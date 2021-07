COMUNICADO: Fisher Investments UK, incluida en la lista "2021 UK Best Workplaces™ for Women"

La empresa ha recibido este prestigioso reconocimiento otorgado por Great Place to Work® UK

LONDRES, 13 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments UK —filial de Fisher Investments basada en el Reino Unido y parte del grupo internacional de empresas Fisher, entre las que se encuentra Fisher Investments España— fue incluida en la lista "2021 Best Workplaces™ for Women" ('Mejores lugares de trabajo de 2021 para las mujeres') de Great Place to Work® UK. Fisher Investments UK obtuvo el 36.º puesto en la categoría de grandes empresas y figura en la lista junto con empresas tales como Salesforce, Hilton, Accenture, SC Johnson y Stryker. Asimismo, Fisher Investments UK fue incluida en la lista general "2021 UK Best Workplaces™".

El primer ejecutivo de Fisher Investments, Damian Ornani, manifestó: "Nos enorgullece formar parte de la lista "2021 UK Best Workplaces™ for Women". Este reconocimiento demuestra el tremendo esfuerzo realizado por todos nosotros para fomentar trayectorias profesionales duraderas, contratando, conservando y construyendo las carreras de nuestros empleados independientemente de su formación académica. Creemos que estos esfuerzos nos permiten ofrecer una mejor experiencia para nuestros clientes y promover nuestro objetivo de ayudar cada vez a más clientes a alcanzar sus objetivos de inversión".

Great Place to Work® es una autoridad reconocida en materia de cultura del lugar de trabajo a nivel mundial que encuesta de forma anónima los empleados de organizaciones empresariales para evaluar la manera en la que sus empleadores promueven un buen entorno de trabajo. A partir de los resultados de esta encuesta, Fisher Investments UK fue incluida en la lista "UK Best Workplaces™ for Women" de 2021.

Carrianne Coffey, directora y presidenta de la junta directiva de Fisher Investments UK, y vicepresidenta ejecutiva sénior del Grupo de clientes particulares internacionales de Fisher Investments, declaró: "Nos complace saber que nuestros empleados se sienten valorados y respaldados. Este tipo de reconocimiento significa mucho para mí como mujer y líder de nuestro Grupo de clientes particulares internacionales. Espero que este reconocimiento aliente a más mujeres a formar parte del sector de gestión de activos". Asimismo, afirmó: "Nuestra empresa siempre estará comprometida a ofrecer a todos nuestros empleados la oportunidad de prosperar y desarrollar carreras profesionales estables y duraderas. Estas experiencias positivas de los empleados son, en última instancia, las que nos permiten brindar un servicio de alto nivel a nuestros clientes de todo el mundo".

Acerca de Fisher Investments España

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España") y forma parte del Grupo internacional de empresas Fisher. Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, número 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España) con NIF W0074497I y registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126. Visite la página web https://www.fisherinvestments.com/es-es para obtener más información sobre Fisher Investments España.

Acerca de Fisher Investments

Fisher Investments es una empresa de gestión de patrimonios independiente y de comisión única. A 30/6/2021, Fisher Investments y sus filiales gestionan activos por un valor superior a 158 000 MEUR, de los cuales más de 121 000 MEUR pertenecen a inversores particulares estadounidenses, más de 35 000 MEUR a inversores institucionales y más de 1000 MEUR a planes de pensiones de pequeñas y medianas empresas estadounidenses. Fisher Investments cuenta con cuatro unidades empresariales principales: el Grupo de clientes particulares estadounidense, el Grupo de clientes institucionales, el Grupo de clientes particulares internacionales y el Grupo de 401(k) Solutions. Estos grupos prestan servicios a una gran base de clientes a nivel internacional. No todos nuestros servicios se ofrecen en todas las regiones. El fundador y presidente ejecutivo de Fisher Investments, Ken Fisher, colaboró con la columna "Portfolio Strategy" de la revista Forbes de 1984 a 2016, lo que lo convierte en el columnista con la trayectoria más larga de la historia de la revista. En los últimos años, las columnas de Ken Fisher se han publicado periódicamente en los principales medios de comunicación de casi todos los países europeos y de varios países asiáticos, lo que lo convierte en el columnista con la mayor exposición internacional y con el mayor volumen de publicaciones que cualquier otro columnista en historia. Asimismo, Ken Fisher ha escrito 11 libros sobre finanzas e inversiones, cuatro de los cuales figuran en la lista de los más vendidos del New York Times. Visite la página web www.fisherinvestments.com para obtener más información sobre Fisher Investments.

Acerca de los premios Great Place to Work®

Fisher Investments y sus filiales pagan una comisión por participar en Great Place to Work®, la cual cubre los costes de administración de la encuesta a los empleados, el análisis y la posterior entrega de los resultados. Visite la página web http://www.greatplacetowork.co.uk para obtener más información sobre Great Places to Work ® UK.

