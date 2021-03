COMUNICADO: ¿Por qué hablar de dinero es un tabú? - Y cómo puede ayudar Neowintech

Hay una curiosa paradoja que se observa cuando se considera el dinero. Todo el mundo lo necesita, lo gana y lo gasta y, sin embargo, no hay mucha gente que hable de ello

Las discusiones sobre el dinero pueden resultar incómodas, como si se tratara de una especie de medida de la valía personal. Porque si una persona no tiene suficiente dinero, puede ser vista como "tonta, perezosa o irresponsable"; tener mucho, por el contrario, puede pintar la imagen de alguien "codicioso, grosero o snob", como dice Meghan Lurtz, consultora de psicología financiera.

Esto, por supuesto, se convierte en una barrera en sí misma para que la gente mejore su situación financiera: cuanto menos se hable de ella, menos interés despertará, ya que el tema queda relegado a un segundo plano.

Según un estudio de BlackRock, el 15% de las personas no habla con nadie antes de tomar decisiones financieras importantes; el 30% no tiene confianza para tomar decisiones sobre el ahorro; y el 49% no tiene confianza para tomar decisiones de inversión. Es una imagen de un asunto muy presente que hay que abordar, pero que sigue encajado en la oscuridad.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Hay que tener en cuenta que empezar a hablar de temas financieros más abiertamente no es el objetivo, sino la forma de conseguirlo. Si se crea un entorno en el que las personas se sientan seguras y cómodas al tratar estos temas, la información podrá compartirse más fácilmente. Esta información se convierte en una herramienta que más personas pueden utilizar para mejorar sus finanzas personales.

Compartir la propia experiencia también puede ser muy beneficioso. Aunque hablar de servicios financieros no parezca tan obvio, las recomendaciones de amigos y familiares siguen siendo la principal fuente de información de confianza a la hora de elegir una marca o un servicio, hasta para el 93% de las personas.

Como ocurre con todo, empezar poco a poco y adoptar un enfoque gradual es una forma eficaz de aprovechar esta situación.

