COMUNICADO: Expertos del humanismo tecnológico piden en Barcelona un paso al frente para abordar los retos de la transformación digi

BARCELONA, España, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Expertos mundiales en transformación digital y en el impacto socioeconómico de los grandes cambios tecnológicos llaman a avanzar urgentemente en acciones concretas para garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas en este ámbito y no quedarse solo en discursos bienintencionados. Lo hicieron en la jornada "Humanism in the digital age: the urban contribution", organizada por Digital Future Society y el Ayuntamiento de Barcelona, donde participaron 150 entidades y 40 ponentes internacionales de primer nivel. La gran acogida de la jornada refuerza Barcelona como capital mundial del humanismo tecnológico.

La directora de Digital Future Society, Cristina Colom, inauguró el evento animando a la acción: "necesitamos cambiar algunas de nuestras prioridades para enfocarnos en aquellos desafíos sociales urgentes. La forma con la que busquemos soluciones o fomentemos la cooperación internacional, determinará la construcción del futuro digital".

Por su parte, la escritora y filósofa del Instituto de ética en la IA en la Universidad de Oxford, Carissa Véliz, recalca el derecho de protección y control de los datos: "nuestra democracia está en juego".

El uso de los datos como lucha contra las brechas centró otra de las sesiones. El CTO de Nueva York, John Paul Farmer, apuesta por una estrategia que considere el acceso, la conectividad, infraestructura y asequibilidad, ya que "la tecnología no es un lujo, más bien una necesidad y la conectividad debe ser universal". La directora del ONTSI, Lucía Velasco, apunta a la frustración digital recalcando que "pedimos a los ciudadanos que interactúen con las administraciones digitales independientemente de los usuarios y su experiencia o acceso".

La directora de la Alianza para un Internet Asequible, Sonia Jorge, incide en la brecha de género, asegurando que "el mundo ha perdido una oportunidad de 1 billón de dólares por no haber incluido a las niñas en las sociedades digitales". Asimismo, Núria Oliver, de la Alianza Data-Pop, reflexiona sobre la falta de mujeres STEM: "cualquier campo que carezca de diversidad no desbloqueará todo su potencial y las soluciones nunca serán totalmente inclusivas".

Sobre el reconocimiento facial en las ciudades, la asesora de la Iniciativa de Derechos Digitales Europeos, Sarah Chander, asegura que "necesitamos entender el riesgo humano, quiénes serán impactados, cómo y por qué". Asimismo, el relator y relator de regulación sobre IA, Brando Benifei apuesta porque el Parlamento europeo "declare una posición clara" sobre esta tecnología, ya que actualmente la regulación sigue "teniendo muchas interpretaciones". En la misma línea, el investigador en Human Rights Watch, Amos Tohapunta la necesidad de "empoderar a los ciudadanos para entender cómo se diseña la tecnología y marcar sus límites".

Sobre regulación de la IA, el miembro del gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Werner Stengg, recuerda que "no son necesariamente el enemigo de la innovación tecnológica". Por su parte, la CEO de Open Knowledge Foundation, Renata Ávila, recalca que ésta debería "establecerse por defecto, pero no es suficiente, necesitamos otros valores como la innovación abierta".

El acto concluyó con la intervención del CEO de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, que se comprometió a "trabajar juntos y fomentar la cooperación entre todos los actores clave".

