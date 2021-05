COMUNICADO: Hoist Finance selecciona la plataforma de banca digital de LTI

-- Hoist Finance selecciona la plataforma de banca digital de LTI para lograr un crecimiento acelerado en Europa

MUMBAI, India, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha entrado en un compromiso estratégico con Hoist Finance AB, una empresa paneuropea de servicios financieros, para ofrecer servicios bancarios al segmento de Préstamos vigentes a través de su Plataforma de Banca Digital.

La plataforma de banca digital de LTI, operada por Temenos, permitirá que Hoist Finance sea más escalable y con una incorporación más rápida de nuevas clases de activos en todas las regiones. La plataforma proporciona interoperabilidad, agilidad y mayor seguridad sin problemas a un coste total de propiedad más bajo.

Klaus-Anders Nysteen, consejero delegado de Hoist Finance, dijo: "La asociación estratégica con LTI está en línea con nuestra estrategia de crecimiento para el segmento de préstamos vigentes en Europa. Nos ayudará a fortalecer el posicionamiento de Hoist como líder en este segmento con estrategias digitales primero. LTI ha sido un socio estratégico para Hoist desde 2019 y ha apoyado varias iniciativas de transformación, que abarcan la transformación del lugar de trabajo, la transformación de la infraestructura y la migración a la nube. La incorporación de la plataforma de banca digital de LTI fue una extensión natural de nuestra asociación estratégica".

Con sus capacidades integrales, la plataforma de banca digital de LTI proporciona integración de extremo a extremo con Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments y Temenos Financial Crime Mitigation, así como soluciones Fintech como informes regulatorios, autenticación, soluciones KYC, servicios de tarjetas y soluciones de pago disponibles en Temenos Marketplace.

Sanjay Jalona, consejero delegado y director general de LTI, dijo: "La plataforma de banca digital de LTI combina nuestra experiencia funcional y tecnológica para modernizar las operaciones sin una gran inversión inicial o coste de licencia. El modelo basado en el consumo que ofrece la plataforma permitirá a los bancos mantenerse competitivos, sin preocuparse por ciclos tecnológicos. Estamos orgullosos de nuestra asociación con Hoist y esperamos permitir su expansión en Europa".

La plataforma de banca digital de LTI funcionará sin problemas en las aplicaciones e infraestructura de Hoist existentes a través de una interfaz impulsada por API para conectarse con sistemas de terceros.

Julia Ehrhardt, directora de banca minorista y desarrollo empresarial de Hoist Finance, dijo: "La plataforma de banca digital de última generación de LTI facilitará a Hoist el logro de su objetivo estratégico de mejorar su participación de mercado en el segmento de banca minorista, que se estima crecerá a partir de 700 millones de coronas suecas actualmente a 4.000 millones de coronas suecas para 2023. La plataforma de LTI es totalmente escalable, lo que brinda a Hoist la agilidad para expandir su oferta de préstamos y depósitos vigentes en todos nuestros mercados".

Con presencia en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, LTI es uno de los principales proveedores de soluciones digitales y de consultoría de TI en la región nórdica. Un estudio reciente de Whitelane Research y PA reconoció a la empresa entre las empresas con mejor desempeño en la región nórdica y la número uno en satisfacción del cliente en Suecia. La compañía cuenta con los principales bancos e instituciones financieras entre sus clientes en la región.

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 33.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Síganos en @LTI_Global

