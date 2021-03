COMUNICADO: El Hotel Botánico de Tenerife recibe el premio TUI Global Hotel Award

El hotel tinerfeño ha logrado ganar el premio TUI Holly durante una veintena de ocasiones, el TUI Top Quality desde 2017 a 2019 y ha renovado el TUI Umwelt Champion, orientado a sostenibilidad y medio ambiente, nada menos que quince veces

La situación sanitaria actual está pasando factura a multitud de sectores, pero, indudablemente, todas las empresas relacionadas con el mundo del turismo se encuentran entre las más perjudicadas. En medio de este desalentador contexto, también surgen buenas noticias como la que acaba de recibir el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, al ser galardonado con el premio TUI Global Hotel Award 2020. El turoperador alemán ha unificado este año sus diferentes reconocimientos a hoteles concentrándolos en este nuevo galardón a nivel global. Cabría destacar que el hotel tinerfeño ha logrado ganar el premio TUI Holly durante una veintena de ocasiones, el TUI Top Quality desde 2017 a 2019 y ha renovado el TUI Umwelt Champion, orientado a sostenibilidad y medio ambiente, nada menos que quince veces.

Este galardón posiciona al Hotel Botánico entre los 100 mejores del mundo, en base al criterio de huéspedes de los diversos mercados en los que opera TUI, considerando no solo a los de Alemania, sino también a los procedentes de Austria, Suiza, países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Francia. Para conocer las valoraciones, el turoperador envía a los clientes un cuestionario de satisfacción posterior a la estancia, en el que se evalúan aspectos como la atención a los detalles, la calidad del servicio, las instalaciones o la gastronomía, estableciendo así un alto nivel de exigencia y competitividad. Además, para optar al premio es necesario haber obtenido durante el año al menos 50 valoraciones, con una puntuación media mínima de 8,7, además de ser imprescindible contar con al menos una certificación del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC).

El vídeo del día Las pernoctaciones hoteleras profundizan su caída hasta el 86,5%

Desde el hotel han recibido la noticia con especial emoción, tomándolo como un motivo más de impulso y optimismo de cara a su próxima reapertura, prevista para la próxima temporada de verano. El hotel ha permanecido cerrado desde el inicio de la pandemia, pero siempre con la vista puesta en su vuelta a la actividad, aprovechando este periodo de paralización para actualizar al detalle sus instalaciones y servicios, sin olvidar la necesaria incorporación de protocolos de seguridad para la prevención de la COVID-19.

Este importante reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos recientemente por el hotel, entre los que destacan el Traveller Review Award 2021 de Booking.com o el Loved by Guests 2021 de Hoteles.com, también entregados en base a las valoraciones de los clientes, demostrando así la alta calidad del establecimiento y el elevado valor percibido por los huéspedes tras cada estancia.

Sobre Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden - Miembro de the Leading Hotels of the World

De estilo clásico e inspiración oriental, el Hotel Botánico es un establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo ubicado en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife. Dispone de unas fantásticas instalaciones de ocio y relax de primera clase para garantizar que la experiencia vacacional sea única y completa, entre las que destacan sus 252 amplias habitaciones, cuidadas con todo lujo de detalles, 3 piscinas exteriores, 25.000 m2 de preciosos jardines, en los que se encuentra un agradable lago con cisnes y 6 restaurantes con una amplia oferta gastronómica de la máxima calidad, además de 5 amplios salones preparados para la celebración de bodas, reuniones y congresos. Por último, y para disfrutar al completo de la estancia, el hotel ofrece su prestigioso The Oriental Spa Garden, con más de 3.500 m2 de superficie y la mejor tecnología y tratamientos, que han logrado que sea reconocido en numerosas ocasiones con diversos galardones, destacando el de mejor Spa de hotel Europa. Un escenario único para disfrutar del clima cálido de Tenerife a lo largo de todo el año, con una temperatura media de 23 grados que hace las delicias de los visitantes de la isla.

Contacto

Nombre contacto: Oficina de Prensa del Hotel Botánico & The Oriental SPA Garden

Descripción contacto: Canales de Comunicación

Teléfono de contacto: +34 91 928 06 79