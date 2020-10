COMUNICADO: HONOR invierte en la fuerza laboral del mañana con Affinity y Grey lanzando el programa Stand Out With HONOR (1)

-- HONOR lanza el programa creativo global #StandOutWithHONOR en hihonor.com [http://www.hihonor.com/], que invitará a los jóvenes a participar en la entrevista laboral final, para tener la oportunidad de ganar unas prácticas pagadas de cuatro semanas en la agencia creativa líder Grey LONDRES, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR anunció hoy que lanzará el programa creativo global 'Stand Out With HONOR' de HONOR Academy en hihonor.com [http://www.hihonor.com/]. 'Stand Out With HONOR' invita a los jóvenes a participar en una serie de retos para mostrar su creatividad para tener la oportunidad de ganar un HONOR MagicBook y obtener unas prácticas pagadas de cuatro semanas en Grey en el Reino Unido y en Alemania. HONOR también se asocia con la compañía de software de gráficos creativos Affinity para lanzar una serie de tutoriales de vídeo que ayuden a los estudiantes a llevar sus destrezas para encontrar empleo y CV al siguiente nivel, empoderados por el HONOR MagicBook.

HONOR también se asocia con la compañía de software de gráficos creativos Affinity para lanzar una serie de tutoriales de vídeo que ayuden a los estudiantes a llevar sus destrezas para encontrar empleo y CV al siguiente nivel, empoderados por el HONOR MagicBook. https://mma.prnewswire.com/media/1321725/Stand_Out_With_HONOR.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1321725/Stand_Out_With_HONOR.jpg] Lanzada en 2020, HONOR Academy se dedica a ayudar a los jóvenes y estudiantes a mantenerse productivos, dominar nuevas destrezas y liberar su creatividad ofreciendo oportunidades exclusivas de aprendizaje y desarrollo. Tras el éxito de la HONOR Academy, HONOR lanzará el programa creativo global 'Stand Out With HONOR' para fomentar más creatividad y ofrecer una oportunidad única en la vida para los jóvenes de ponerse directamente ante líderes empresariales creativos y mostrar por qué tienen lo que se necesita para ganar las codiciadas prácticas. George Zhao, director general de HONOR, dijo: "2020 es un año repleto de incertidumbre y para los que acaban de salir de la Universidad, la competencia para encontrar empleo es más dura que nunca. Mediante nuestro programa creativo Stand Out with HONOR con Affinity y Grey, queremos ayudar a los jóvenes a aprovechar su propia creatividad y utilizar herramientas de tecnología como la HONOR MagicBook Series para tener una ventaja inicial, ayudándoles a destacar entre la multitud y causar una buena primera impresión". Cómo participar: Para optar a ganar esta gran oportunidad de prácticas([1]), se invita a los candidatos a presentar una obra de arte que represente el yo más creativo y quién soy como persona, desde el 28 de octubre a las 6pm CET hasta el 11 de novoembre de 2020 en www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/ [http://www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/]. Solo las solicitudes más creativas impresionarán a los jueces, así que aproveche esta oportunidad para brillar. Además de la oportunidad de prácticas en una agencia creativa global, los participantes también tienen la oportunidad de ganar un HONOR MagicBook Pro o el HONOR Watch ES totalmente nuevo (visite www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/ [http://www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/para] para obtener más información sobre cómo participar). Los expertos de la industria y artistas ayudan a los estudiantes a llevar su creatividad al siguiente nivel Iniciando la asociación, HONOR y Affinity se han asociado con una serie de artistas y diseñadores entre los que se incluyen Scott Balmer, Peter Greenwood y David Daniels en una serie de tutoriales creativos, compartiendo trucos y consejos para dar al CV un punto creativo. Desde el software de diseño gráfico y edición de foto más rápido y fluido al software de edición más potente, la serie creativa de Affinity supera las barreras de lo que es posible con la tecnología creativa. Combinado con el HONOR MagicBook, los estudiantes podrán impulsar su creatividad y mejorar su contenido a un estándar profesional. HONOR también ha reunido a algunos de los creativos más influyentes para juzgar las aplicaciones y dar a los jóvenes asesoramiento sin precedentes sobre cómo irrumpir en la industria. El panel experto de mentores incluye a Laura Jordan Bambach (directora creativa, Grey London), Francisca Maass (directora creativa, Grey Hamburg), Pete Way (director creativo, BCW), Tristan Macherel (director creativo ejecutivo, Landor Europe) y Christian Bracht, (consejero delegado de Sleek Magazine). HONOR MagicBook Series: Diseñada para liberar tu creatividad Tanto si estás estudiando como trabajando de forma remota o quieres conectarte virtualmente con amigos y familiares, la HONOR MagicBook Series ayuda a llevar tu creatividad al siguiente nivel . El HONOR MagicBook Pro, preinstalado con Microsoft Windows 10 y operado por AMD Ryzen 5 4600H, tiene toda la capacidad necesaria para crear y soplar a través de las tareas pesadas, como edición de fotos o entrega en 3D. HONOR MagicBook Pro también obtiene 11 horas de productividad en una sola carga. La increíble pantalla FullView de 16,1 pulgadas la hace perfecta para ver fotos, películas y navegar por la web así como optar a nuevos puestos. Con una huella más pequeña, midiendo solo 369 x 234 x 16,9 mm, su diseño compacto y ligero hace el HONOR MagicBook Pro perfecto para la fuerza laboral flexible de hoy y estudiantes, permitiendo a los usuarios trabajar en movimiento, allí donde estén. Para algo más compacto, el HONOR MagicBook 14 y 15 mejoran la experiencia de computación con un diseño minimalista y una pantalla FullView, todo ello en un dispositivo fino y ligero. El HONOR MagicBook Pro [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-pro?utm_source=PR&utm_medium=promo&utm_campaign=magicbook14&utm_term=promo] (16+512GB) está disponible ya desde 849,99 libras, y el HONOR MagicBook 14 [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=promo&utm_campaign=magicbook14&utm_term=promo] (8+256GB) y HONOR MagicBook 15 [https://www.hihonor.com/france/product/honor-magicbook15?utm_source=PR&utm_medium=promo&utm_campaign=magicbook15&utm_term=promo] (8+256GB) están disponibles desde 549,99 libras. Para más información, visite hihonor.com [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hihonor.com_global_&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=_ywYov2CuWa-vx8bZjbGGsKw7mhJabWS-qoU2LnZKDE&s=mt1vtBieCd51MW_Kx5IHc1K6MWZB8KGOrFGX-Wlupbo&e=] y descubra cómo puede #StandOutWithHONOR. País Visite la tienda HIHONOR --- Reino Unido http://bit.ly/StandOutWithHONORUK --- Alemania http://bit.ly/StandOutWithHONORGe --- Francia http://bit.ly/StandOutWithHONORFr --- Italia http://bit.ly/StandOutWithHONORIt --- España http://bit.ly/StandOutWithHONOREs --- [1] Dos oportunidades de colocación disponibles: una en Grey Reino Unido y una en Grey Alemania. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y poder trabajar en la UE. Acerca de HONOR (CONTINUA)