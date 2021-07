COMUNICADO: Hisense adquiere la certificación TÜV Rheinland Privacy by Design basada en ETSI EN 303 645

--Hisense se convierte en la primera marca de televisores del mundo que adquiere la certificación TÜV Rheinland Privacy by Design basada en ETSI EN 303 645

QINGDAO, China, 2 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) concedió el 25 de junio de 2021 la certificación de la norma de ciberseguridad y protección de la privacidad de productos ETSI EN 303 645 (IoT) a la plataforma VIDAA 72671 de Smart TV de Hisense Visual Technology Co. Hisense se convirtió en la primera marca de televisores del mundo en recibir el certificado. El Dr. Chen Weikang, Vicepresidente de la Corriente de Negocios de Servicios Industriales y Ciberseguridad de TÜV Rheinland Greater China e Ingeniero Senior; Zhao Bin, Director General de TÜV Rheinland Greater China Servicios Industriales y Ciberseguridad; Yu Zhitao, Vicepresidente de Hisense Group Holdings Co. Ltd., y Liu Yong, vicepresidente adjunto de Hisense International, y otros miembros, asistieron a la ceremonia de firma del acuerdo de cooperación estratégica.

"TÜV Rheinland e Hisense siempre han sido socios tácitos en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de la privacidad. La concesión de TÜV Rheinland del primer certificado ETSI EN 303 645 del mundo demuestra la incesante búsqueda de ambas partes de avances tecnológicos y de estándares de calidad más elevados", afirmó el Dr. Chen.

En junio de 2020, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), junto con los fabricantes de productos pertinentes, el mundo académico y los gobiernos, publicó oficialmente la nueva norma ETSI EN 303 645, que regula los requisitos básicos de ciberseguridad para los productos IoT de consumo, como la protección de la privacidad del usuario, la prevención de ataques a la red primaria, etc. La norma ETSI EN 202 645 proporciona un método de evaluación práctico para limitar que los ciberdelincuentes controlen dispositivos globales, lancen ataques DDoS, minen criptomonedas o espíen a los usuarios. También reduce el riesgo de fuga de datos personales. La norma evalúa los productos desde dos aspectos: las disposiciones de ciberseguridad y las disposiciones de protección de la privacidad de los datos, centrándose en las medidas de control técnico y las medidas organizativas para combatir los defectos de ciberseguridad y resolver los ataques a la red primaria contra las vulnerabilidades de ciberseguridad.

En esta certificación, TÜV Rheinland evaluó el rendimiento del producto de Hisense según las normas de ciberseguridad y los requisitos de protección de la privacidad de las normas ETSI EN 303 645. Además, TÜV Rheinland ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva del producto utilizando una auditoría de evaluación del diseño y una verificación relacionada con la seguridad. El mercado europeo siempre ha sido una parte esencial de la estrategia de globalización de Hisense. Como patrocinador oficial de la Eurocopa 2016 y la Eurocopa 2020, Hisense entiende las necesidades del mercado y los consumidores europeos y siempre se ha comprometido a mejorar la protección de la privacidad de los productos y la seguridad de los datos en el mercado europeo a través de la investigación y el desarrollo de tecnología, la implementación de estrategias de localización y el patrocinio del evento deportivo más importante. Como marca de televisión líder en el mundo, Hisense se centrará en la inversión en investigación y desarrollo y prestará atención a la protección de datos para convertirse finalmente en la marca más fiable del mundo.

Contacto para Medios:

Lori Luo (Ogilvy PR Team)

Tel: +86-135-1278-4739

Email: lori.luo@ogilvy.com / HisenseGlobal@ogilvy.com

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1556528/T_V_Rheinland_Issues_Privacy_Design_Certificate_Hisense.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1556527/Hisense_T_V_Rheinland_signed_a_strategic_cooperation_agreement.jpg