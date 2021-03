COMUNICADO: El holding de SmallRig, Shenzhen Leqi, lanza la submarca simorr

- El holding de SmallRig, Shenzhen Leqi, lanza la submarca simorr, desplegando completamente escenarios de filmación de vídeos cortos

SHENZHEN, China, 31 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El auge de las plataformas de vídeo social ha hecho que compartir vídeos sea mucho más fácil y la grabación de vlogs se ha convertido en una tendencia entre los jóvenes. Mientras tanto, el rápido desarrollo de los teléfonos inteligentes y varios equipos de grabación inteligente hace que la creación de contenido sea más frecuente. Shenzhen Leqi, el holding de SmallRig que ha estado investigando en el mercado global de imágenes profesionales durante casi 10 años, lanzó la submarca simorr basada en la dinámica del mercado, para enfocarse en escenarios de grabación de vlogs y creación de vídeos sociales. El diseño de la matriz de marca separa las necesidades de los usuarios profesionales de las de los consumidores para responder rápidamente a los cambios del mercado y satisfacer las necesidades diversificadas de los creadores.

https://mma.prnewswire.com/media/1478443/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1478443/1.jpg]

simorr es la marca nacida para que los jóvenes (generación Gen-Z) creen vídeos en cualquier momento y en cualquier lugar, alentando e inspirando a los creadores jóvenes a aprovechar los teléfonos móviles, las cámaras de acción y otras herramientas fotográficas portátiles para comenzar a crear y compartir.

El concepto central de simorr proviene de "Trendy, best in value, easy of use" (Moderno, mejor valorado y de fácil uso) para integrar el diseño, la calidad y la experiencia en el producto al tiempo que proporciona soluciones de escena completa para necesidades específicas de creación de imágenes. Como dice el lema de la marca: ¡Ahora es tu turno!

En el futuro, Shenzhen Leqi continuará enfocándose en la innovación tecnológica, mejorará la experiencia del producto y ofrecerá servicios considerados, siendo testigo del poder de las imágenes para impulsar el progreso de los tiempos.

