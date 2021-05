COMUNICADO: FREE NOW firma el Chárter de la Diversidad y establece objetivos para fomentar el liderazgo femenino

? La plataforma de movilidad líder en Europa reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad adhiriéndose a la carta europea en el Mes Europeo de la Diversidad

? Además, la compañía se propone cubrir el 38% de los puestos de responsabilidad con mujeres para finales de año, y alcanzar el 43% para 2023

? FREE NOW ha puesto en marcha varios proyectos para visibilizar los beneficios de la diversidad y la inclusión fuera y dentro del ámbito laboral

Martes 25 de mayo de 2021. Madrid / News Aktuell.- Con motivo del Mes Europeo de la Diversidad y para reafirmar su compromiso con la diversidad y la inclusión, FREE NOW, la plataforma de movilidad líder en Europa, ha firmado el Chárter Europeo de la Diversidad, una iniciativa de la Comisión Europea y de la plataforma de Chárteres Europeos, que tiene como objetivo celebrar y promover la diversidad en el lugar de trabajo. La compañía ha firmado la carta tanto a nivel Grupo, en Alemania, donde se encuentra la sede de FREE NOW, como a nivel local en España, donde el Chárter está promovido por la Fundación para la Diversidad.

La firma de la carta europea se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa de FREE NOW y su iniciativa Make a Move. Al comprometerse con los diez principios del Chárter, la plataforma de movilidad reafirma su objetivo de promover la inclusión dentro de la organización; sensibilizar a sus empleados respecto de los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad; gestionar la diversidad de manera transversal; fomentar la conciliación a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio; y extender y comunicar este compromiso hacia todos sus públicos de interés, entre otros.

Además, para reforzar este compromiso, FREE NOW ha establecido objetivos para fomentar el talento y liderazgo femenino en la empresa y priorizar la igualdad laboral en todos los puestos de responsabilidad. En este sentido, el grupo se ha fijado como meta para 2021 aumentar al 38% la ocupación de puestos de responsabilidad liderados por mujeres, que actualmente se sitúa en el 33%. Para 2023, se espera que el 43% de los puestos de responsabilidad en la empresa estén ocupados por mujeres.

*La diversidad está en el ADN de nuestra empresa. Promovemos la igualdad en todos sus aspectos tanto como empleador, como actor social, mejorando la oferta de nuestros servicios al hacerlos más accesibles e inclusivos*, dice Eckart Diepenhorst, Director de Personal y Comunicaciones de FREE NOW. *Nos unimos al Chárter de la Diversidad porque queremos seguir promocionando la diversidad y la inclusión, dentro y fuera de nuestra organización, y creemos que es fundamental fijarnos objetivos para lograr la paridad laboral y fomentar el talento y liderazgo femenino*.

En el caso de España, el 50% de los puestos ejecutivos corresponden a mujeres, por lo que mantener la paridad en este mercado es la prioridad.

Iniciativas para promover la diversidad y la inclusión

Además, FREE NOW está realizando otras iniciativas a nivel grupo y locales en los mercados en los que opera para seguir impulsando la diversidad y la inclusión. De hecho, recientemente, la plataforma de movilidad se unió a la iniciativa de Empleadores Abiertos (Open Employers Pledge, en inglés) de la Unión Europea, que pretende impulsar, junto con otras empresas tecnológicas europeas, el cambio del enfoque narrativo y político sobre la migración laboral en Europa.

Internamente, la compañía ha creado las Comunidades FREE NOW, que son espacios de encuentro entre empleados con contextos similares, entre los que destacan las comunidades FREE NOW LGTBI, Mujeres, Familias, Salud Mental y Diversidad étnica. En estos espacios - que actualmente son virtuales-, la compañía realiza actividades, como charlas con expertos, clases de yoga y relajación, talleres, etc* en los que, además, los empleados pueden compartir sus experiencias, inquietudes o, simplemente, entablar una relación más cercana con otros compañeros que se encuentran en situaciones similares o que quieren mostrar su apoyo a los demás.

*En FREE NOW, tenemos una visión clara: queremos ser un empleador donde los talentos más diversos puedan encontrar un lugar, quedarse y dar lo mejor de sí mismos para crear una plataforma que haga que la movilidad sea accesible para todos*, dice Eckart Diepenhorst.

Por otro lado, a nivel local en España, la plataforma ha empezado a incluir este año bucles magnéticos en parte de su flota para hacer que la movilidad sea más accesible para las personas que tienen discapacidad auditiva. También, está realizando talleres sobre sensibilización y concienciación en igualdad de género para los taxistas que operan en la flota, junto con la Fundación Mujeres.

FREE NOW seguirá impulsando iniciativas, internas y externas, para hacer que la movilidad y la sociedad sean cada vez más accesibles y plurales.

Video sobre el liderazgo femenino en FREE NOW: https://www.youtube.com/watch?v=U67jHKrG4OQ&t=6s

Sobre FREE NOW:

FREE NOW es la empresa de movilidad multiservicio respaldada por Daimler y BMW. Además del servicio de transporte privado, FREE NOW ahora también ofrece servicios de micromovilidad, como patinetes,bicicletas, motos y coches compartidos. Consta de los servicios FREE NOW (10 mercados europeos) y Beat (5 mercados latinoamericanos y 1 europeo). En resumen, estos servicios atraen actualmente a 50 millones de usuarios en 16 mercados y más de 150 ciudades. Por ello, FREE NOW es el proveedor de multi-servicios de movilidad más grande de Europa y el servicio de transporte de pasajeros de más rápido crecimiento en América Latina. FREE NOW trabaja con varios proveedores externos para ofrecer a sus clientes una gama aún más amplia de opciones para ir del punto A al B. En total, alrededor de 1.900 empleados en 35 oficinas trabajan para los servicios de FREE NOW, que está dirigido por el CEO Marc Berg.

