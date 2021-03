COMUNICADO: Forrester:precaución por parte de los empleadores al reabrir las oficinas físicas (1)

- Forrester: A pesar del despliegue de vacunas de COVID-19 en marcha, los empleadores deben tener precaución mientras planean reabrir las oficinas físicas

Los pasaportes de vacunas en el lugar de trabajo plantean nuevos desafíos de privacidad, éticos, legales y de cumplimiento que definirán planes de gestión de la pandemia

CAMBRIDGE, Mass., 19 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- A medida que se pone en marcha el despliegue de vacunas para la COVID-19 y los programas de vacunación masiva, los empleadores están en un nuevo punto de decisión: cómo acelerar el "regreso a la normalidad" sin sobrepasar sus límites. Según Forrester [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3100279-1&h=2254263494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100279-1%26h%3D2616498531%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio20%26a%3DForrester&a=Forrester] , el 40%de los empleados europeos y el 30% de los estadounidenses están listos para regresar a la oficina, lo que requiere que los empleadores se preparen para una serie de nuevos desafíos de privacidad, éticos, legales y de cumplimiento, ya que planean aprovechar los pasaportes de vacunas e inmunización para que los empleados vuelvan al lugar de trabajo.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Desde las dudas sobre la eficacia de las vacunas hasta la variación significativa país por país en las prioridades de la administración, los empleadores deben ser cautelosos a medida que definen sus planes de gestión de la pandemia. En su nuevo informe, "The Opportunity, The Unknowns, And The Risks Of Vaccine Passports In The Workplace [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3100279-1&h=1157770960&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100279-1%26h%3D3297288724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forrester.com%252Fgo%253Fobjectid%253Dres164919%2526utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio20%26a%3DThe%2BOpportunity%252C%2BThe%2BUnknowns%252C%2BAnd%2BThe%2BRisks%2BOf%2BVaccine%2BPassports%2BIn%2BThe%2BWorkplace&a=The+Opportunity%2C+The+Unknowns%2C+And+The+Risks+Of+Vaccine+Passports+In+The+Workplace]," Forrester identifica varios riesgos que los empleadores deben abordar si implementan pasaportes de vacunas --un documento digital que proporciona evidencia del estado de inmunización de una persona-- para informar sobre sus estrategias de vuelta al trabajo. La exposición al riesgo incluye malos manejos de datos sensibles, discriminación, movilización sindical, ciberseguridad disminuida e impacto negativo en la experiencia del cliente.

El gráfico que muestra los 15 riesgos está adjunto.

https://mma.prnewswire.com/media/1458368/Forrester_15_Risks_Of_Vaccine_Management.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1458368/Forrester_15_Risks_Of_Vaccine_Management.jpg]

Los aspectos más destacados del informe incluyen:

-- Las vacunas no son una fórmula milagrosa. Factores que van desde las estrategias mundiales de vacunación hasta la comprensión temprana del virus, sus variantes y la eficacia de la vacuna significan que los empleadores deben planificar continuar con políticas de trabajo en cualquier lugar y experiencias híbridas para equilibrar la comodidad con el bienestar. -- Evitar la privacidad y los escollos éticos de una política de "sin inyección, no hay trabajo". El 40% de los empleados europeos y el 30% de los estadounidenses están listos para regresar a la oficina, pero pedir a los empleados que lleven consigo pruebas de inoculación para entrar en el lugar de trabajo introduce riesgos de privacidad y ética. -- Seguir los principios de proporcionalidad, equidad y transparencia. Los empleadores deben recopilar solo la cantidad mínima de datos necesarios para activar políticas específicas. Deben cifrar los datos médicos y aplicar políticas estrictas de acceso, uso compartido y eliminación para garantizar la equidad y la protección. -- Los empleadores deben navegar por el cumplimiento y los riesgos legales. En los Estados Unidos, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) estuvo de acuerdo en que los empleadores pueden hacer que la vacuna sea obligatoria para los empleados, pero varias legislaturas estatales han impugnado la legalidad de tal requisito. En la UE y el Reino Unido, cada país tiene su propio enfoque. -- Tener en cuenta la experiencia y las percepciones del cliente. Los protocolos relajantes sobre el distanciamiento, la desinfección y el uso de mascarillas en las interacciones orientadas al cliente tienen un impacto negativo en la forma en que los clientes perciben una marca y su disposición a hacer negocios con la organización.

"Mientras la COVID-19 está aflojando su agarre, no va a desaparecer", dijo Enza Iannopollo, analista senior de Forrester. "Los pasaportes de vacunas no ofrecen la fórmula milagrosa que muchos podrían esperar para aliviar los protocolos y restricciones de la pandemia, y las empresas deberían contar de por vida con la COVID a medio y largo plazo. Nuestro mensaje general a las organizaciones de todo el mundo es de precaución. Con la planificación y consideración correctas, el regreso al trabajo será más suave y exitoso para todos los involucrados".

Recursos relacionados:

-- Lea el blog [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3100279-1&h=3259371522&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100279-1%26h%3D850820 001%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Fblogs%252Fvaccines-br ing-hope-but-new-challenges-arise%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%252 6utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio20%26a%3DRead%2Bthe%2Bblog&a= Lea+el+blog]. -- Investigación adicional: "Vaccines Will Not Accelerate Travel Unless There Is Order And Collaboration [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3100279-1&h=178463622&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100279-1%26h%3D8590808 43%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forrester.com%252Fgo%253Fobjectid%253Dr es165107%2526utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_cam paign%253Dcio20%26a%3DVaccines%2BWill%2BNot%2BAccelerate%2BTravel%2BUnle ss%2BThere%2BIs%2BOrder%2BAnd%2BCollaboration&a=Vaccines+Will+Not+Accele rate+Travel+Unless+There+Is+Order+And+Collaboration]" (acceso de cliente requerido). -- Lea los últimos conocimientos y guía [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3100279-1&h=4206065737&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100279-1%26h%3D843361 029%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgo.forrester.com%252Fcovid19%252F%253Futm_ source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dcio20%2 6a%3DRead%2Bthe%2Blatest%2Binsights%2Band%2Bguidance&a=Lea+los+%C3%BAlti mos+conocimientos+y+gu%C3%ADa] para que los líderes aborden las implicaciones de la experiencia empresarial y de los empleados sobre la COVID-19.

(CONTINUA)