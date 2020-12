COMUNICADO: La Global Energy Association: Diez ideas claves dentro del sector de la energía

MOSCÚ, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Global Energy Association ha presentado su primer informe anual titulado "Ten breakthrough ideas in energy for the next 10 years" [https://globalenergyprize.org/en/10-breakthrough-ideas-in-energy-for-the-next-10-years/].

El ritmo del cambio climático global supone una amenaza en virtud de las consecuencias irreversibles para los ecosistemas. Los estudiosos del medioambiente predicen que en 50 años, el área del planeta Tierra en la que como media la temperatura anual supera los 29 grados Celsius podría aumentar en un 0,8 % hasta un 19 % de todo el área de tierra.

"Desde el punto de vista de la eficacia económica, las ideas presentadas en el informe no son una amplia salida de la energía tradicional. La necesidad de disponer de hidrocarburos, para el petróleo, para la industria de la química de gas, no va a desaparecer", indicó el director de la Global Energy Association, Sergey Brilev.

"Pero estas son las ideas del futuro en lo que respecta a reducir las emisiones de CO2 y crear una alineación de sistemas de energía equilibrados y compañías de energía integradas".

La tecnología basada en estas ideas hace una llamada al crecimiento de la eficacia energética y de la conservación de la energía para el desarrollo de la energía renovable.

La versión completa de este comunicado está disponible en https://globalenergyprize.org/en/ [https://globalenergyprize.org/en/]

Acerca de la asociación

The Association for the Development of International Research and Projects in the Energy Sector - "Global Energy" - es una organización no gubernamental creada en el año 2002 para el avance y apoyo de la innovación dentro del mundo de la energía y para el desarrollo de la cooperación de la energía.

Las principales compañías de Rusia están entre los miembros de la asociación: Gazprom, Rosseti FGC UES, Surgutneftegas.

CONTACTO: Anna Butkovskaya, [email protected], +7 923 330-06-09