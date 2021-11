COMUNICADO: Grupo Bimbo se compromete a Cero Emisiones Netas de Carbono para 2050 al lanzar su nueva plataforma de sustentabilidad

El nuevo compromiso de Cero Emisiones Netas de Carbono se ha desarrollado siguiendo el marco de Science Based Targets.

Hay tres objetivos intermedios definidos: eliminar Alcance 2 para 2025, reducir 50% del Alcance 1 y 28% del Alcance 3 para 2030.

El compromiso de Cero Emisiones Netas de Carbono es el primero de una serie de metas ambiciosas de la nueva plataforma de sostenibilidad.

CIUDAD DE MEXICO, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Grupo Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo y líder en sustentabilidad, anunció hoy su compromiso de lograr Cero Emisiones Netas de Carbono para 2050. Este compromiso considera las emisiones de toda su cadena de valor, todos los alcances y todas las áreas. Con ello, Grupo Bimbo se convierte en la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la "Business Ambition for 1.5°C" y unirse a la Campaña "Race to Zero" de Naciones Unidas, con objetivos establecidos y validados por Science Based Targets.

La hoja de ruta hacia este compromiso ha sido cuidadosamente definida. Partiendo de iniciativas que desde hace años dirigen a Grupo Bimbo, incluye la transición a energía 100% renovable, el cambio hacia logística con menos carbono, estrategias de eficiencia energética y apoyo a proveedores y socios para reducir emisiones con innovación. Grupo Bimbo incluirá acciones de neutralización como reforestación y captura de carbono, alineado con su iniciativa de agricultura regenerativa.

Daniel Servitje, presidente del Consejo y director general de Grupo Bimbo, comentó: "Me enorgullece que Grupo Bimbo pueda seguir contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que busque activamente formas de limitar los efectos del calentamiento global. Nuestra nueva plataforma de sustentabilidad ha sido definida con objetivos ambiciosos a largo plazo que están estrechamente ligados a nuestro propósito, de alimentar un mundo mejor. Grupo Bimbo es una empresa con una larga trayectoria en iniciativas sociales y medioambientales, al lanzar nuestra nueva plataforma estamos dando los pasos necesarios para integrar plenamente la sustentabilidad con nuestra estrategia global de negocio y comprometernos públicamente a seguir impactando positivamente el futuro."

Más información en https://bit.ly/SPnetzeroExtNotPreWS

