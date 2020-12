COMUNICADO: En+ Group dice que los planes de sostenibilidad de la LME ignoran las preocupaciones de la industria

-En+ Group dice que los planes de sostenibilidad de la London Metal Exchange ignoran las preocupaciones de la industria

El mayor productor mundial de aluminio bajo en carbono advierte que los planes de sostenibilidad de la LME representan una oportunidad perdida y no apoyarán la descarbonización crucial del sector de los metales

LONDRES, 19 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- En+ Group, el principal productor mundial de aluminio bajo en carbono y el mayor generador de energía hidroeléctrica del sector privado, señala la respuesta publicada esta semana por la London Metal Exchange (LME) a los comentarios de la industria sobre su documento de debate sobre sostenibilidad, donde En+ considera que no aborda las preocupaciones de la industria.

En+ cree que los planes anunciados por la LME representan una oportunidad perdida para impulsar un cambio significativo en toda la industria a medida que el mundo busca "recuperarse mejor" del impacto de la pandemia global de COVID-19 en 2021.

Lord Barker of Battle, presidente ejecutivo de En+ Group, dijo:

"Damos una cálida bienvenida a este primer paso, largamente esperado, de la LME hacia la edad de baja emisión de carbono, pero no va lo suficientemente lejos. Londres debería liderar el comercio verde global y el comercio; las acciones tímidas no lo cortan. Por lo tanto, buscaremos más pasos para hacer obligatoria la divulgación voluntaria del carbono para el LMEpassport y crear un nuevo contrato derivado para aluminio bajo en carbono."

En su respuesta oficial al documento de consulta de la LME publicado en septiembre, En+ estableció tres recomendaciones básicas y pidió a la bolsa que asumiera un papel más activo en la orientación del mercado del aluminio hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. En+ cree que las siguientes medidas son críticas para incentivar la descarbonización de la industria del aluminio, que actualmente es responsable del 2% de las emisiones mundiales de carbono, y donde existe una enorme disparidad entre las emisiones de la producción de aluminio de bajo carbono (producido con energía renovable) y el aluminio producido con plantas de carbón.

1. En+ pidió que los productores de metales declararan obligatoriamente el contenido de carbono y la sostenibilidad (no voluntariamente), lo que debería integrarse plenamente en el sistema de comercio existente. Esto significaría que los LME Passports, que se adjuntan a las garantías comercializadas en la bolsa, deberían incluir información obligatoria sobre la huella de carbono de cada producto de aluminio, si está certificado por ASI y la fuente de energía utilizada para producirlo. 2. En+ también advirtió que los planes de la LME de una plataforma de comercio al contado separada para el aluminio de bajo carbono no serían efectivos para apoyar una transición de bajo carbono. La plataforma propuesta por la LME no afectaría a las rutas comerciales normales del metal y, por lo tanto, es poco probable que obtenga la tracción generalizada necesaria para impulsar una transición de bajo carbono. 3. En+ pidió la creación de un contrato separado de futuros de aluminio de bajo carbono. El establecimiento de un mercado de futuros -la gran mayoría de los intercambios en la LME- de aluminio de bajo carbono transformaría la forma en que los compradores y productores de aluminio de bajo carbono pueden gestionar los riesgos de los precios. Además, garantizaría que la sostenibilidad esté verdaderamente integrada en el mercado del aluminio que cotiza en la LME.

En+ sigue firme en su misión de llevar la industria del aluminio a la economía de bajo carbono y espera con interés un mayor compromiso con la LME en esta área.

Acerca de EN+ Group

En+ Group es el líder internacional de aluminio integrado verticalmente y productor de energía del mundo. La Compañía combina centrales eléctricas con una capacidad total instalada de 19,6 GW (incluyendo 15,1 GW de activos de energía hidroeléctrica), y 3,9 tm de capacidad de producción anual de aluminio (a través de una participación de control en RUSAL, el mayor productor de aluminio del mundo ex-China en 2018) que es el principal consumidor de la hidroelectricidad de En+ Group.

