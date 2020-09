COMUNICADO: Hisense anuncia a la Embajadora Mundial de la Marca, Gong Li

Sigue en el primer puesto durante 16 años en el mercado de la televisión chino

QINGDAO, China, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 27 de septiembre, Hisense lideró el mercado televisivo chino por cuota de mercado en su decimosexto año y anunció su cooperación con Gong Li como embajadora mundial de la marca tras el lanzamiento de "Leap". La estrella de cine internacional Gong Li, que lidera el equipo de voleibol femenino chino que gana el campeonato mundial en la película, interpreta ahora La Campeona de la Televisión.

Gong Li ha llevado películas chinas a la esfera internacional. La cooperación entre Gong Li y Hisense, que ha promocionado marcas chinas para el mundo, ofrece lo mejor de ambas. El motivo más importante para elegir Gong Li es su valor fundamental que coincide con la fiabilidad y enfoque de Hisense. Además, esta cooperación beneficia las actividades de marketing extranjeras. Como uno de los agentes chinos más reconocidos globalmente, sus películas "Red Sorghum", "The Story of Qiu Ju" y "Farewell My Concubine" obtuvieron el Golden Bear Award del Festival de Cine Internacional de Berlín, el Golden Lion Award del Festival de Cine Internacional de Viena y el Golden Palm Award del Festival de Cine Internacional de Cannes, respectivamente. También sirvió en el Jurado del Festival de Cine Internacional de Venecia y el Festival de Cine Internacional de Tokio con una profesionalidad sin precedentes en la industria del cine chino.

Gong Li es conocida como la "Reina" mientras Hisense es el rey absoluto del mercado televisivo chino. Según CMM, una organización de datos de terceros acreditada, Hisense lideró el mercado de la televisión china de 2004 a 2019. Especialmente en el campo de las grandes pantallas de alta gama de más de 80 pulgadas, Hisense Laser TV ocupa firmemente el primer puesto en cuota de mercado y es el rey absoluto del mercado de la gran pantalla. A su vez, Hisense TV se ha convertido en el líder de mercado en países como Japón, Australia y Sudáfrica. Según la encuesta lanzada por el China International Publishing Group, Hisense fue una de las marcas chinas más familiares para los ciudadanos extranjeros durante muchos años.

La cooperación se anunció durante la UEFA EURO 2020. Debid al COVID-19, el comunicado se anunció con la película. La cooperación con Gong Li es una continuación del fichaje de Benedict Cumberbatch como embajador de marca para la Copa Mundial 2018. Gong Li es dedicada y respetuosa con su carrera, y cada uno de sus papeles es el resultado del continuo enfoque en sus capacidades interpretativas. Hisense da gran importancia a la tecnología y la calidad y es totalmente reconocido por los consumidores en los mercados japonés, europeo y americano. Además, la actitud tranquila y modesta de Gong encaja perfectamente con Hisense, una compañía de tecnología pragmática . El llamativo tema del póster, "Who is Better Than Me", transmite la fuerza y confianza de ambas partes.

Hisense también lanzó el primer monitor de emisión de alto nivel en China hoy, que ha formado una conexión de valor con la imagen profesional de Gong Li en el cine y demostró la precisión y singularidad consistentes de Hisense en la selección de los embajadores de marca.

