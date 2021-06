COMUNICADO: La familia de Jean-Michel Basquiat presentará la exposición Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©

--La familia de Jean-Michel Basquiat presentará Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©, una exposición personal y envolvente con muchas obras nunca vistas antes

Jean--Michel Basquiat: King Pleasure© abrirá a principios de la primavera de 2022 en el emblemático Starrett-Lehigh Building de NYC en West Chelsea

NUEVA YORK, 9 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La familia de Jean-Michel Basquiat presentará por primera vez una exposición de su obra. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© se inaugurará a principios de la primavera de 2022 en el emblemático Starrett-Lehigh Building de Nueva York. La exposición contará con más de 200 pinturas, dibujos, presentaciones multimedia, objetos efímeros y artefactos nunca antes vistos para ofrecer un retrato íntimo y multidimensional de Jean-Michel que sólo puede ser contado por su familia. Fue concebido por sus hermanas Lisane Basquiat y Jeanine Heriveaux, que dirigen The Estate of Jean-Michel Basquiat junto con su madrastra Nora Fitzpatrick.

"Queríamos dar a conocer su obra y su personalidad, de una forma que sólo su familia puede hacer, para que la gente se sumerja en ella", comparte Lisane. "Queremos que sea una celebración multidimensional de la vida de Jean-Michel".

Jean-Michel y su obra son piedras de toque de Nueva York. La ciudad no es sólo su lugar de nacimiento, sino también el telón de fondo de su meteórica carrera, lo que la convierte en el lugar ideal para esta exposición. Jean-Michel inauguró una era dorada de arte que desafía los límites y que sigue inspirando la cultura juvenil en todo el mundo. Sus contribuciones a la historia del arte y su exploración de nuestra polifacética cultura -que incorpora la música, la experiencia negra, la cultura pop, las figuras deportivas negras estadounidenses, la literatura, etc.- se mostrarán a través de entornos inmersivos que ofrecen una mirada íntima a la vida creativa de Jean-Michel y a su voz única, que impulsó la narrativa social y cultural que continúa hasta hoy.

"Esta exposición que muestra al hombre detrás del icono ha tardado años en gestarse, desde la idea inicial en 2017 en torno al 30º aniversario del fallecimiento de Jean-Michel hasta ahora", ilustra Jeanine. "Ha habido muchas exposiciones de la obra de Jean-Michel, pero nunca contadas desde la perspectiva de la familia: Jean-Michel como niño, como hombre, como hijo y como hermano. Como estábamos todos confinados, nos dijimos: 'Quizá sea el momento adecuado.'"

Spotify y Phillips han sido anunciados como los primeros patrocinadores participantes de Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©. La familia Basquiat produce la exposición, The Estate of Jean-Michel Basquiat, e ISG Productions Ltd en colaboración con Superblue en operaciones, venta de entradas, plataformas digitales y marketing, Girlie Action Media para encabezar las relaciones con los medios de comunicación a nivel mundial, y RXR Realty para realizar la exposición en la planta baja del emblemático Starrett-Lehigh Building.

