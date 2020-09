COMUNICADO: FP Markets coronado 'Best Global Value Forex Broker' para 2020

SYDNEY, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- FP Markets [https://www.fpmarkets.com/] está encantado de anunciar que ha sido galardonado con el Best Global Value Forex Broker para 2020. Los Global Forex Awards 2020 otorgaron excelencia en la industria financiera en áreas como tecnología de vanguardia, comercio de bajo coste y servicio al cliente.

Este es el segundo año consecutivo que FP Markets ha sido votado como the Best Global Value Forex Broker y destaca su compromiso de proporcionar un destino comercial superior para sus clientes. También es un reflejo del deseo de la empresa de mejorar constantemente su producto.

Estos pensamientos se hicieron eco del director general Matt Murphie quien dijo: "Ser elegido Best Global Value Forex Broker por segundo año consecutivo es aún más gratificante que nuestro premio en 2019. Ser reconocidos de esta manera demuestra que somos el mejor destino para los clientes para la experiencia comercial general dados nuestros diferenciales ajustados líderes en el mercado y una ejecución rápida. Hemos continuado luchando por el éxito y buscando maneras de mejorar continuamente los productos y servicios que ofrecemos. Cuando las personas comercian con FP Markets, pueden decir con confianza que están operando con el #1 Global Value Forex Broker.*"

"Es una gran manera de celebrar el 15 aniversario de la empresa y es sólo recompensa a toda la organización durante lo que ha sido un año desafiante para todos a nivel mundial."

FP Markets oftrece más de 10.000 instrumentos de comercio que ofrecen a los comerciantes acceso a CFDs [https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/] a través de Forex [https://www.fpmarkets.com/forex-trading/], Indices [https://www.fpmarkets.com/indices/], Commodities [https://www.fpmarkets.com/commodities/], Stocks [https://www.fpmarkets.com/equities/] y Criptomonedas [https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/], lo que la convierte en una de las ofertas más grandes de la industria. Con un total de 8 plataformas para elegir incluyendo MT4, MT5 & Iress, los comerciantes son capaces de encontrar las condiciones de negociación óptimas para su estrategia. En los últimos 15 años, FP Markets ha aprendido que la combinación de márgenes ajustados y ejecución rápida, junto con plataformas de vanguardia, una amplia gama de productos y atención al cliente de primera clase son los ingredientes clave que dan a los comerciantes serios la confianza para el comercio.

FP Markets se fundó en mayo de 2005 y fue pionero de modelo Direct Market Access (DMA) [https://www.fpmarkets.com/what-is-dma-pricing/] Contracts for Difference (CFD) en Australia que promueve precios justos y transparentes y se centra en la ejecución óptima de órdenes para los clientes. FP Markets sigue comprometido a proporcionar precios DMA para los productos en los que haya un intercambio centralizado. Para productos como Forex donde no hay un intercambio centralizado, FP Markets proporcionan márgenes crudos ajustados utilizando precios de Electronic Communication Network (ECN) [https://www.fpmarkets.com/ecn-pricing/] .

-- FP Markets es un proveedor global de CFD y Forex regulado por Australia con más de 15 años de experiencia en la industria. -- La visión de la empresa siempre ha sido ofrecer el destino comercial definitivo para los clientes combinando las mejores condiciones de comercio, tecnología, gama de productos, precios y servicios al cliente disponibles para aquellos que quieren operar en los mercados. -- FP Markets ofrece márgenes Forex interbancarios altamente competitivos disponibles desde 0.0 pips y apalancamiento hasta 500:1. -- Los clientes también pueden operar sobre la marcha desde sus dispositivos móviles a través de varias plataformas online de gran alcance como MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader e IRESS. -- El destacado servicio 24/5 en varios idiomas de la compañía ha sido reconocido por Investment Trends como el hogar de algunos de los clientes con más contenido de la industria, habiendo sido galardonado con el 'The Highest Overall Client Satisfaction Award', cinco años consecutivos de Investment Trends.

Para obtener todos los detalles de nuestra amplia oferta, visite https://www.fpmarkets.com [https://www.fpmarkets.com/]

