenta con un pack especial en el que, además de tener en cuenta las necesidades individuales, su nutricionista halla la mejor manera de conjugar los hábitos post-estancia juntos. A través de los apetecibles e hipocalóricos platos del restaurante Slim, con algo de actividad física, y la posibilidad de incluir tratamientos específicos del spa, se logran sorprendentes resultados en tan solo unos días. Todo ello al tiempo que se viven unas vacaciones románticas e inolvidables.

Durante el periodo de cierre que ha sufrido debido a la pandemia mundial, el Hotel Botánico ha aprovechado para llevar a cabo una extensa actualización de sus instalaciones y servicios, incorporando multitud de novedades y detalles con los que esperan sorprender a sus huéspedes a partir del próximo mes de marzo. Asimismo, han implementado nuevos protocolos de seguridad e higiene, siguiendo la actual normativa COVID-19, con el fin de ofrecer un entorno seguro a huéspedes y empleados.

Sobre Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden - Miembro de the Leading Hotels of the World

De estilo clásico e inspiración oriental, el Hotel Botánico es un establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo ubicado en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife. Dispone de unas fantásticas instalaciones de ocio y relax de primera clase para garantizar que la experiencia vacacional sea única y completa, entre las que destacan sus 252 amplias habitaciones, cuidadas con todo lujo de detalles, 3 piscinas exteriores, 25.000 m2 de preciosos jardines, en los que se encuentra un agradable lago con cisnes y 6 restaurantes con una amplia oferta gastronómica de la máxima calidad, además de 5 amplios salones preparados para la celebración de bodas, reuniones y congresos. Por último, y para disfrutar al completo de la estancia, el hotel ofrece su prestigioso The Oriental Spa Garden, con más de 3.500 m2 de superficie y la mejor tecnología y tratamientos, que han logrado que sea reconocido en numerosas ocasiones con diversos galardones, destacando el de mejor Spa de hotel Europa. Un escenario único para disfrutar del clima cálido de Tenerife a lo largo de todo el año, con una temperatura media de 23 grados que hace las delicias de los visitantes de la isla.

