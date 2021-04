COMUNICADO: Los grupos de pacientes renales de EE.UU. y la UE se unen en un consorcio de innovación mundial (2)

Paul T. Conway, presidente de política y asuntos mundiales de la AAKP, también un antiguo paciente de diálisis y receptor de trasplante de riñón desde hace 23 años, ha comentado: "Este consorcio mundial en crecimiento, liderado por pacientes renales, va a disponer de un impacto positivo dentro de las políticas gubernamentales, acelerando una nueva generación de tratamientos renales que sirvan para alargar y salvan vidas en los mercados de consumo. Además, las tecnologías en desarrollo presentan el potencial de lograr salvar vidas y disponer de medios de subsistencia fuera de las limitaciones de la infraestructura actual, afectando con ello a los pacientes en muchos de los países. Nuestro objetivo es lograr invertir la tasa mundial de enfermedades renales cada vez mayor, además de impactar positivamente en las personas y las economías basándose en ideales y políticas parecidas a las que existen dentro del exitoso President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) del año 2003". Conway (leer biografía), es un antiguo jefe de personal del U.S. Department of Labor, ha trabajado con tres presidentes estadounidenses, siendo además editor de voz del paciente para The Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN) (leer el artículo de la voz del paciente de CJASN).Acerca de la European Kidney Patients' Federation (EKPF):

La European Kidney Patients' Federation es un consorcio formado por más de 25 países y representa a más de 75 millones de personas con problemas de salud renal en toda Europa. La base de las actividades de la EKPF se basa en la salud y en el bienestar de los pacientes que padecen Enfermedad Renal Crónica (ERC) y sus carreras. Todos los que se encuentran en fase de tratamiento de diálisis y son receptores de trasplante de riñón constituyen la gran mayoría de los pacientes, pero la EKPF también incluye a todos aquellos que están en las primeras etapas de la enfermedad renal, que en ocasiones son denominados pacientes en pre-diálisis. Como parte de la misión de la EKPF, se llevar a cabo la promoción para la detección temprana de enfermedades renales. Si desea más información, visite la página web https://ekpf.eu/.

Acerca de la European Kidney Health Alliance (EKHA):

La EKHA es un esfuerzo común que realizan las partes interesadas de cara a proponer soluciones para con los desafíos de la enfermedad renal crónica en Europa por medio de una prevención eficaz y de una vía de atención más eficaz destinada a facilitar el suministro de un tratamiento adecuado y asequible para todos los europeos por parte igual, promoviendo al mismo tiempo la calidad de atención más elevada que sea posible. La EKHA trabaja en relación al principio de que el tema de la salud y de la enfermedad renal debe considerarse en todo caso a nivel europeo, y a su vez, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tienen un papel vital dentro del rendimiento para ayudar a los gobiernos nacionales con estos retos. Si desea más información visite la página web http://ekha.eu/about-us/.

Acerca de la American Association of Kidney Patients (AAKP):

Desde 1969, la AAKP ha sido una organización dirigida por pacientes que lleva a cabo el impulso de los debates acerca de políticas sobre la elección de la atención del consumidor de pacientes renales y la innovación del tratamiento. En el año 1973, los pacientes de la AAKP habían colaborado con el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca para poner en marcha la cobertura de diálisis estadounidense para cualquier persona que padeciera insuficiencia renal, un esfuerzo de los contribuyentes que ha salvado más de un millón de vidas. Ya en el año 2018, la AAKP estableció el programa de registro de votantes de riñón más grande de Estados Unidos, KidneyVoters™. Durante la última década, los pacientes de la AAKP han ayudado a conseguir cobertura de medicamentos de trasplante de por vida para los receptores de trasplantes de riñón (2020); nuevas políticas centradas en el paciente a través de la White House Executive Order on Advancing American Kidney Health (2019); nuevas protecciones de trabajo para los donantes de órganos vivos del U.S. Department of Labor (2018); y legislación del congreso que permite trasplantes de órganos VIH positivos para pacientes que son VIH positivos (2013).Siga a la AAKP en los medios sociales a través de @kidneypatient en Facebook y en @kidneypatients on Twitter y visite www.aakp.org.

