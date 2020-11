COMUNICADO: Y el ganador es... Bienvenidos al premio International Truck of the Year 2021

MILÁN, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Cada año, un jurado formado por 24 periodistas especializados en vehículos comerciales europeos, selecciona al ganador del premio 'International Truck of the Year'. No hay un camión corriente. Se celebra por su contribución general a la eficiencia del transporte por carretera.

MILÁN, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Cada año, un jurado formado por 24 periodistas especializados en vehículos comerciales europeos, selecciona al ganador del premio 'International Truck of the Year'. No hay un camión corriente. Se celebra por su contribución general a la eficiencia del transporte por carretera.

El premio "International Truck of the Year" (IToY) se lanzó originalmente en 1977 por el periodista británico y redactor de la revista Truck, Pat Kennett. Hoy, los 24 miembros del jurado representan a las principales revistas de vehículos comerciales de Europa. Además, en los últimos años, el grupo IToY ha ampliado su esfera de influencia nombrando a miembros socios en los crecientes mercados del camión de China, India, Sudáfrica, Australia, Brasil, Japón, Irán y Nueva Zelanda. Juntos, los lectores combinados de camión-operador de las 24 revistas de los miembros del jurado de IToY, así como lo de sus ocho miembros asociados, son más de un millón.