COMUNICADO: FIN DE SEMANA DE HALLOWEEN PARANORMAL EN "AMERICAN HORROR STORY" MURDER HOUSE

-"AMERICAN HORROR STORY" MURDER HOUSE ABRE AL PÚBLICO POR PRIMERA VEZ PARA UN FIN DE SEMANA DE HALLOWEEN PARANORMAL EN DIRECTO

EL OBISPO EXORCISTA JAMES LONG, LA BRUJA VIDENTE BLANCA PATTI NEGRI, LA EXPERTA DE VAMPIROS MICHELLE BELANGER, LA PROLÍFICA HISTORIADORA Y EXPERTA DE HALLOWEEN LISA MORTON, LA EXPERTA DEL TAROT SASHA GRAHAM, EL SANADOR DE ENERGÍA SATISH DHOLAKIA, EL PSIQUIATRA DR WAGUIH ISHAK Y EL PROPIETARIO Y CARDIÓLOGO ERNST VON SCHWARZ ENTRE LOS EXPERTOS PARANORMALES QUE DIRIGIRÁN LA CELEBRACIÓN DEL FIN DE SEMANA DE HALLOWEEN

ENTRADAS DE 25 DÓLARES PARA EVENTO DE PAGO POR VISIÓN QUE PERMITE TRES DÍAS DE ACCESO VIRTUAL LAS 24 HORAS A LA CASA Y TODOS LOS EVENTOS

ENTRADAS YA A LA VENTA

LOS ÁNGELES, 24 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Con el anuncio de esta semana de que The Infamous American Horror Story Murder House [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=3506093660&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D4251383821%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F469181741%26a%3DMurder%2BHouse&a=Murder+House] abrirá al público por primera vez en la historia, los propietarios el Dr. Ernst von Schwarz y su esposa Angela Oakenfold han revelado la lista de participantes para el evento de transmisión en vivo de tres días y 24 horas desde el famoso monumento histórico de Los Ángeles. Vea una vista previa de la transmisión en vivo aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=2703112392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D2916337087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F469181741%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

https://mma.prnewswire.com/media/1319171/The_Murder_House.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1319171/The_Murder_House.jpg]

Comenzando al atardecer el jueves 29 de octubre y cerrando al atardecer el domingo, 1 de noviembre, el evento de transmisión en vivo de The Murder House contará con 15 cámaras configuradas a lo largo de la casa de 10.000 pies cuadrados transmitiendo en vivo durante todo el fin de semana.

Más allá de la transmisión en vivo de The Murder House, los espectadores verán la programación diaria (detalles a continuación). Mientras que la transmisión en vivo está abierta a todos a través del evento con entradas, The Murder House abrirá sus puertas a algunos poseedores de entradas afortunados. Seis afortunados (o desafortunados) - dos por cada una de las tres noches - fans de Murder House estarán en el aterrador sótano mientras son transmitidos en vivo al mundo (mientras un médico controla sus signos vitales y condición psicológica).

Un esquema inicial de los eventos del fin de semana es el siguiente:

-- La primera investigación paranormal será llevada a cabo por el obispo exorcista James Long, quien ha aparecido en "Ghost Adventures", "The Possessed", "Gates Of Hell", "Exorcism Live!" y "Portals To Hell" -- La famosa bruja vidente blanca Patti Negri de "Ghost Adventures" dirigirá la sesión de las casas -- Michelle Belanger, experta en vampiros y aclamada autora que ha sido vista en "Paranormal State", "Portals To Hell" y "The Real Vampire Files" profundizará en el inquietante mundo de lo oculto -- La historiadora prolífica y experta en Halloween Lisa Morton nos llevará a una exploración de la historia y las tradiciones de Halloween -- La experta en Tarot Sasha Graham explicará el mundo del tarot y un afortunado poseedor de una entrada obtendrá una lectura virtual en vivo en el aire -- El sanador de energía Satish Dholakia dará consejos sobre cómo protegerse de las energías negativas y las entidades malignas no deseadas -- El psiquiatra Dr. Waguih Ishak hablará sobre la naturaleza adictiva del horror y la patología del miedo -- El propietario y cardiólogo y profesor Dr. Ernst von Schwarz profundizará en la historia de las técnicas de tortura medievales

Las entradas están a la venta en www.themurderhouse.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=220146179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D2251389870%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.themurderhouse.com%252F%26a%3Dwww.themurderhouse.com&a=www.themurderhouse.com]. Además, una camiseta conmemorativa para el evento estará a la venta en el sitio web. Una parte de los ingresos del evento serán donados a la organización benéfica Baby2Baby [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=4195980886&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D1706597244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbaby2baby.org%252F%26a%3DBaby2Baby&a=Baby2Baby].

Sitio web [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=1388941591&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D2869443497%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.themurderhouse.com%252F%26a%3DWebsite&a=Sitio+web] Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=112458323&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D4292319758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fthemurderhouseofficial%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram] Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=1036657158&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D3472831223%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fthemurderhouse3%26a%3DTwitter&a=Twitter] TikTok [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=1025315262&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D4280047572%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tiktok.com%252F%2540themurderhouse%253Flang%253Den%26a%3DTikTok&a=TikTok]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1319171/The_Murder_House.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959895-1&h=170892880&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959895-1%26h%3D1232506760%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1319171%252FThe_Murder_House.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1319171%252FThe_Murder_House.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1319171%2FThe_Murder_House.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Marcee Rondan, 818-314-3944, [email protected]

Sitio Web: http://www.themurderhouse.com/