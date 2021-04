COMUNICADO: Fujifilm Healthcare Digital Tour

Servicios de radiología líderes en COVID-19

DUSSELDORF, Alemania, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en los servicios radiológicos europeos será examinado en profundidad, como parte de una serie de eventos virtuales recién lanzados que se celebrarán en mayo.

Las sesiones se centrarán en cómo la radiología puede ayudar a los sistemas de salud en las dificultades causadas por la pandemia, centrándose en la experiencia del paciente y maximizando el uso de las nuevas tecnologías. Esto se hará compartiendo las lecciones aprendidas y las perspectivas de la comunidad radiológica europea.

Los eventos conformarán el evento Fujifilm Healthcare Digital Tour, que organiza FUJIFILM Europe GmbH. La División Europea de Medical Systems de la compañía tiene como objetivo crear un "centro de experiencia" a través de seminarios web, podcasts, casos en formato de vídeo y "White papers".

Los asistentes podrán ver charlas en directo, conocer en tiempo real los últimos casos prácticos en radiología y participar en conversaciones en torno a los temas candentes en relación a la radiología post-COVID-19 en siete sesiones a lo largo de dos días en inglés, español e italiano. Podrán descubrir nuevas tecnologías que afectan al enfoque de los pacientes y se inspirarán en los principales líderes de opinión del mundo periodístico y clínico.

Las sesiones tendrán lugar los días 10 y 11 de mayo a las 12pm CET; los asistentes pueden registrarse aquí de forma gratuita.

Los asistentes escucharán a:

Fiona Thow, Former Head of Imaging Services Transformation at NHS England and NHS Improvement , Reino Unido

Prof. Thomas Vogl, Director del Institute for Diagnostics and Interventional Radiology Frankfurt University Hospital, Alemania

Dr Giovanni Delgrossi, Head of IT Department, ASST Vimercrate, Italia

Dr Raphaël Khayat, Senior Radiologist de the Paris La Défense Imaging Center (IPADE), Francia

Eiji Ogawa, VP Modality Solutions, Quality Assurance and Regulatory Affairs FUJIFILM Europe Gmbh

Prof Laurie Fajardo, Department of Radiology de University of Utah, School of Medicine, EE.UU.

Prof.Müller-Schimpfle, Director del Breast Centre - Diagnostics. Director de Clinic of Radiology, Neuroradiology and Nuclear Medicine, Klinikum Frankfurt Höchst, Alemania

Dr. Massimo Calabrese, Director of UOC Breast Radiology IRCCS en Policlinico San Martino , Génova, Italia

Dr. Ana Rodríguez, Head of Women's Imaging, Departamento de Radiología, Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitari Vall d'Hebrón de Barcelona, España

Acerca de Fujifilm Europe

Fujifilm incluye a más de 50 empresas del grupo y a sucursales en Europa y emplea a aproximadamente 4.500 personas dedicadas a I+D, fabricación, ventas y atención al cliente. FUJIFILM Europe GmbH, ubicada en Düsseldorf, Alemania, es la sede central para Europa. Las sucursales de Fujifilm prestan servicio a una serie de industrias que incluyen tecnología médica, productos biofarmacéuticos, materiales electrónicos, productos industriales y químicos, sistemas gráficos, dispositivos ópticos, soportes de almacenamiento de datos y todo el espectro relacionado con la fotografía. En los últimos 20 años, la empresa se ha centrado mucho en la atención sanitaria, desde el diagnóstico hasta la prevención y el tratamiento. Fujifilm en Europa ofrece todos los servicios de atención al paciente como equipos para el diagnóstico, I+D y la fabricación de CDMO en terapias avanzadas, terapias génicas y vacunas, además de proporcionar medios de cultivo celular y soluciones de medicina regenerativa.

Para más información, visite: https://www.fujifilm.eu.

Acerca de FUJIFILM Holdings Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation, ubicada en Tokio, Japón, brinda soluciones de vanguardia a una amplia variedad de industrias globales al aplicar su profundo conocimiento y tecnologías principales desarrolladas en su incansable búsqueda de la innovación. Sus tecnologías propias patentadas contribuyen a diversos campos que incluyen: salud, sistemas gráficos, materiales altamente funcionales, dispositivos ópticos, imágenes digitales y soluciones documentales. Estos productos y servicios se basan en su amplia cartera de tecnologías: química, mecánica, óptica, electrónica, y tecnologías de la imagen. Para el año que terminó el 31 de marzo de 2020, la compañía tuvo ingresos globales de $ 21 mil millones, a un tipo de cambio de 109 yenes por dólar. Fujifilm está comprometida con la gestión medioambiental responsable y la buena conducta corporativa.

Para obtener más información, visite: https://holdings.fujifilm.com.

