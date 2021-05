COMUNICADO: Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, y Première Vision Shenzhen cierran con éxito total

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Organizado por GL events - Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co. , Ltd. , la 23ª Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain (Fashion Source), la 8ª Shenzhen Original Design Fashion Week, y la 2ª Première Vision Shenzhen cerraron con un éxito total en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen el 30 de abril de 2021.

Con una superficie de exposición de hasta 55.000 metros cuadrados, el evento reunió a más de 600 expositores mundiales de alta calidad y bien seleccionados, y celebró 11 desfiles de moda y más de 40 foros profesionales en 5 zonas de exposición principales. Durante tres días, el evento ha atraído a 31.225 visitantes profesionales, que abarcan grupos de compradores profesionales de todo el país, como marcas, agentes, distribuidores, compradores, asociaciones empresariales, comercio electrónico y centros comerciales. El número de visitantes in situ alcanzó un nuevo récord.

La 8ª Shenzhen Original Design Fashion Week, con el tema "FUN" pretende incubar una nueva potencia de diseño. 11 marcas de diseño originales, entre ellas Vientiane Youyi, CAYLAR, DAZZI, Muzi Kou Haute Couture, Maggie Ma, 17m.face, Byzantine Forest, BABY.Q, XULU Custom-tallor presentaron espectáculos maravillosos de tres días de duración a los visitantes in situ.

El vídeo del día “Solidaridad total” de la UE por la llegada de migrantes a Ceuta

Tras el gran éxito del año pasado, la 2ª edición de Premiere Vision Shenzhen atrajo a más de 50 marcas de renombre mundial procedentes de diferentes países y regiones como Francia, Italia, Turquía y España, y sus exposiciones abarcaron cinco grandes sectores: hilos, tejidos, accesorios, cuero y fabricación. También se dieron a conocer in situ las tendencias de tejidos y colores de Première Vision para P/V 2022. El grupo de moda parisino de PV aportó su conocimiento exhaustivo de las últimas tendencias de la moda, con el objetivo de liderar la actualización y la reforma global de la industria textil y de los tejidos. El foro de tendencias de Première Vision, presentado por Première Vision, empresas de renombre, representantes de los expositores y profesionales de la moda, se convirtió en un lugar de encuentro en el que se debatieron y compartieron muchas opiniones y puntos de vista sobre diversos aspectos, como las innovaciones en el diseño, el desarrollo de las marcas y la moda sostenible.

Las actividades simultáneas de alta calidad in situ atrajeron también a numerosos visitantes profesionales. La FS China Clothing Supply Chain Summit reunió a muchas marcas famosas como Alibaba, Kuaishou, Huimei, Marisfrolg, ELLASSAY, MAXRIENY, RIP, YIFINI, ANZHENG, XINAO, CATHAYA, Lily, KEYING, KALTENDIN para pronunciar discursos centrados en palabras clave como cadena de suministro, digitalización y tecnificación de la ciencia.

El equipo de tendencias de Fashion Source dio a conocer las tendencias de Fashion Source para P/V 2022 y las tendencias de punto de Fashion Source, proporcionando direcciones detalladas y orientación para las tendencias de P/V 2022 en la industria y el mercado. Los invitados especiales de los directores de compras de diferentes marcas como Marisfrolg, ELLASSAY, MAXRIENY, EEKA FASHION, UR, MO&Co, YIFINI, MVB fueron invitados a los sitios de FS Business Matchmaking para participar en más de 10 eventos de matchmaking organizados, que también permitieron a los expositores encontrar bienes finos y buscar oportunidades efectivas de cooperación.

La 24ª Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain, la 9ª Shenzhen Original Design Fashion Week, y la 3ª Première Vision Shenzhen seguirán celebrándose en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen, en el distrito de Futian, del 13 al 15 de octubre de 2021. Para entonces un evento más internacional, con mayor escala y alto nivel se reunirá con usted de nuevo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513571/Fashion_Source_2021_Spring.jpg