COMUNICADO: Las formulaciones combinadas de Apollon y Aion matan las células de cáncer de mama (2)

AI Pharma actualmente tiene un acuerdo con Apollon Jamaica para licenciar equipos y un acuerdo con Doc's Place International, Inc. para subarrendar espacio con el fin de que AI Pharma pueda realizar servicios de cultivo, investigación y desarrollo, procesamiento y tratamiento en Jamaica con respecto a sus formulaciones de hongos medicinales. Las siguientes empresas esperan negociar un acuerdo de licencia conjunta que incluya sus formulaciones y propiedad intelectual mediante el cual AI Pharma pueda utilizar exclusivamente las formulaciones de cannabis medicinal de Apollon Jamaica en sus líneas combinadas de productos en los Estados Unidos y Canadá, y Apollon puede utilizar exclusivamente algunos de los productos de hongos medicinales (no psilocibina) de Aion en sus líneas combinadas de productos en Europa y Jamaica, donde sea legal. Esta estructura permitiría a Apollon beneficiarse de las ventas de Aion en los Estados Unidos y Canadá, donde Apollon Jamaica no puede vender cannabis medicinal bajo la actual ley estadounidense y británica. En ambos casos, la atención médica será realizada por médicos y psiquiatras autorizados a recetar medicamentos y tratar a los pacientes. Acerca de Apollon Formularies plc

Apollon Formularies plc es una empresa internacional de cannabis medicinal con sede en Reino Unido. Apollon Formularies Jamaica Limited es una compañía farmacéutica constituida y que opera en la Commonwealth de Jamaica y una filial contractual de Apollon. Apollon Jamaica tiene licencia de la Autoridad de Licencias de Cannabis (CLA) del gobierno de Jamaica para comprar cannabis bajo acuerdos tripartitos a cultivadores con licencia, procesar, realizar investigaciones y desarrollo, y vender productos terapéuticos médicos de cannabis que incluyen cannabis medicinal legal con el fin de tratar diversas enfermedades bajo supervisión médica.

Acerca de Aion Therapeutic Inc.

Aion Therapeutic Inc. es un negocio farmacéutico internacional, nutracéutico y cosmecéutico con sede en Canadá. AI Pharmaceuticals Jamaica Limited es una filial de propiedad total de Aion que está en el negocio de la investigación y el desarrollo de formulaciones y productos que utilizan hongos (funcionales y otros incluyendo psilocibina), hongos y otras formulaciones naturales de plantas medicinales en un entorno legal que permite tal trabajo y descubrimientos. AI Pharma se centra en el desarrollo de compuestos medicinales antivirales, antimicrobianos, antiinflamatorios, antihiperglucémicos y anticancerígenos para su uso con el tratamiento de diversas enfermedades y dolencias, así como la promoción general de la salud.

Acerca de BIOENSIS

BIOENSIS es la solución de elección de las necesidades farmacológicas predictivas lideradas por un equipo científico con más de 40 años de experiencia combinada en farmacología preclínica. BIOENSIS es el principal innovador de las tecnologías farmacológicas 3D que recapitula con mayor precisión el microambiente de tejidos humanos y tumores. Su tecnología de vanguardia ha sido validada y optimizada en más de 130 líneas celulares y tejidos primarios, y su tecnología flexible permite la personalización y optimización de ensayos para líneas celulares adicionales y tejidos de órganos. Cuentan con una trayectoria demostrada de compromiso y colaboración sin precedentes con los clientes para alcanzar sus objetivos farmacológicos predictivos.

Stephen D. Barnhill, M.D.

Dr. Barnhill es médico, becario formado en Medicina de Laboratorio y experto en Inteligencia Artificial (IA), inventor de más de 40 patentes a nivel mundial y ejecutivo farmacéutico y biotecnológico con experiencia como consejero delegado tanto en empresas privadas como públicas en Estados Unidos e internacionalmente. El Dr. Barnhill es el presidente y consejero delegado de Apollon y el presidente y accionista del 49% de Apollon Jamaica, que comparte en beneficio de Apollon. El Dr. Barnhill también es el presidente ejecutivo de Aion y director y consejero delegado de AI Pharma.

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o rendimiento futuro. El uso de cualquiera de las palabras "podría", "intención", "esperar", "creer", "voluntad", "puede", "proyectado", "estimado" y expresiones y declaraciones similares relacionadas con asuntos que no son hechos históricos están destinados a identificar información prospectiva y se basan en las creencias o suposiciones actuales de la Compañía en cuanto al resultado y el momento de tales eventos futuros. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente. En particular, esta versión contiene información prospectiva relacionada con el negocio de la Compañía. Por lo general, se aplican varios supuestos o factores para sacar conclusiones o hacer las previsiones o proyecciones establecidas en la información prospectiva. Estos supuestos y factores se basan en la información disponible actualmente para las partes. Los factores y supuestos materiales incluyen aprobaciones regulatorias y de terceros; licencias y otros riesgos. La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha del presente documento y las partes no están obligadas a actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto que lo requieran las leyes de valores aplicables. Debido a los riesgos, incertidumbres y suposiciones contenidos en el presente documento, los inversores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. Las declaraciones anteriores califican expresamente cualquier información prospectiva contenida en el presente documento.

Para información adicional, visite www.apollon.org.uk o contacte con: Apollon Formularies, Tel: +44 207 907 9314, Stene Jacobs, stene@apollon.org.uk; Peterhouse Capital Limited (Corporate Adviser), Tel: +44 207 220 9795, Guy Miller, gm@peterhousecapital.com; Blytheweigh (Financial PR/IR-Londres), Tel: +44 207 138 3204, Tim Blythe, tim.blythe@blytheweigh.com; Megan Ray, megan.ray@blytheweigh.com; Aion Therapeutic Inc., Tel: +001 416 843 2881, Graham Simmonds, graham.simmonds@aiontherapeutic.com; Phil Carlson (IR), aion@kcsa.com