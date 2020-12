COMUNICADO: Hotspot se asocia con Parallel Wireless para ofrecer conectividad en Nigeria (1)

La solución Open RAN y el modelo NaaS ofrecen servicios de banda ancha en Nigeria NASHUA, N.H., 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3011124-1&h=4165715255&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D4087292350%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2420482-1%2526h%253D1695785881%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Fparallel-wireless-inc-%2526a%253DLinkedIn%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc&a=Parallel+Wireless%2C+Inc]., la compañía Open RAN con sede en EE.UU. que ofrece las primeras soluciones 5G 4G 3G 2G Open RAN de software definido, de extremo a extremo, del mundo, ha anunciado que ha sido elegida por Hotspot Network Limited, un proveedor de Network as a Service (NaaS), como parte de las iniciativas de conectividad del Digital Farmers Club (DFC), el Universal Service Provision Fund (USPF) y la NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA) para ofrecer cobertura 2G, 3G y 4G en 2.000 villas previstas en Nigeria.

La solución Open RAN y el modelo NaaS ofrecen servicios de banda ancha en Nigeria NASHUA, N.H., 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3011124-1&h=4165715255&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D4087292350%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2420482-1%2526h%253D1695785881%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Fparallel-wireless-inc-%2526a%253DLinkedIn%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc&a=Parallel+Wireless%2C+Inc]., la compañía Open RAN con sede en EE.UU. que ofrece las primeras soluciones 5G 4G 3G 2G Open RAN de software definido, de extremo a extremo, del mundo, ha anunciado que ha sido elegida por Hotspot Network Limited, un proveedor de Network as a Service (NaaS), como parte de las iniciativas de conectividad del Digital Farmers Club (DFC), el Universal Service Provision Fund (USPF) y la NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA) para ofrecer cobertura 2G, 3G y 4G en 2.000 villas previstas en Nigeria. https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg] GSMA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3011124-1&h=3328352893&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D3711931472%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gsma.com%252Fr%252Fwp-content%252Fuploads%252F2020%252F09%252FGSMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2020.pdf%26a%3DGSMA&a=GSMA] dice que en el África subsahariana, un cuarto de la población aún vive fuera de la cobertura de banda ancha móvil, en comparación con el 7% globalmente. La Internet móvil es el único método de acceso digital para muchas personas y empresas en Nigeria. La pandemia de la COVID-19 ha destacado la importancia de la Internet móvil para dar acceso a la educación, trabajo, salud, servicios y redes sociales. El gobierno federal de Nigeria está comprometido a facilitar el logro de sus objetivos de política nacional para el servicio y acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en Nigeria. Este despliegue se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3011124-1&h=3292028194&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D1552819051%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.un.org%252Fdevelopment%252Fdesa%252Fdisabilities%252Fenvision2030.html%26a%3DSustainable%2BDevelopment%2BGoals%2BSDG%2BGoals&a=Objetivos+de+Desarrollo+Sostenible+(ODS)+de+la+ONU] 1, 2, 6, 7 y 13. También se alinea con las cinco prioridades del Banco de Desarrollo Africano: Iluminar y proporcionar energía para África, Alimentar África, Industrializar África, Integrar África y Mejorar la calidad de vida de las personas de África. El objetivo estratégico de la alianza entre Parallel Wireless y Hotspot es ayudar a los operadores móviles regionales a construir y expandir las redes inalámbricas en Nigeria, ofreciendo servicios digitales de próxima generación a comunidades locales. Esto cumplirá el objetivo de DFC, USPFS y NAVSA de ofrecer servicios de voz y datos para habilitar la eHealth, eHospitality, eEducation, ebanking, eAgriculture y, como resultado, mejorar el estándar de vida de los ciudadanos y llevarles a la economía digital. Esto ayudará a DFC a crear más de 100.000 empleos directos y 1.500.000 empleos indirectos en Nigeria. Los socios del proyecto ofrecen las siguientes capacidades: -- Parallel Wireless: Arquitectura distribuida de alto rendimiento para construir una red Open RAN de clase mundial, nativa de la nube y lista para 5G. Esto también ofrecerá innovación de servicio mejorada y costes operacionales reducidos en sitios distribuidos geográficamente, con la introducción de la automatización de RAN. -- Hotspot: Experiencia en despliegue y gestión de RAN tradicional como integrador de sistema y proveedor de NaaS, incluyendo servicios gestionados. -- Ecosistema de despliegue: Sistema de energía solar fuera de la red. -- Bancos asociados: Financiación del plan de adquisición de teléfono móvil para mujeres y agricultores dentro de la región. -- DFC: Una plataforma para empoderar a las mujeres y a los jóvenes que operan agroempresas en las comunidades rurales, ofreciéndoles conocimiento y destrezas en técnicas de agricultura modernas y operando una micro/pequeña empresa con éxito. Para saber más sobre Open RAN, descargue este eBook: https://www.parallelwireless.com/resources/everything-you-need-to-know-about-open-ran/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3011124-1&h=171244149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D3571844975%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252Fresources%252Feverything-you-need-to-know-about-open-ran%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252Fresources%252Feverything-you-need-to-know-about-open-ran%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.parallelwireless.com%2Fresources%2Feverything-you-need-to-know-about-open-ran%2F] El vídeo del día ‘Los Croods: Una nueva era’ llega a los cines españoles el 23 de diciembre Citas Ingeniero Morenikeji Aniye, fundador y consejero delegado de HotSpot Network Limited, dijo: "Hotspot ha firmado un acuerdo comercial con MTN para desplegar más de 2.000 sitios, empezando con 500 en solo un año. Creemos que la Open RAN 2G, 3G, 4G, 5G innovadora y fácil de desplegar de Parallel Wireless permitirá una comercialización más rápida para ofrecer Internet inalámbrica a consumidores y empresas". Christoph Fitih, director de Ventas de África, Parallel Wireless, explicó: "Estamos orgullosos de ser parte de varias iniciativas para implementar nuestra plataforma mundial Open RAN, con la que permitir que los operadores móviles ofrezcan nuevos e innovadores servicios de manera rápida y con un coste contenido, realizando a su vez un impacto positivo en las vidas de la población global". (CONTINUA)