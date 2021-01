COMUNICADO: GCA anuncia iniciativas clave de adaptación en la Cumbre de Adaptación al Clima 2021 (2)

Liderazgo de la juventudTras el llamamiento a la acción de un millón de jóvenes de más de 115 países para "Adaptarse para nuestro Futuro" [https://gca.org/reports/global-youth-call-to-action-adapt-for-our-future/], Akinwumi Adesina, Presidente del African Development Bank y Patrick Verkooijen, consejero delegado de GCA anunciaron que el African Adaptation Acceleration Program fortalecería los ecosistemas que apoyan el emprendimiento de adaptación climática dirigido por los jóvenes y la participación de los jóvenes en las políticas de adaptación; ampliar las innovaciones de adaptación al clima mediante el fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial a 10.000 empresas de propiedad juvenil y 10.000 jóvenes con ideas de negocio sobre empleo y adaptación; desarrollar habilidades personalizadas y proporcionar paquetes de herramientas iniciales para 1 millón de jóvenes para prepararlos para empleos resistentes al clima y oportunidades de emprendimiento en adaptación y desbloquear 3.000 millones de dólares estadounidenses en crédito para la acción de adaptación de empresas innovadoras propiedad de jóvenes a través de instrumentos financieros innovadores.

State and Trends Knowledge ExchangeGCA lanzó el State and Trends in Adaptation Knowledge Exchange (STAKE) [http://52.197.166.250/] para hacer que los datos, la información y los aprendizajes sobre la adaptación al cambio climático sean accesibles y procesables, con el objetivo de involucrar a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los expertos y otras partes interesadas. La nueva plataforma conecta áreas de ciencia, política y práctica a través de elementos dedicados, como Adaptation Gateway, que abarca datos, soluciones e ideas, Comunidades de Práctica, la serie de informes Estado y Tendencias y la Agenda de Acción de Adaptación, que intermedia soluciones para acelerar la acción de adaptación de una escala local a global. Adaptation Gateway proporciona visualización de datos, soluciones sistematizadas, análisis e información sobre el estado y las tendencias de la resiliencia y adaptación al cambio climático.

1000 ciudades se adaptan ahora a la iniciativa Durante la Cumbre, el Alcalde de Rotterdam Ahmed Aboutaleb presentó el Programa Mundial de 10 años 1000 Cities Adapt Now [https://gca.org/reports/joint-statement-on-accelerating-climate-adaptation-in-cities-1000-cities-adapt-now-global-program/]. 1000 Ciudades se adaptan ahora (1000CAN) es un programa global que tiene como objetivo una recuperación verde y justa después de la COVID-19, una recuperación que ayuda a crear nuevos puestos de trabajo, mejorar la equidad y preparar a las comunidades para adaptarse a las amenazas climáticas y sanitarias. Los socios de la red de coalición, incluyendo GCA que albergará el programa, buscaron el compromiso de otros alcaldes para fortalecer el papel de las ciudades en la mejora de nuestro medio ambiente, clima y sociedad en el antes de COP26, y más allá. Esto dio lugar a la Declaración Conjunta sobre la Aceleración de la Adaptación al Clima en las Ciudades que se presentará a los líderes mundiales, incluido el Primer Ministro Mark Rutte.

El Alcalde Aboutaleb comentando el lanzamiento dijo:"Cada día, las ciudades se ocupan de los efectos del cambio climático y de la necesidad de adaptarse para ser resilientes. Es nuestra tarea como alcaldes de ciudades de todo el mundo abordar estos problemas y generar soluciones. Con la Declaración Conjunta sobre la Aceleración de la Adaptación al Clima en las Ciudades, subrayamos nuestras ambiciones y necesidades de acelerar y ampliar las medidas de adaptación en 1000 ciudades en la próxima década."

Vivir con agua: Adaptación al clima en los deltas del mundoGCA lanzó un informe sobre la adaptación al clima en los deltas del mundo [https://gca.org/reports/living-with-water-climate-adaptation-in-the-worlds-deltas/] que presenta una serie de estudios de casos de adaptación de faros y establece cómo ampliar y acelerar la adaptación en estos puntos críticos climáticos. El informe señaló que la adaptación al clima en las zonas delta es un tema complejo y que la comprensión de los deltas requiere una mejor recopilación de datos climáticos de acceso abierto. El informe también señaló que hacer que los deltas sean más resistentes al clima requiere décadas y marcos jurídicos y políticos que favorezcan la planificación a largo plazo, integrada y presupuestos predecibles, pero al mismo tiempo las medidas de adaptación urgentes deben comenzar inmediatamente.

Iniciativa gratuita de educación global onlineGCA anunció que está colaborando con la Universidad de Groningen en los Países Bajos para ofrecer cursos online gratuitos sobre Gobernanza de la Adaptación al Clima a través de FutureLearn [https://www.futurelearn.com/courses/climate-adaptation-governance]. El primer curso es sobre Gobernanza de la Adaptación al Clima - Hacer que la Adaptación al Clima tenga lugar [https://www.futurelearn.com/courses/climate-adaptation-governance?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3132850:MOOC+List&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=*GqSdLGGurk&ranSiteID=.GqSdLGGurk-.ixcyiEBd68fNRB5YpKbBQ]. Además, la Universidad de Groningen comenzará a ofrecer una especialización en Gobernanza de la Adaptación al Clima a partir de septiembre de 2021.

