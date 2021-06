COMUNICADO: HARMONY presenta sus nuevos conocimientos sobre la leucemia linfocítica crónica en EHA2021

--HARMONY presenta sus nuevos conocimientos sobre la leucemia linfocítica crónica (CLL) durante el EHA2021 Virtual Congress

LA HAYA, Países Bajos, 11 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La HARMONY Alliance compartirá nuevos conocimientos acerca de la leucemia linfocítica crónica (CLL) durante la celebración del congreso anual virtual de la European Hematology Association (EHA2021 del 9 al 17 de junio de 2021). El doctor Larry Mansouri, del Karolinska Institutet, se encargará de realizar una presentación oral, al tiempo que el doctor Thomas Chatzikonstantinou, de la Iniciativa Europea de Investigación sobre la CLL, hará una presentación en forma de póster.

El curso clínico de la CLL puede ser muy variable. Algunos pacientes nunca van a necesitar de tratamiento, mientras que otros desarrollarán una necesidad de tratamiento según pase el tiempo. La enfermedad también es muy heterogénea desde una perspectiva genómica. Se observa un número limitado de genes que cuentan con mutación recurrente en más del 10% de los pacientes, a la vez que se ha encontrado que cientos de otros genes que están mutados solo en una fracción de estos pacientes. Como resultado, hace falta estudiar a miles de pacientes con el objetivo de entender los conocimientos sólidos sobre el papel de estas mutaciones en el curso de la enfermedad. La HARMONY Big Data Platform proporciona oportunidades excepcionales para conseguir justo eso.

Presentación oral

En EHA2021, el doctor Larry Mansouri, del Karolinska Institutet, llevará a cabo una presentación oral sobre los resultados de un proyecto de investigación HARMONY que tenía como objetivo evaluar el impacto clínico de las mutaciones genéticas recurrentes en la CLL. El profesor Richard Rosenquist Brandell fue el investigador principal de este estudio.

Se solicitó a los centros de toda Europa que secuenciaran los diez genes que, en su mayoría, suelen mutar en la CLL en sus pacientes. Se ha producido un enorme interés, y es por ello que la cohorte ahora consta de más de 4.600 pacientes. Se estudió la frecuencia de las diferentes mutaciones. El equipo también estudió la asociación de los genes con el tiempo transcurrido hasta que se llevó a cabo el primer tratamiento y la supervivencia general. Estos resultados pueden permitir a los médicos brindar a los pacientes una estimación más fiable de lo que pueden esperar en relación al curso clínico de la enfermedad. Además, esto además puede afectar a las opciones de tratamiento disponibles.

Presentación poster

El doctor Thomas Chatzikonstantinou (European Research Initiative on CLL, INAB, CERTH, Thessaloniki) presentará un cartel en relación a otras neoplasias malignas en la historia de la CLL. Los investigadores evaluaron retrospectivamente los datos de 13.808 pacientes procedentes de 64 centros. Informan acerca de la aparición de fuertes asociaciones entre el desarrollo de otras neoplasias malignas hematológicas, especialmente MDS/AML, y ciertas características biológicas, aparte del tratamiento para CLL, con un riesgo muy relevante para los pacientes tratados con CIT, sobre todo el régimen FCR. Por otra parte, el desarrollo de tumores sólidos no pareció verse afectado por la administración del tratamiento, lo que provocó una investigación superior en el sector de los subgrupos de pacientes específicos que se presentarán en el congreso.

Enlace a la sesión oral New biological and translational insights in CLL to find out more: abstracto S143: p408-4 (S143) CLINICAL IMPACT OF RECURRENT GENE MUTATIONS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA: A RETROSPECTIVE, MULTI-CENTER COHORT STUDY BY ERIC, THE EUROPEAN RESEARCH INITIATIVE ON CLL, IN HARMONY Doctor Larry Mansouri.

Enlace a la sesión poster Chronic lymphocytic leukemia and related disorders – Clinical: abstracto EP631: OTHER MALIGNANCIES IN THE HISTORY OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA – A RETROSPECTIVE, MULTICENTER COHORT STUDY BY ERIC, THE EUROPEAN RESEARCH INITIATIVE ON CLL, IN HARMONY - Doctor Thomas Chatzikonstantinou.

