COMUNICADO: Global Heart Hub lanza un programa para llamar la atención sobre una «Nación Invisible» que vive con ECVA, la primera ca

· El Global Heart Hub, una red mundial de organizaciones de pacientes cardíacos, se ha unido para llevar a cabo un cambio sistémico en la lucha contra la ECVA, y así reducir y prevenir una gran parte de los 15 millones de muertes anuales por esta enfermedad en todo el mundo.

· La enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (o en su forma abreviada, ECVA) es la causa subyacente en el 85 % de las muertes relacionadas con el infarto de miocardio y el ictus.

· En una colaboración única, el Global Heart Hub se ha asociado con Novartis para ayudar a poner de relieve la «Nación Invisible» que vive con la ECVA y para reducir la pérdida prevenible de vidas y la carga económica asociada sobre los sistemas sanitarios.

GALWAY, Irlanda, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El Global Heart Hub se complace en lanzar Invisible Nation, un programa dirigido a exponer y responder a las realidades de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA), una enfermedad crónica y silenciosa que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo. Trabajando con una red mundial de organizaciones de pacientes cardíacos y defensores de los pacientes cardíacos,

Invisible Nation tiene como objetivo colaborar con todas las partes interesadas en las enfermedades cardiovasculares.

Invisible Nation defenderá esfuerzos de formulación de políticas para reescribir la forma en que los gobiernos, los sistemas sanitarios y todas las partes interesadas pueden trabajar juntos para cambiar la trayectoria de la ECVA y comenzar una disminución generacional de la muerte CV. Este programa ayudará a reducir los 15 millones de muertes anuales por ECVA y los enormes costes financieros de la inacción continuada, arrojando luz sobre este innegable problema de salud pública mundial, oculto a la vista de todos.

A pesar de que la gran mayoría de las muertes relacionadas con la ECVA son evitables, la mayoría de los países siguen alejados de alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reducir la mortalidad CV en un 25 % antes de 2025. Al poner de relieve la principal causa de infartos agudos de miocardio, ictus y muerte, Invisible Nation pretende iniciar diálogos, promover acciones y generar cambios sistémicos para que deje de ignorarse la carga de la ECVA no diagnosticada y no controlada.

«Muchos se sorprenderán al saber que millones y millones de personas mueren cada año a causa de la ECVA, y se sorprenderán aún más cuando se den cuenta de que esta terrible pérdida de vidas es aproximadamente un 60 % mayor que el número de muertes atribuidas al cáncer», afirma Neil Johnson, Director Ejecutivo del Global Heart Hub. «Este es un dato impactante, si se tiene en cuenta que hasta el 80 % de los episodios CV podrían prevenirse. Las organizaciones de pacientes tienen la responsabilidad, y ahora la oportunidad, de poner de relieve las realidades de la ECVA y exponer las barreras para mejorar la salud de quienes viven con ella. Una mayor concienciación es el primer paso para activar el cambio».

«No creo que haya mucha gente que no tenga una historia que contar sobre un ser querido afectado por una enfermedad cardiovascular. La ECVA es una de las principales causas de esta crisis mundial de enfermedades cardíacas y no podemos ignorarla. Es algo que me toca de cerca y estoy orgulloso de que Novartis se asocie con Global Heart Hub para impulsar el cambio. Seguiremos trabajando con socios de todo el mundo para poner de relieve esta Nación Invisible y garantizar que las personas con ECVA reciban la atención que necesitan», dijo Marie-France Tschudin, Presidenta de Novartis Pharmaceuticals.

A partir de hoy, el Global Heart Hub comenzará a trabajar con sus afiliados para implicar a las partes interesadas en el desarrollo de un plan de acción y alinearse con iniciativas específicas diseñadas para ayudar a los gobiernos y a los sistemas sanitarios a alcanzar el objetivo de la OMS de reducir la mortalidad CV en un 25 % antes de 2025. Novartis colaborará con este movimiento impulsado por la comunidad ayudando a los miembros de la coalición a acceder a la información y a las pruebas necesarias para implicar a los sistemas sanitarios locales, las autoridades sanitarias y los responsables políticos.

Si eres un defensor del paciente, un paciente o una organización profesional de la comunidad cardiovascular, eres una voz que representa a esta Nación Invisible y puedes ayudar a cambiar la situación.

Para saber más, visite www.InvisibleNation.com.

Acerca de Global Heart Hub

El Global Heart Hub es la primera organización global sin ánimo de lucro creada para dar voz a quienes viven o están afectados por enfermedades cardiovasculares. Somos una alianza de organizaciones de pacientes cardíacos, cuyo objetivo es crear una plataforma para conectar y apoyar a los pacientes y a las organizaciones de pacientes, creando de este modo la capacidad y habilidad de dar poder, implicar y defender a los pacientes.

Para más información, visite: https://globalhearthub.org

Acerca de Invisible Nation

En la actualidad, 300 millones de personas viven con ECVA, más que la población de Canadá, Sudáfrica, Francia, México y Singapur juntas, una cifra que crece sigilosamente. Tras reconocer que la importante prevalencia de la ECVA sigue estando oculta a la vista de todos, el Global Heart Hub, en colaboración con Novartis, decidió crear Invisible Nation. El nombre del programa refleja la enorme carga que no se ve, pero que ya no se puede ignorar. Visite www.InvisibleNation.com para obtener recursos sobre la ECVA y acceder a las próximas conferencias y eventos virtuales, en los que participarán líderes de opinión clave, grupos de pacientes, expertos, responsables políticos y otros.

Acerca de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA)

La ateroesclerosis se debe a la acumulación de lípidos con el paso del tiempo, principalmente de colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad en el revestimiento interno de las arterias. La rotura inesperada de la placa ateroesclerótica puede provocar un evento cardiovascular ateroesclerótico, como un infarto agudo de miocardio o un ictus. La ECVA representa más del 85 % de todas las muertes por enfermedades cardiovasculares y es la principal causa de muerte en la Unión Europea. El número de muertes a causa de la ECVA es aproximadamente un 60 % mayor que el número de muertes atribuidas al cáncer.