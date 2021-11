COMUNICADO: Follow me to be Healthy with Europe: Mégane Arderighi elogia el #400gChallenge

--Follow me to be Healthy with Europe: Mégane Arderighi, influencer de la comida y el estilo de vida, elogia el #400gChallenge

-- La primera campaña digital Follow me to be Healthy with Europe, ahora en su último de tres años, ha sido elogiada por la influyente en alimentos y estilo de vida, Mégane Arderighi, por su éxito en la concienciación sobre hábitos alimenticios saludables

-- Lanzada por Freshfel Europe y Aprifel, y cofinanciada por la Comisión Europea, la campaña tiene como objetivo aumentar el consumo de frutas y verduras en los europeos de 18 a 30 años

-- Las colaboraciones con más de 20 personas influyentes de 6 países europeos, junto con los desafíos mensuales, alentar a los jóvenes europeos a compartir consejos para integrar fácilmente frutas y verduras en sus dietas diarias, ha generado hasta ahora más de 40 millones de impresiones en las redes sociales.

BRUSELAS, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, la primera campaña digital "Follow me to be Healthy with Europe", lanzada por Freshfel Europe y Aprifel, recibió elogios de Mégane Arderighi, influencer de alimentos y estilo de vida (nombre de usuario de Instagram: @megandcook). Ella ha dado testimonio del éxito de la campaña de tres años y su objetivo de promover una dieta sana y equilibrada para los jóvenes en Europa.

Desde julio de 2019 hasta finales de este año, y viviendo online bajo el hashtag #400gChallenge, el objetivo de la campaña es animar a los jóvenes europeos a aumentar su consumo de frutas y hortalizas a un mínimo de 400 gramos al día, para mejorar y en última instancia transformar los hábitos alimentarios de los millennials. Esto está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el consumo de al menos 400 gramos de frutas y verduras al día.

Sin embargo, los resultados muestran que los niveles de consumo de frutas y hortalizas en la mayoría de los Estados miembros de la UE se mantienen muy por debajo de este objetivo de consumo, y solo el 14% de la población europea cumple esta recomendación. Este bajo consumo es particularmente notable entre los jóvenes de 18 a 30 años; por este motivo, la campaña se centra en este grupo objetivo específico.

A menos de dos meses del final de la campaña "Sígueme para estar saludable con Europa", la influencer Mégane Arderighi elogia su progreso, diciendo: "Como alguien que ama cocinar con verduras e inspirar a otros a hacer platos sabrosos y nutritivos, es fantástico ver a asociaciones como Freshfel y Aprifel recurriendo a las redes sociales para interactuar con nuestros jóvenes, informándoles sobre cómo pueden adoptar hábitos alimenticios más saludables. Con el final de esta campaña acercándose, espero que otros estén motivados para seguir creando conciencia de los beneficios de una dieta saludable".

Philippe Binard, delegado general de Freshfel Europe, respondió diciendo: "Es genial contar con el apoyo de Mégane para esta campaña, y estamos encantados de que nos esté ayudando a promover estilos de vida más saludables. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo lo que puede ofrecer a los jóvenes la mejor oportunidad para elegir alimentos saludables. Estamos agradecidos de que líderes como Megane se unan a nosotros en este esfuerzo".

Mathilde Fléchard, directora de proyectos europeos de Aprifel, añadió: "Esta campaña ha demostrado que comer una dieta rica en frutas y verduras no solo es saludable, sino también fácil de conseguir y divertido de experimentar. Un gran agradecimiento a Mégane por prestarle voz mientras continuamos creando una comunidad comprometida y activa de jóvenes, y trabajamos para mejorar los hábitos de alimentación en Europa".

