COMUNICADO: Los expertos sostienen que el control mundial del tabaco debe adoptar la reducción de daños para salvar vidas

Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena. LONDRES, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Burning Issues: The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2020 [https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020] publicado por la agencia de salud pública de Reino Unido Knowledge Action Change [https://kachange.eu/] (KAC) demuestra una necesidad urgente de ampliar la reducción del daño del tabaco, lo que permitirá a los fumadores cambiar a productos de nicotina más seguros, eliminando el humo que causa muerte y enfermedad. https://mma.prnewswire.com/media/1325629/KAC_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1325629/KAC_Infographic.jpg ] A escala mundial, el informe revela [https://gsthr.org/media/releases/burning-issues-full] que se estima que 98 millones de personas utilizan estos productos a nivel mundial: 68 millones vapean, 20 millones utilizan productos de tabaco calentado y 10 millones utilizan tabaco de mascar oral pasteurizado o no destinado a ser fumado en EE.UU., mostrando la enorme demanda de alternativas más seguras. Sin embargo, estas cifras se ven empequeñecidas por el total mundial de 1.100 millones de fumadores, una cifra que ha permanecido estática durante dos décadas a pesar de los miles de millones gastados en el control del tabaco. Ocho millones de personas mueren a causa de una enfermedad relacionada con el tabaquismo cada año. En el lanzamiento de acceso abierto online [https://events.gsthr.org/] de hoy, co-organizado con la ONG con sede en Lilongwe THR Malawi [https://thrmalawi.info/], los autores del informe muestran que tanto el acceso como la adopción de productos de nicotina más seguros siguen siendo en gran medida la reserva de los países de ingresos más altos, mientras que el 80 por ciento de los fumadores del mundo viven en países de ingresos bajos y medios mal equipados para aplicar el control del tabaco o tratar enfermedades relacionadas con el tabaquismo. El informe [https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020] descubre cómo la política de control del tabaco en la OMS está siendo influenciada por miles de millones de dólares de fundaciones estadounidenses que hacen campaña contra la reducción de los daños del tabaco, mientras que la desinformación está desalentando a los fumadores de cambiar a productos más seguros. El recurso de mapeo de datos en vivo [https://gsthr.org/] de GSTHR lanzado junto con Burning Issues [https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020], demuestra que los productos de nicotina más seguros están siendo prohibidos o dejados peligrosamente no regulados en muchos países, mientras que el tabaco combustible mortal está prohibido sólo en Bután. El profesor emérito del Imperial College de Londres y director del KAC, el profesor Gerry Stimson, dice que 1.100 millones de fumadores merecen algo mejor. "Integrado en el control del tabaco, la reducción de daños podría ser un cambio de juego en la lucha contra las enfermedades no transmisibles", dijo. "Los responsables de la formulación de políticas mundiales de control del tabaco deben escuchar a los consumidores y ofrecer políticas que se centren realmente en reducir las muertes relacionadas con el tabaquismo por todos los medios disponibles." El editor ejecutivo de Burning Issues [https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020] Harry Shapiro comentó. "La reducción de los daños del tabaco podría y debería convertirse en un verdadero éxito de salud pública dirigido a los consumidores. En cambio, estamos viendo el comienzo de una guerra contra la nicotina." El ponente invitado en el lanzamiento de hoy, el profesor David Nutt, fundador de DrugScience [https://drugscience.org.uk/], sostiene que rechazar la oportunidad de la reducción del daño del tabaco "es quizás el peor ejemplo de negación científica desde que la Iglesia Católica prohibió las obras de Copérnico en 1616." Full media release [https://gsthr.org/media/releases/burning-issues-full] | Report [https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020] | Join launch [https://events.gsthr.org/] Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1325629/KAC_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1325629/KAC_Infographic.jpg] PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1325630/Knowledge_Action_Change.pdf [https://mma.prnewswire.com/media/1325630/Knowledge_Action_Change.pdf] CONTACTO: Ruth Goldsmith | [email protected] | +447801 845192