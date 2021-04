COMUNICADO: HOPLA! Software acelera su crecimiento y da entrada a The Talent Club

La operación se lleva a cabo a través de BETWEEN Technology, compañía líder en servicios tecnológicos y perteneciente a The Talent Club desde noviembre de 2019

The Talent Club, el holding internacional líder en la representación del talento, invierte en HOPLA! Software con la adquisición de un paquete mayoritario y acelera así su estrategia de crecimiento en la representación de talento digital y su aplicación a la transformación e innovación digitales en las empresas. Esta operación se ha llevado a cabo a través de BETWEEN Technology, empresa que lidera el segmento de talento tecnológico y digital en The Talent Club.

Fundada en 2013, HOPLA! Software es especialista en la prestación de servicios a través de tecnologías Open Source y desde esta competencia, acompaña la transformación digital de empresas en la modernización de sus aplicaciones e infraestructuras, tanto on-premise como en la nube. Su alta especialización en la adopción de nuevas tecnologías ha permitido a sus clientes, BBVA, Telefónica, Adif, Santander e Iberdrola entre otros, el ahorro de millones de euros por la optimización en la implantación de sistemas novedosos y aportación de la cobertura necesaria para la perfecta gestión de los mismos.

El vídeo del día Una campaña europea homenajea el esfuerzo de productores de frutas y verduras durante la pandemia

Esta operación permite a HOPLA Software dotarse de los medios para abordar una nueva fase de crecimiento. "Con The Talent Club y junto a BETWEEN Technology, vamos a incrementar nuestra velocidad de implantación nacional e internacional, así como ampliar de nuestra gama de servicios. Hemos recibido la confianza suficiente de numerosos e importantes clientes como para ser ambiciosos al respecto. Para ello, tenemos a los mejores socios y compañeros de viaje", afirma Juan Zamora, ¡Director General de HOPLA! Software.

Por su parte, Pau Guarro, Director General de BETWEEN Technology comenta:

"Hemos visto pocas empresas con los niveles de competencia y crecimiento de HOPLA! Software en el ámbito digital. Somos testigos a diario de la aceleración de los procesos de transformación e innovación digital en todas las empresas y tenemos la absoluta certeza de que la demanda de sus servicios solo va a ir en aumento. En este sentido y desde BETWEEN, vamos a poner toda nuestra experiencia y conocimientos a disposición de nuestro nuevo socio para acometer su ambicioso plan de crecimiento".

"Con la incorporación en marzo de Digital Jobs en Francia, compañía especialista en la búsqueda de altos directivos con perfil digital y de HOPLA! Software en España, damos un paso importante en nuestra estrategia de representación del mejor talento digital. La reciente pandemia ha acelerado lo que ya era una de las grandes tendencias del mercado y desde The Talent Club ampliamos nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de las compañías y de nuestros talentos en el acompañamiento en sus carreras profesionales. Seguimos con mucha atención este mercado y estamos atentos a nuevas oportunidades de inversión que se nos presenten" finalizó Jérôme Caille CEO de The Talent Club.

Sobre HOPLA! Software

HOPLA! Software nace en 2013 en Madrid con el objetivo de ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital a través de la modernización de sus aplicaciones e infraestructuras, tanto on-premise como en la nube centrados en la prestación de servicios alrededor de las tecnologías Open Source.

Actualmente, HOPLA! Software, gestiona más de 100 clientes, entre España, México, Brasil, Colombia, Italia, Portugal, Bolivia, Chile gracias al conocimiento aportado por sus equipos técnicos, los cuales, acumulan más de 20 años de experiencia en proyectos con tecnologías open source.

HOPLA! Software, es líder en la adopción e implantación de tecnologías novedosas basadas entornos de administración centrados en contenedores, los denominados Kubernetes.

Sobre BETWEEN Technology

Con más de 20 años de experiencia, la actividad de BETWEEN Technology se centra en ofrecer servicios tecnológicos asociados a los desarrollos de proyectos de transformación digital a través de sus tres áreas principales de negocio: el Outsourcing y Consultoría, Soluciones Tecnológicas y la Selección Especializada. En noviembre de 2019, entra a formar parte de The Talent Club, el mejor grupo de representación de talento internacional.

La compañía, con sede central en Barcelona, cuenta con 4 oficinas en España, una en Liverpool (Reino Unido) y 3 en Asia, (Singapur, China y Malasia). La facturación en 2020 fue de 24 millones de euros, y en 2021 la previsión es superar los 29 millones de euros.

BETWEEN Technology está formada por una plantilla cercana a los 600 profesionales. Sus clientes pertenecen a sectores muy diferentes, entre los que destaca la automoción, banca, seguros o maquinaria, entre otros. Entre algunos de sus clientes figuran empresas como Alstom, Bosch, FC Barcelona, ?Hewlett Packard, Indra, ISDIN, Leroy Merlin, Lidl, Pepe Jeans, RACC, Velcro, Valeo, etc.

Sobre The Talent Club

The Talent Club nace en junio de 2019 como plataforma de empresas representantes de talento cualificado de alta demanda. Su objetivo es invertir en compañías europeas lideres en crecimiento en los sectores de Sports & Entertainment, IT& Engineering y Business/Leaders para convertirse en la plataforma líder en la representación de Talento a nivel internacional. Entre sus primeras inversiones están You First Sports (España), Lincoln (Francia), Between Technology (España), Sportcarriere (Francia) y The Bozz (Bélgica). Su objetivo es superar un billón de euros de facturación en 2025.

Contacto

Nombre contacto: Carlos Berdonce

Teléfono de contacto: 637490284