COMUNICADO: FREE NOW se une al compromiso climático de Amazon y refuerza su estrategia de sostenibilidad

? "The Climate Pledge" es la iniciativa de Amazon y Global Optimism que persigue alcanzar las emisiones netas de carbono para 2040

? Más de 53 empresas forman parte de esta iniciativa a la que se suma FREE NOW, para dar un paso más en su estrategia de sostenibilidad 'Move To Net-Zero' y su objetivo de ser la primera plataforma de movilidad en alcanzar las cero emisiones netas en 2030

Madrid, 17 de febrero de 2021 / News Aktuell. FREE NOW, la plataforma de movilidad líder en Europa, se une al compromiso 'The Climate Pledge', una iniciativa co-fundada por Amazon y Global Optimism para lograr las cero emisiones netas de carbono para 2040, lo que supone una década antes del objetivo del Acuerdo de París de 2050. Por su parte, FREE NOW pretende alcanzar este hito incluso antes, convirtiéndose en una compañía con cero emisiones netas para 2030 en todos los mercados europeos claves para la empresa.

El compromiso 'The Climate Pledge' fue fundado en 2019 por Amazon y Global Optimism, una empresa que se centra en el cambio social y ambiental, con el objetivo de alcanzar el Acuerdo de París 10 años antes y tener cero emisiones de carbono en 2040. Hasta el momento, más de 53 empresas de 18 industrias y 12 países se han unido a esta iniciativa, enviando una clara señal de que habrá un rápido crecimiento en la demanda de productos y servicios que ayuden a reducir las emisiones de carbono. "A la vez que Estados Unidos da un importante paso en la lucha contra el cambio climático, reincorporándose oficialmente al Acuerdo de París esta semana, me complace dar la bienvenida a 20 nuevas empresas a The Climate Pledge", dijo Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon. "Ya somos un total de 53 compañías, las que juntas podemos usar nuestra escala colectiva para ayudar a descarbonizar la economía y preservar la Tierra para las generaciones futuras".

El apoyo de FREE NOW a esta iniciativa está alineada con su estrategia de sostenibilidad 'Move To Net-Zero', con la que quiere convertirse en la primera plataforma de movilidad con cero emisiones netas de carbono en 2030. En el corto plazo, esta estrategia también se propone lograr la neutralidad de carbono de forma inmediata a través de la compensación de emisiones y, para 2025, conseguir que, al menos, el 50% de su flota esté compuesta por vehículos totalmente eléctricos. Para conseguir estos ambiciosos objetivos, FREE NOW invertirá 100 millones de euros en recursos durante los próximos cinco años.

"Estamos encantados de unirnos a otras empresas con una visión sostenible en el compromiso`The Climate Pledge'. Nuestra ambición y compromiso busca reducir las emisiones y facilitar que las personas usen soluciones sostenibles en las ciudades donde operamos", afirma Marc Berg, CEO de FREE NOW. "Estamos orgullosos del progreso que ya hemos logrado hacia nuestros compromisos, pero podemos y vamos a ir mucho más allá", concluye Berg.

Las empresas que forman parte de la iniciativa 'The Climate Pledge' han acordado:

? Medir y notificar periódicamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

? Aplicar estrategias de descarbonización conforme al Acuerdo de París mediante cambios e innovaciones comerciales reales, incluyendo mejoras en la eficiencia, energía renovable, reducciones de materiales y otras estrategias de eliminación de las emisiones de carbono.

? Neutralizar cualquier emisión restante con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr cero emisiones netas anuales de carbono en 2040, una década antes del objetivo del Acuerdo de París de 2050.

"Realizar este tipo de acuerdos con empresas como Amazon refuerza nuestro propio compromiso de sostenibilidad. Para 2030, queremos que el 100% de nuestra flota sea eléctrica y, así, conseguir las cero emisiones netas de carbono. Para lograrlo es fundamental cooperar tanto con agentes públicos como privados, ya que está en la mano de todos velar por la salud de nuestro planeta y, en concreto, movernos hacia una movilidad más sostenible", afirma Jaime Rodriguez, Country Manager de España.

Gracias a su estrategia de sostenibilidad, FREE NOW se propone alcanzar los objetivos del Compromiso Climático para 2030, lo que supone hacerlo 20 años antes del Acuerdo de París. De este modo, FREE NOW sería la primera plataforma de movilidad en Europa en ser cero emisiones netas en carbono en todos sus mercados europeos.

Más información sobre FREE NOW's Move To Net-Zero: https://free-now.com/about-us/sustainability/

Más información sobre The Climate Pledge: www.theclimatepledge.com

