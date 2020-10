COMUNICADO: G999: GSB Gold Standard Banking introduce un revolucionario ecosistema de cadena de bloques

Hamburg, Germany / News Aktuell.-

*Es probable que el mundo de las monedas financieras dé un gran paso adelante y el Principado de Mónaco parecía ser el lugar perfecto para probar las innovaciones en este momento.

Con esto en mente, GSB Gold Standard Banking Corporation AG (GSB), un grupo alemán líder en software, IT y cadenas de bloqueo, ha elegido el Centro de Conferencias de Monte Carlo en Mónaco para lanzar una tecnología sin precedentes que hace que las transacciones de monedas criptográficas sean mucho más fáciles y, sobre todo, mucho más rápidas.*

Durante una glamorosa ceremonia de apertura, en presencia de un gran contingente de agencias de prensa y de noticias internacionales, Josip Heit, Presidente del Consejo de Administración de la GSB y su equipo de desarrolladores internacionales de software y hardware presentaron un sistema de dinero electrónico único en la icónica sala de arte dorada (Salle des Arts) "G999", Dispositivo de tarjeta y aplicación en uno, inspirado en el modelo económico de fichas deflacionarias, que permite pagos rápidos, micro-tarifas y una variedad de otras opciones, incluyendo una red de comunicación que garantiza a los clientes una privacidad absoluta, que será imposible de descifrar con la tecnología actual.**Disfruta del gran futuro de la era digital", anunció el CEO del GSB, presentando a Alexandru Cocindau, Director Técnico (CTO, Technical Director) del Grupo GSB, quien preside el grupo de desarrollo interno del Grupo.

G999 se basa en la idea de que la tecnología de cadenas de bloques debe asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, en particular la promoción del ahorro de energía. Al mismo tiempo, satisface la necesidad actual de gestionar los datos personales en un espacio completamente seguro y libre de riesgos, lejos de la red principal de la web a través de un centro de datos descentralizado.**

G999 habilita los tokens (Los tokens son bloques de construcción básicos para operaciones con valores criptográficos: Sólo los que tienen una ficha válida pueden ejecutar una transacción en la cadena de bloques asociada) para almacenar, comerciar y utilizar las fichas casi simultáneamente en un amplio ecosistema sin depender de intermediarios como bancos o procesadores de pagos.

Además, por primera vez ofrece comunicación de cartera (wallet), un servicio de correo electrónico libre de spam y un sistema de voz y chat totalmente integrado en la plataforma. Es probable que la forma en que funciona este sistema haga imposible escuchar a escondidas o interceptar las comunicaciones durante las próximas décadas, lo que hace que este sistema sea más que un sistema relevante.**

Nuestro ecosistema de cadenas de bloques es de código abierto y se basa en la tecnología informática, que permite a cualquiera desarrollar su negocio nuevo o establecido de acuerdo con un modelo de prueba de apilamiento (la prueba de apilamiento es un proceso por el cual una red de cadenas de bloques llega a un consenso sobre qué participante puede generar el siguiente bloque)", enfatizó el CEO del Grupo de empresas GSB con sede en el Puerto de Hamburgo. También se ha creado una academia específica para apoyar regularmente a cada usuario en todas las etapas con textos y vídeos técnicos a fin de facilitar el uso de este nuevo instrumento de manera sencilla y segura.**

"Creemos realmente que sólo una comunidad bien informada es capaz de beneficiarse de todo el ecosistema", subrayó Alexandru Cocindau. Así pues, el G999 tiene un carácter multitarea y permite obtener fichas de información y servicios adicionales a prueba de espías sin riesgo de manipulación externa.

"Blockchain no es sólo una pequeña moneda, es algo grande que puede utilizarse para diferentes propósitos en casi todas las industrias", subrayó Josip Heit durante la conferencia de prensa internacional.

"En mi opinión, es una de las mejores creaciones técnicas de los tiempos modernos", añadió. "En lo que respecta al costo de la plataforma Blockchain, se calcula dinámicamente según la cantidad de información que se envía a través de la plataforma; nuestro objetivo es hacer que esta tecnología sea totalmente accesible para todos en todo el mundo", subrayó el CTO Cocindau.

De hecho, G999 interactuará continuamente con los usuarios y les informará sobre el balance real según su uso en transparencia. "Para evitar el spam, hemos introducido un sistema de tarifas que hace que cada mensaje malicioso sea tan caro que dificulta su difusión", añadió Cocindau.

Las preguntas durante la conferencia de prensa, como ¿Ve la actual crisis económica debida a la pandemia como una oportunidad o como un obstáculo para la promoción del G999?, respondió Josip Heit, director general del Grupo, que tiene socios en 120 países de todo el mundo, diciendo: "No quiero asesoramiento financiero, pero confío en la digitalización y en cualquier infraestructura existente que esté asociada a ella". A este respecto, hay muchas mejoras que podemos hacer para acelerar los procesos en la economía mundial y hacerlos más fáciles de usar".

Para aquellos que quieran saber lo que significa G999, la "G" se deriva de la inicial "oro", ya que GSB Gold Standard Banking Corporation AG se basa en el mercado del oro con el objetivo de transportar este metal precioso por todo el mundo de una manera más fácil para los comerciantes y los usuarios. Durante los dos años de desarrollo, se diseñó un sistema de comunicación completamente nuevo, centrado en la seguridad y la eficiencia, G999 es el resultado - como el 999 por ciento de oro puro.

El miembro más joven del grupo, GSB Gold Standard Bank Limited, con una licencia A-Bank, número de licencia bancaria: B2020020, Registro IBC: HY0050034, Mohéli, (en la banca, una licencia bancaria es la licencia oficial para operar una institución de crédito), será responsable a partir del 15 de octubre de 2020 de la consultoría, el apoyo y la cotización de las diversas plataformas de intercambio, incluido el tema general de la cadena de bloques G999, la apuesta y las telecomunicaciones.*

GSB Gold Standard Bank Limited se concentra dentro del grupo de empresas en operar independientemente de las monedas fiat (las monedas fiat son objetos (Euro, Dólar, Yen, Rublo, Libra Esterlina, Franco Suizo y todos los demás, sin ningún valor intrínseco, que sirven como medio de intercambio, lo opuesto al dinero fiat es el dinero mercancía, como el oro), aquí responsable de las plataformas de intercambio de la cadena de bloques.*

Cabe mencionar que el G999 estará disponible en el mercado abierto a partir del 15 de octubre de 2020.

*En resumen, el G999 abre la puerta a un futuro quizás no tan lejano, en el que ya no habrá más monedas circulantes como las conocemos hoy en día, y que será reemplazado por un sistema de moneda virtual global. No sólo en el Principado de Mónaco como punto financiero internacionalmente conocido, los periodistas presentes estaban seguros de que el G999 desempeñará un papel primordial en el desarrollo de soluciones innovadoras de efectivo en el futuro. *

Más información sobre G999 puede encontrarse aquí: https://G999main.net

