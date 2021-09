COMUNICADO: Festival del Cómic de Taiwán: se anuncian los finalistas de los 12º Golden Comic Awards

TAIPEI, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Los 12º Golden Comic Awards organizados por el Ministerio de Cultura, anunció hace unos días los finalistas. Los 25 destacados cómics de Taiwán preseleccionados competirán por el premio al mejor nuevo talento, a la mejor aplicación multimedia, al mejor editor, al premio gubernamental de cómic, al cómic del año y al gran premio de GCA, y la dibujante senior Ren Zhenghua ganó el premio a la contribución especial.

A partir del 22 de octubre, se pondrá en marcha la serie online GCA CONNECTION+. Las exposiciones especiales temáticas online seleccionarán casi 100 cómics originales de Taiwán. La gente está invitada a visitar el sitio web interactivo para experimentar la vitalidad de los cómics originales de Taiwán.

Los Golden Comic Awards de este año se registraron con entusiasmo. El Ministerio de Cultura declaró que se inscribieron un total de 226 obras para el concurso, lo que supone un aumento del 17% respecto al año pasado. Tras las revisiones, un total de 25 obras fueron preseleccionadas, y Ren Zhenghua ganó el Premio a la Contribución Especial. Ren Zhenghua saltó a la fama en la década de los 80 con sus cómics femeninos. Sus obras más representativas son "Sea of Devil", "Ren Rou Bao Zi", "Drawn to Life", "Drawn to Life 2", etc. Sus obras están llenas de conocimientos sobre la humanidad y son entretenidas, siendo un modelo de aprendizaje para las jóvenes generaciones.

En cuanto a los demás premios, el jurado declaró que los finalistas del premio al mejor nuevo talento de este año son sorprendentes, incluidos sus estilos y la selección de materiales; los finalistas del mejor editor muestran cómo los editores exploran el mercado con su propia visión única. Llevaron a los creadores a clarificar el núcleo del trabajo desde el inicio del proyecto hasta la finalización. Las obras preseleccionadas para la Mejor Aplicación Multimedia utilizan productos periféricos y medios integrados para enriquecer la visión del mundo de la obra original. Las obras preseleccionadas del Cómic del Año son diversas y muestran múltiples estilos.

Dado que el gobierno ha promovido el cómic y ha contribuido en la traducción de datos, este año se ha añadido el Premio de Cómic del Gobierno para animar a los creadores y a las organizaciones privadas a cooperar con los organismos gubernamentales para desarrollar cómics originales con características taiwanesas. El jurado declaró que los finalistas de este premio rompieron el viejo estereotipo. Estas obras son imaginativas, creativas y llamativas.

Según el Ministerio de Cultura, este año habrá 6 ganadores del premio al Cómic del Año, y cada premio tendrá un ganador. Entre los ganadores del Cómic del Año se seleccionará un ganador más del Gran Premio GCA. El premio total asciende a 2,45 millones de NTD, y la lista de ganadores se anunciará en la ceremonia de entrega de premios del 28 de octubre. A partir del 22 de octubre, se pondrá en marcha la serie online de los Golden Comic Awards. Para más información, siga la página de facebook de los GCA: https://www.facebook.com/GoldenComic/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637118/The_12th_Golden_Comic_Awards_main_visual_photo_credit_TTV.jpg