COMUNICADO: La filántropa y famosa diseñadora de joyas de Tiffany, Elsa Peretti, fallece en España

Zúrich, 19 de marzo de 2021 //News Aktuell.- La oficina de su familia en Zúrich y la Fundación Nando y Elsa Peretti han comunicado con gran pesar el fallecimiento de Elsa Peretti ayer por causas naturales. La diseñadora, famosa por sus creaciones para la joyería estadounidense de alta gama Tiffany, ha fallecido a los 80 años en un pueblo cercano a Barcelona (España). Su legado incluye una obra de diseño excepcional y una fundación dedicada a causas humanitarias, medioambientales y a la restauración. La ausencia de esta auténtica ciudadana del mundo deja un vacío en todos los ámbitos en los que desempeñó un papel tan activo y creativo.

Una diseñadora pionera

Elsa Peretti nació en Florencia y se formó en Roma y Suiza. Más tarde regresó a Roma para estudiar diseño de interiores. En 1969, ya se había consolidado como modelo en Nueva York y Barcelona y empezaba a diseñar sus propias joyas.

El vídeo del día Las pernoctaciones hoteleras profundizan su caída hasta el 86,5%

El diseñador de moda estadounidense Giorgio di Sant'Angelo exhibió algunas de sus piezas en un desfile de moda, y fueron todo un éxito. Al día siguiente, Elsa era la estrella de Nueva York. Por aquel entonces conoció a Halston, legendario diseñador de moda estadounidense e icono de los setenta que se convirtió en su amigo de toda la vida y con quien colaboró en numerosas ocasiones. En 1974, Halston presentó a Elsa a la joyería estadounidense Tiffany & Co., con la que enseguida inició una colaboración exclusiva que perduraría durante toda su carrera.

Elsa se inspiraba a menudo en objetos cotidianos: una judía, un hueso o una manzana se transformaban en gemelos, brazaletes, jarrones o mecheros; escorpiones y serpientes se convertían en llamativos collares y anillos, a menudo en plata, uno de sus materiales preferidos. Ella misma afirmaba que *No hay diseños nuevos, porque las líneas y las formas bonitas son eternas*, y en efecto sus joyas siguen siendo tan modernas y ponibles hoy como entonces.

Los diseños de Elsa Peretti forman parte de las colecciones permanentes del Museo Británico de Londres (Inglaterra), el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Museo de Bellas Artes de Boston (Massachusetts) y el Museo de Bellas Artes de Houston (Texas). En reconocimiento a su notable labor, Tiffany creó la Cátedra Elsa Peretti de Diseño de Joyas en el Fashion Institute of Technology, (FIT), la primera cátedra subvencionada en la historia de la institución. Entre otras distinciones, la diseñadora recibió en 2001 el título honorífico de Doctora en Bellas Artes del FIT. Además en 1971 fue galardonada con el Premio Coty American Fashion Critics' Award por sus joyas, y en 1981 recibió el Premio President's Fellow de la Escuela de Diseño de Rhode Island. En 1996, fue nombrada Diseñadora de Accesorios del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América.

Actividad filantrópica

Elsa Peretti era conocida por su ingenioso encanto, su espíritu abierto a los demás, su amabilidad y su generosidad. Con una profunda vocación humanitaria, apoyaba iniciativas culturales, científicas y educativas, además de dedicarse a la defensa de los derechos humanos. En 2000, creó una organización benéfica en honor a su padre, la Fundación Nando y Elsa Peretti. La Fundación apoya numerosos proyectos destinados a promover los derechos humanos y civiles, en particular el derecho a la educación, los derechos de los niños así como los derechos y la dignidad de las mujeres. La fundación recibe propuestas a nivel internacional y ha apoyado iniciativas por todo el mundo, entre otras iniciativas en favor de personas no representadas y minorías oprimidas para defender su derecho a existir y preservar su cultura. Además, apoya proyectos de investigación médica y científica para promover la salud física y mental, así como intervenciones específicas como la construcción de hospitales y otras instalaciones sanitarias. Ha subvencionado campañas de concienciación pública para la conservación de la fauna y la protección del medio ambiente, y promueve la cultura y las artes. La Fundación Nando y Elsa Peretti ha financiado más de mil proyectos sin ánimo de lucro en más de 80 países, con una inversión total que supera los 56 millones de euros.

Sant Martí Vell, su refugio en Cataluña

El pequeño pueblo catalán de Sant Martí Vell siempre fue un lugar al que Elsa se sentía muy vinculada. En 1968, adquirió en esta localidad una casa de color amarillo mostaza, que restauró con cariño durante los diez años siguientes y que fue su refugio en los últimos años de su vida. Mientras vivía en el extranjero encargó la restauración de partes del pueblo, adquirió y conservó otros edificios, incluida la iglesia, y apoyó la excavación de ruinas romanas y el archivo histórico del pueblo. También estableció un viñedo en funcionamiento, que desde 2008 comercializa excelentes vinos de la marca Eccocivi.

Elsa promovió las artes visuales y fomentó la consolidación, protección y difusión del patrimonio histórico, artístico, cultural, arquitectónico y artesanal de Cataluña. En 2013, Elsa Peretti fue la primera persona no catalana galardonada con el Premio Nacional de Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA).

Para más información/fotografías, póngase en contacto con:

Elsa Peretti Holding AG

Dufourstrasse 90

8008 Zúrich

[email protected]

Algunos comentarios sobre Elsa Peretti:

*Consideramos la obra de Elsa el testimonio permanente de la certeza de que los grandes diseños trascienden la moda, el corazón de nuestra filosofía empresarial. Es una de las más grandes diseñadoras de joyas del siglo XX y nos ha llevado más allá del éxito comercial para entrar en la historia del diseño. *Es un halo para toda la marca. [...] La obra de Elsa posee un singular magnetismo elemental e instintivo. Es un genio del diseño.* - Michael Kowalski, expresidente y director general de Tiffany and Co., en una entrevista para How to Spend it.

*Elsa creó todas esas cosas - el brazalete de hueso es lo que mejor recuerdo. Todo era tan sensual, tan sexy. A mí me fascinaba. Era diferente a todo lo que había visto hasta el momento y había visto mucho. Desde entonces, lo único que he llevado de verdad son las joyas de #Peretti.* - Liza Minnelli sobre Elsa en Vanity Fair, agosto de 2014.

*Ella observa los objetos, pero no solo los observa. Las toca, las gira, por detrás, por delante, por los lados. Para llegar realmente al objeto que está observando, y eso es lo que transmite.* - dice Hiro sobre Elsa.

*Era la mujer más singular, más maravillosa y más elegante que había visto en años. Con ese sombrero masculino y su maravilloso modo de andar ...* - Joe Eula sobre Elsa en Vogue Italia, 1996

*Ella no proviene de una cultura cerrada, todo está fusionado. No es americano, ni europeo, ni japonés - es Elsa.* afirma Hiro sobre Elsa en Elsa Peretti 25 years Retrospective de 1999.

*En Japón existe una distinción de honor que se concede a personas extraordinarias. Si estuviéramos en Japón, como en todo el mundo, Elsa Peretti recibiría esta distinción. Sería considerada un tesoro vivo a nivel internacional. Siempre he sentido admiración por Elsa, porque posee la extraña combinación de una elegancia muy individual, que resulta aún más individual por su sencillez, su amabilidad y su sorprendente visión. Es una mujer que ha contribuido a crear una nueva noción de belleza para los demás.* - Ralph Rucci, diseñador de moda, Lampoon Magazine, Maggio 2020.

*Elsa aportó una nueva intensidad, un nuevo compromiso, una nueva pasión a nuestro enfoque en el diseño*. - Mike Kowalski en Elsa Peretti 25 years Retrospective de 1999.

*Elsa se fija en los zapatos de alguien. Observa algo en un rincón que la mayoría de la gente no notaría; lo percibe y afirma: "Mira, ¿No es hermoso? Míralo", ¿sabes? Te hace ver cosas.* - Liz Franceschini en Elsa Peretti 25 years Retrospective de 1999.