COMUNICADO: GWM alberga un maratón en la fábrica inteligente para mostrar su encanto científico

BAODING, China, 17 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El 16 de mayo, con la pistola de salida disparada, el Great Wall Motor Smart Factory Marathon 2021 comenzó en la sede de GWM ubicada en el Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Dawangdian de Baoding, China. Como el primer y único maratón celebrado en una fábrica del mundo, 5.000 entusiastas del maratón en todo el mundo se sintieron atraídos para participar en la competición.

En la carrera bajo el tema de "Free Running", el circuitol conduce al bucle de alta velocidad de Xushui Factory, la fábrica inteligente de alta gama de GWM, y a los talleres de estampación, soldadura y montaje, ofreciendo a los competidores una experiencia única de correr una maratón. La fábrica de Xushui, con una inversión total de más de 30.000 millones de RMB, se puso en funcionamiento en 2017. Las tecnologías de la información innovadoras, como el big data y la IoT, se adoptan ampliamente en la fábrica. Los brazos robóticos grandes pero flexibles y las líneas de producción inteligentes totalmente automáticas ejemplifican la fuerte tecnología industrial y la resistencia de fabricación de GWM. En cuanto al control de calidad, la tasa de error de toda la línea ha alcanzado el 100%, y la tasa de aprobación para un seguimiento integral de la calidad ha alcanzado el 99,79%. La transmisión 7DCT producida por Xushui Factory ha ganado muchos grandes honores internacionales, como el "Top 10 Transmissions in the World" y el "Innovation and Development Project Award" en el Congreso Internacional de Automoción. Además, GWM también fue pionero en el despliegue de robots de servicio en la competencia. Las altas tecnologías, como los vehículos piloto no tripulados, los robots automáticos que transportan carga, las estaciones de suministro móviles inteligentes y los marcapasos de automóviles mostraron el encanto de la fabricación inteligente de China a los corredores.

Con el avance de la estrategia de globalización, GWM ha construido fábricas inteligentes en Rusia, Tailandia, India, entre otras y ha formado un sistema de producción global "12+5" que consta de 12 bases de producción de vehículos de proceso completo y 5 fábricas KD, trayendo las tecnologías inteligentes de GWM al mundo. Además de eso, para lograr el objetivo de transformarse en una empresa global de tecnología de movilidad, GWM ha lanzado tres plataformas tecnológicas líderes, denominadas, "L.E.M.O.N", "TANK" y "COFIS intelligence", que abarcan las nuevas tecnologías de energía y las tecnologías de conducción autónoma, y se compromete a hacer de los automóviles un socio inteligente para la movilidad futura.

El 2021 Smart Factory Marathon se origina en el espíritu empresarial de GWM de "progresar todos los días", una actitud muy consistente con el espíritu del maratón. Con una historia de más de treinta años, GWM también lleva a cabo un maratón en el curso del desarrollo en el que GWM avanza con coraje y nunca se rinde, cumpliendo los conceptos espirituales y culturales de ser innovador, mentalmente joven y enérgico. En el futuro, GWM desarrollará continuamente tecnologías inteligentes, atenderá a usuarios de todo el mundo con una actitud abierta e innovadora y construirá productos de mayor calidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1511764/GWM_hosts_marathon_in_the_smart_factory_to_show_its_scientific_charm.jpg