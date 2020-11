COMUNICADO: Honor anuncia disponibilidad global de Honor 10X Lite (2)

Además de Huawei Mobile Services, el innovador hardware de HONOR está diseñado para ayudar a los jóvenes profesionales a dar vida a sus ideas, dondequiera que estén. Con una impresionante relación pantalla-cuerpo del 90% y alimentado por el procesador AMD Ryzen 5 4600H, el nuevo HONOR MagicBook Pro ofrece una experiencia suave y estable para estudiantes y jóvenes profesionales que necesitan un dispositivo para manejar proyectos de codificación de servicio pesado. Alimentado por una batería de 56 Wh (valor nominal) y un cargador rápido de 65 W, el HONOR MagicBook Pro permite a los desarrolladores probar y ejecutar aplicaciones durante todo el día. Gracias a la pantalla IPS de 1920 x 1080 y la gama de colores 100% sRGB, el HONOR MagicBook Pro permite un ángulo de visión más amplio y colores más ricos en comparación con otras pantallas de portátiles en el mercado. Es perfecto para ver fotos, películas o utilizar aplicaciones profesionales que exigen una mayor precisión de color y un brillo de imagen uniforme. Con una huella más pequeña en comparación con los portátiles tradicionales de 15,6 pulgadas, el diseño compacto y ligero del HONOR MagicBook Pro es el compañero perfecto que permite a los usuarios estudiar y trabajar sobre la marcha.

El vídeo del día Armenia anuncia un acuerdo con Rusia y Azerbaiyán para un cuarto alto el fuego.

HONOR lanzó recientemente el programa creativo global HONOR Academy 'Stand Out With HONOR'. 'Stand Out With HONOR' invita a los jóvenes a participar en una serie de desafíos para mostrar su creatividad para tener la oportunidad de ganar un HONOR MagicBook y ganar una estancia pagada de cuatro semanas en Grey en el Reino Unido y en Alemania. Junto con los principales creativos de toda Europa, la campaña verá el lanzamiento de Diseñado para demostrar cómo la tecnología puede llevar a las personas más lejos cuando buscan nuevos roles, el programa verá el lanzamiento de una serie de contenidos educativos de diseñadores expertos y creativos en torno a cómo irrumpir en la industria creativa, incluyendo consejos de CV y trucos y consejos sobre cómo hacer entrevistas virtuales. Se puede encontrar más información aquí [http://www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/].

Para más información sobre HONOR [https://www.hihonor.com/] x Red Bull Basement 2020 [http://www.redbullbasement.com/], visite aquí [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/honor-redbull-developer.html].

Acerca de HONOR

HONOR es una marca tecnológica líder para los jóvenes del mundo, nacida durante el crecimiento de la internet móvil y formada por tecnología revolucionaria que surge del inquebrantable enfoque de la empresa en la inversión en Investigación y Desarrollo. HONOR, que hace suya toda posibilidad en la era de 5G y la inteligencia artificial, busca crear un mundo nuevo e inteligente para los jóvenes al desarrollar un ecosistema de vida inteligente y una cultura inspiracional. HONOR continuará distinguiéndose al descubrir la diversión en la innovación, presentar un estilo de vida tecnológico elegante y ofrecer una comunidad diversa y abierta online a su creciente base de apasionados seguidores.

Si desea más información visite HONOR de forma online a través de www.hihonor.com [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hihonor.com_&d=DwMFoQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=T_jyx9ApCRCSDdP784xK5yfhp4XOoSq2wc1bbrPuvlM&m=NtBAjz58UTFddfjKJXRAD8H4HLMPz9tTpbdGGeQMrIg&s=aXhZwUYCgnmP2c9aqTfhsMy7tWxuLC0dZ_p9bWiZdYI&e=] o síganos en:

https://www.facebook.com/honorglobal/ [https://www.facebook.com/honorglobal/]https://twitter.com/Honorglobal [https://twitter.com/Honorglobal]https://www.instagram.com/honorglobal/ [https://www.instagram.com/honorglobal/]https://www.youtube.com/honorglobal [https://www.youtube.com/honorglobal]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1329992/WritersProgram.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1329992/WritersProgram.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329993/KARTA.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1329993/KARTA.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Wen Dong, +86-13080718427

Sitio Web: www.hihonor.com/