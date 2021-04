COMUNICADO: El Foro atrae a cocineros de Oriente y Occidente y magnates de la gastronomía para un intercambio culinario

La Fundación iSee Taiwán compartirá un servicio exquisito con el mundo

El Foro Gastronómico iSee 2021, organizado por la Fundación iSee Taiwán, se presenta hoy con el fin de destacar cómo la cultura y la cocina pueden combinarse perfectamente en una experiencia de delicadeza y exquisitez.

Mientras Taiwán salpica sus manjares de fama mundial con un sabor cultural único, Charles Reed, director general de William Reed, que clasifica los 50 mejores restaurantes del mundo, y Benjamín Lana Velasco, presidente de Vocento Gastronomía, que acoge Madrid Fusión, comparten sus experiencias en la presentación de las delicias locales a los paladares globales.

El vídeo del día Detenidos 6 miembros de una violenta banda en Valdilecha, Madrid

También se encuentran en el punto de mira los chefs de The World's 50 Best Restaurants de Taiwán y otros países: Eneko Atxa, chef del Azurmendi de Euskadi, España; Richie Lin, chef del MUME en Taipei; y Ryohei Hieda, chef del Shoun RyuGin, también en Taipei. Encargados de interpretar el meticuloso servicio adelantado por la Fundación iSee Taiwán y convertirlo en el núcleo de su cocina, los tres chefs se basan en ingredientes únicos de España y Taiwán y elaboran una comida exquisita que apela no sólo al gusto sino también a todos los demás sentidos. Los participantes en el foro tienen una oportunidad única de apreciar la esencia de un servicio escrupuloso de primera mano.

"Comprometidos con la promoción del servicio exquisito, nuestra fundación pretende fomentarlo en todo el mundo a través de este foro de experiencias", según Don Chen, director general de la Fundación iSee Taiwán. El Foro cuenta con el apoyo de empresas e instituciones afines que se esfuerzan por llevar la gran calidad al mundo, como Rice House, T-Ham, ASUSTeK Computer Inc., la Fundación AUO, iStaging Corp., ProFederal Co., Ltd., Sayling Wen Cultural & Educational Foundation, TAIWAN SAKURA Corp. y Taiyen Biotech Co.

Acerca de la Fundación iSee Taiwán

*La Fundación iSee Taiwán fue fundada por el difunto empresario Sayling Wen en 2003. La visión de la Fundación es convertirse en un portal esencial para que el mundo vea Taiwán a través del turismo cultural.

www.iseetaiwan.org

Contacto

Nombre contacto: Irene Chen

Descripción contacto:Irene Chen*