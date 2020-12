COMUNICADO: Expertos participan en la conferencia "Fuels of the Future 2021"

- Expertos en energía, movilidad y combustibles de transporte participan en la conferencia "Fuels of the Future 2021" - Bioenergy Association (BBE):Expertos en energía, movilidad y combustibles de transporte participant en la conferencia internacional para movilidad renovable "Fuels of the Future 2021" BERLÍN, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La próxima conferencia "Fuels of the Future", que se celebrará online del 18 al 22 de enero de 2021, es el evento global clave si quiere estar al día de las actuales discusiones y la agenda futura para energía y transición de movilidad. Como en años anteriores, la conferencia ofrecerá perspectivas importantes sobre temas en torno a la movilidad renovable y los biocombustibles.

- Expertos en energía, movilidad y combustibles de transporte participan en la conferencia "Fuels of the Future 2021" - Bioenergy Association (BBE):Expertos en energía, movilidad y combustibles de transporte participant en la conferencia internacional para movilidad renovable "Fuels of the Future 2021" BERLÍN, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La próxima conferencia "Fuels of the Future", que se celebrará online del 18 al 22 de enero de 2021, es el evento global clave si quiere estar al día de las actuales discusiones y la agenda futura para energía y transición de movilidad. Como en años anteriores, la conferencia ofrecerá perspectivas importantes sobre temas en torno a la movilidad renovable y los biocombustibles. https://mma.prnewswire.com/media/1372880/Fuels_of_the_Future_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1372880/Fuels_of_the_Future_Logo.jpg] Muchos países se encuentran actualmente en la fase decisiva para implementar los nuevos conceptos de movilidad que deben combatir el cambio climático mientras responden simultáneamente a los imperativos del desarrollo urbano y la sostenibilidad. Líderes políticos, científicos y agentes de la industria se reunirán en esta conferencia internacional para discutir la política de transporte y energía hoy y los retos futuros en este campo. Los combustibles renovables desempeñan un papel importante en esta discusión, particularmente en vista del comercio global en materias primas y el amplio rango de estrategias de biocombustible nacionales. La conferencia invita por tanto a los expertos de la industria, científicos y consultores, así como representantes de ONG y gobiernos de todo el mundo a un debate online. En los cinco días de conferencia del 18 al 22 de enero de 2021, 15 sesiones con más de 60 ponentes contarán con la presencia de participantes del sector del biocombustible junto con representares del petróleo mineral, automoción e industria química, el sector de la logística y el transporte, representantes públicos y científicos. Las sesiones abarcarán un diverso espectro de temas, como innovación en biodiesel y bioetanol, legislación europea y nacional, sostenibilidad, biocombustibles en transporte de mercancías y aviación, combustibles alternativos avanzados, p. ej., e-fuels, biometano, así como tecnología y perspectivas de mercado. Cada día, tres sesiones online consecutivas (con interpretación simultánea en inglés y alemán) comenzarán por la mañana y terminarán por la tarde, hora de Berlín (CET). Los ponentes presentarán sus últimos hallazgos, seguidos de una sesión de preguntas y respuestas. El canal de chat de la conferencia ofrece una oportunidad para establecer contactos empresariales. Puede encontrar la agenda detallada, perfiles de los ponentes, presentaciones por 40 socios de conferencia e información de fondo sobre cinco asociaciones de hosting que han organizado la conferencia en www.fuels-of-the-future.com/en [http://www.fuels-of-the-future.com/en]. Las entradas a la conferencia, con descuentos para representantes del gobierno y estudiantes así como acceso gratis para la prensa, están disponibles en www.fuels-of-the-future.com/en/registration [http://www.fuels-of-the-future.com/en/registration]. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1372880/Fuels_of_the_Future_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1372880/Fuels_of_the_Future_Logo.jpg] El vídeo del día Spotify resetea las contraseñas de los usuarios tras detectar una filtración de datos. CONTACTO: Directora de Conferencia de la German Bioenergy Association,BBE, Elisa Kastner , [email protected]; Contacto de medios: FlorianBoenigk, WPR COMMUNICATION GmbH, +49 30 4403 8818, [email protected]