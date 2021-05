COMUNICADO: Go and Change!

GUANGZHOU, China, 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy marca la fecha de lanzamiento del nuevo eslogan y valores de marca de GAC MOTOR que definen la dirección estratégica de la compañía de cara al futuro: GO AND CHANGE!

La creación de grandes vehículos está en el centro del trabajo de GAC MOTOR. Sin embargo, los objetivos de la empresa van más allá: buscar romper nuevos límites en tecnología, diseño e investigación, y crear valor y cambios significativos en la vida de los clientes.

"GO AND CHANGE!" refleja el espíritu y la dirección de GAC MOTOR, que se centra en el progreso a través del cambio: es decir, la búsqueda de la innovación y la investigación tecnológica de vanguardia le permite a la empresa desarrollar automóviles chinos bien elaborados.

Los valores de la marca

Cuatro conceptos clave están en el centro de los nuevos valores de marca de GAC MOTOR: artesanía; Q/D/R (calidad, durabilidad, confiabilidad) innovación tecnológica; y conexión.

Para practicar la artesanía al máximo, GAC MOTOR siempre aspira a trascender las expectativas y la excelencia en cada detalle; esto es lo que crea productos de mayor calidad con un valor duradero y proporciona una experiencia más agradable para los clientes.

La calidad, la durabilidad y la fiabilidad se derivan naturalmente de esto. Todos los vehículos de GAC MOTOR se prueban exhaustivamente, como lo demuestran los más de 4 millones de kilómetros de prueba mejorados conducidos por la compañía hasta el momento. Se espera que cada modelo mantenga su calidad durante 240.000 kilómetros y 10 años de viaje.

La innovación tecnológica es lo que permitirá a la empresa competir internacionalmente. Se han canalizado miles de millones de yuanes a los centros de I + D del GAC en Detroit, Silicon Valley, Shanghái y Guangzhou. A medida que la compañía hace un fuerte impulso hacia la electrificación, estos centros han arrojado resultados alentadores, como el "silicio esponjoso" que ha reducido drásticamente el peso y los tiempos de carga de las baterías de litio.

Finalmente, construir una conexión de confianza con los mercados locales es una parte importante de la nueva etapa de desarrollo de marca de GAC MOTOR. Se han enviado tres nuevos equipos a Hong Kong, Rusia y Oriente Medio, y se han abierto salas de exposición en todo el mundo. GAC MOTOR ha tenido éxito en Chile, que abrió siete nuevas ubicaciones, y Arabia Saudita, que este año alcanzó el hito de 10.000 unidades vendidas. Estos son ejemplos alentadores de una creciente confianza global en la marca GAC MOTOR.

GAC MOTOR se encuentra en una posición de fuerza recién descubierta y se ve hoy a sí mismo no solo como un fabricante de automóviles, sino como un representante del poder de la artesanía china. En lugar de esperar a que suceda el futuro, GAC MOTOR y los conductores se lanzan a la acción para dar forma al futuro: "GO AND CHANGE!" su realidad.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1509489/GO_AND_CHANGE_TVC_EN_110S.mp4