COMUNICADO: Hillcrest logra una prueba de concepto técnica para un inversor de alta eficiencia

VANCOUVER, BC, 25 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Hillcrest Energy Technologies (CSE: HEAT) (OTCQB: HLRTF) (FRA: 7HIA.F) ("Hillcrest" o la "Compañía"), una empresa de innovación en tecnologías limpias y desarrollo de la e-movilidad, se complace en anunciar los resultados de las pruebas adicionales de concepto (PoC) de su inversor de alta eficiencia de carburo de silicio (SiC HEI) que confirman la capacidad de eliminar las pérdidas de conmutación y aumentar las frecuencias de conmutación sin aumentar las temperaturas.

Prueba de concepto para SiC HEI

Los resultados de las pruebas de SiC HEI PoC de Hillcrest confirman su excepcional capacidad para eliminar materialmente el calor significativo generado por las pérdidas de conmutación, minimizando así los aumentos de temperatura. El aumento de temperatura resultante es significativamente menor que el de las tecnologías de inversores actuales. Esto se traduce en importantes mejoras potenciales de diseño para los futuros trenes de potencia de los vehículos eléctricos (EV).

Estos últimos resultados de las pruebas confirman la prueba de concepto electrotécnica del SiC HEI como el inversor más eficiente de su tipo, con capacidad para aumentar significativamente la densidad de potencia y reducir el coste, el tamaño y el peso de los futuros vehículos eléctricos y otros trenes de potencia de movilidad eléctrica.

SiC HEI PoC es un inversor de 10kW/800V basado en semiconductores de carburo de silicio (SiC). Se han seleccionado 800V para que coincidan con los diseños que se están adoptando ahora para su uso en las configuraciones más recientes de los vehículos eléctricos.

"La Compañía cree que su tecnología HEI tiene el potencial de ofrecer una nueva clase de densidades de energía en inversores y máquinas eléctricas que no se han podido alcanzar anteriormente. La capacidad de reducir en gran medida las pérdidas totales del sistema al eliminar por completo las pérdidas por conmutación, sitúa a Hillcrest a la vanguardia de la innovación tecnológica en materia de inversores", declaró Ari Berger, responsable tecnológico de Hillcrest. "Estamos encantados de compartir los resultados que hemos logrado hasta ahora con el SiC HEI y seguimos trabajando con nuestros socios de desarrollo en Systematec GmbH para seguir mejorando y optimizando con un enfoque específico no sólo en la eliminación de las pérdidas de conmutación, sino en reducir aún más las pérdidas totales del sistema en nuestro inversor SiC HEI".

Una prueba de referencia compara el rendimiento de SiC HEI PoC con un inversor SiC convencional. Los parámetros de estas pruebas van de 470V a 870V, con frecuencias de 10kHz a 60 kHz en cada nivel de tensión. En cada caso, SiC HEI PoC demostró con éxito su capacidad para eliminar las pérdidas de conmutación y aumentar las frecuencias de conmutación sin aumentar las temperaturas del SiC en funcionamiento continuo.

Como se ilustra en el gráfico, SiC HEI PoC reduce drásticamente las pérdidas totales del sistema a medida que aumentan las frecuencias de conmutación (de 10 kHz a 60 kHz) en comparación con un inversor de SiC convencional.

A medida que las eficiencias alcanzadas por el HEI continúan acercándose a los límites teóricos, se requieren mediciones muy precisas para cuantificar con exactitud el rendimiento de la eficiencia del HEI.

Hillcrest y su socio de desarrollo, Systematec GmbH, han identificado y están trabajando actualmente para asegurar los servicios de terceros especializados con los equipos de prueba más precisos y de última generación, capaces de la fina precisión requerida para medir con exactitud la eficiencia del HEI.

Hillcrest sigue optimizando sus sofisticados sistemas de control para ofrecer mayores niveles de rendimiento en los prototipos de demostración comercial.

El consejero delegado de Hillcrest, Don Currie, declaró: "El SiC HEI PoC demuestra el valor de la combinación patentada de Hillcrest de electrónica de potencia innovadora, métodos de control y diseño de sistemas. Esperamos proporcionar actualizaciones de desarrollo adicionales a medida que surjan".

Acerca de Hillcrest Energy Technologies

Hillcrest Energy Technologies es una empresa de innovación en tecnologías limpias que desarrolla dispositivos de conversión de energía y sistemas de control transformadores para trenes de potencia y aplicaciones de carga de próxima generación. La empresa está pasando de la producción de combustibles fósiles de su activo West Hazel en Saskatchewan a tecnologías de energía limpia que ayudan a desbloquear la eficiencia en la electrificación y a maximizar el rendimiento de los sistemas eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos, los motores y los generadores eléctricos. Desde el concepto hasta la comercialización, Hillcrest invierte en el desarrollo de soluciones energéticas que impulsarán el futuro. Hillcrest cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo "HEAT", en el mercado OTCQB Venture como "HLRTF" y en la Bolsa de Frankfurt como "7HIA.F".

Información sobre las declaraciones prospectivas

